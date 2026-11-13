Quá khứ của “chồng Phương Mỹ Chi”

“Chồng màn ảnh” của Phương Mỹ Chi hóa ra từng đóng phim thu 252 tỷ đồng, đoạt giải Nam phụ xuất sắc dù là diễn viên tay ngang.

Bảo Định tên đầy đủ là Đào Duy Bảo Định, sinh năm 1994 tại Khánh Hòa. Anh đang được khán giả chú ý sau khi xuất hiện bên Phương Mỹ Chi trong MV Thiên đường với người thương.

Ít ai biết nam diễn viên từng có thời gian làm việc tại khách sạn, ngân hàng trước khi rẽ hướng sang nghệ thuật. Vai diễn trong bộ phim điện ảnh Tử chiến trên không giúp anh ghi dấu ấn với doanh thu hàng trăm tỷ đồng và giải thưởng tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24.

Gây chú ý khi hóa thân thành chú rể của Phương Mỹ Chi

Phương Mỹ Chi vừa trở lại với MV Thiên đường với người thương. Sản phẩm kết hợp chất liệu văn hóa Khmer với âm nhạc hiện đại, đồng thời kể câu chuyện tình yêu thông qua những thước phim mang màu sắc điện ảnh.

Trong MV, Phương Mỹ Chi và Bảo Định vào vai đôi bạn lớn lên bên nhau trong không gian văn hóa Khmer Nam Bộ. Từ tình bạn thuở nhỏ, hai nhân vật dần nảy sinh tình cảm và đi đến hôn nhân. Đặc biệt, cảnh cưới được đầu tư với trang phục truyền thống, nghi lễ, điệu múa và không khí lễ hội rực rỡ.

Sự kết hợp giữa hai diễn viên nhanh chóng thu hút sự chú ý. Những khoảnh khắc trao ánh mắt, nụ cười và cử chỉ tình cảm của Bảo Định cùng Phương Mỹ Chi được nhiều khán giả nhận xét là tự nhiên, ăn ý. Không ít người gọi vui nam diễn viên là “chú rể” hay “chồng màn ảnh” của nữ ca sĩ, thậm chí tích cực “đẩy thuyền” cho cả hai.

Từng làm bartender, nhân viên ngân hàng

Trước khi bén duyên với điện ảnh, con đường học tập và công việc của Bảo Định không liên quan trực tiếp đến nghệ thuật. Anh theo học ngành Quản trị Nhà hàng - Khách sạn tại Đại học Công nghiệp TP.HCM và tốt nghiệp năm 2016.

Sau khi ra trường, Bảo Định làm bartender tại một khách sạn 5 sao, rồi chuyển sang công việc văn phòng và nhân sự. Anh tiếp tục thử sức trong lĩnh vực tài chính, có khoảng 2 năm làm nhân viên ngân hàng.

Dù những công việc này đem lại thu nhập ổn định và cơ hội phát triển nghề nghiệp, nam diễn viên từng chia sẻ bản thân không thực sự cảm thấy hào hứng. Bước ngoặt xuất hiện vào năm 2019, khi anh tham gia casting phim Sài Gòn trong cơn mưa của đạo diễn Lê Minh Hoàng và được giao một vai khách mời.

Dù chỉ xuất hiện trong vài giây, lần đầu đứng trước máy quay lại mang đến cho Bảo Định cảm giác khác biệt. Anh nhận ra mình muốn gắn bó với diễn xuất, từ đó bắt đầu học nghề và nghiêm túc chuyển hướng sang con đường nghệ thuật.

Sau vai diễn đầu tiên, Bảo Định lựa chọn tham gia các dự án phim nghệ thuật và phim độc lập. Đây là khoảng thời gian giúp anh tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện khả năng diễn xuất và làm quen với môi trường điện ảnh chuyên nghiệp trước khi góp mặt trong một dự án có quy mô lớn hơn như Tử chiến trên không.

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp

Tên tuổi Bảo Định bắt đầu được đông đảo khán giả biết đến qua vai Sửu trong Tử chiến trên không, bộ phim do đạo diễn Hàm Trần thực hiện, ra mắt năm 2025.

Trong tác phẩm, Bảo Định vào vai con trai của Long (Thái Hòa), đồng thời là thành viên trong nhóm không tặc. Dù không thuộc tuyến nhân vật chính, Sửu có nhiều diễn biến tâm lý phức tạp. Nhân vật liên tục giằng xé giữa sự sợ hãi, yếu đuối và áp lực từ người cha, đặc biệt khi bị ép phải giết người để bảo toàn mạng sống.

Bảo Định chủ yếu thể hiện tâm lý nhân vật qua ánh mắt và biểu cảm. Cách diễn này giúp vai Sửu tạo được dấu ấn dù thời lượng xuất hiện không quá lớn. Tử chiến trên không đạt doanh thu khoảng 252 tỷ đồng, đưa tên tuổi nam diễn viên đến gần hơn với công chúng.

Vai diễn cũng mang về cho Bảo Định giải Nam diễn viên phụ xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24. Đây là thành tích đáng chú ý với một gương mặt xuất thân ngoài lĩnh vực nghệ thuật. Bản thân nam diễn viên từng cho biết anh bất ngờ khi biết mình có tên trong danh sách đề cử.

Không muốn đóng khung bản thân

Dù theo đuổi nghệ thuật, Bảo Định khá kín tiếng. Anh ít xuất hiện trên truyền thông, cũng hiếm khi chia sẻ chuyện đời tư trên mạng xã hội. Khi Tử chiến trên không công bố dàn diễn viên, sự kín đáo này khiến anh trở thành một trong những gương mặt được khán giả tò mò.

Nói về lựa chọn nghề nghiệp, Bảo Định cho biết không muốn giới hạn bản thân trong một thể loại phim nhất định. Với anh, việc thử sức ở những dự án khác nhau là cách để thoát khỏi các nhãn mác và định nghĩa cố định về một diễn viên.

Sau thành công của Tử chiến trên không, nam diễn viên vẫn duy trì lối sống tương đối kín đáo, không tận dụng sự chú ý của công chúng để xuất hiện dày đặc trên truyền thông.

Mới đây, anh cũng chia sẻ niềm vui khi nhận giấy khen từ Cục Truyền thông Công an nhân dân, ghi nhận thành tích trong quá trình tham gia thực hiện bộ phim truyền hình Kế Hoạch CM12. Đây là dấu mốc đáng chú ý với nam diễn viên sinh năm 1994, đặc biệt khi nhìn lại hành trình theo đuổi nghệ thuật không hề bằng phẳng của mình.

(Tổng hợp / Ảnh: Internet)