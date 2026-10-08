Chuyện lần đầu kể: Mây Bồng Bềnh thử váy cưới, Đặng Thu Hà cách 1.000km vẫn video call “duyệt” hết, đúng là người nhà!

Dù cách nhau hàng nghìn cây số, Mây Bồng Bềnh và Đặng Thu Hà vẫn có những cách rất riêng để giữ kết nối.

Có những người từng xuất hiện trong cuộc sống của nhau gần như mỗi ngày, đến một lúc lại phải học cách giữ nhau từ xa.

Mây Bồng Bềnh và Đặng Thu Hà từng có khoảng thời gian gần như “dính nhau như hình với bóng” khi cùng làm việc tại Schannel. Từ đồng nghiệp, Mây và Hà dần trở thành những người có thể chia sẻ với nhau đủ chuyện, từ công việc đến những điều riêng tư trong cuộc sống. Rồi Mây chuyển vào TP.HCM sinh sống, còn Hà vẫn ở Hà Nội. Những cuộc gặp trực tiếp vì thế cũng thưa dần, nhưng kết nối giữa hai người thì vẫn được giữ lại theo những cách rất riêng.

Gặp Mây Bồng Bềnh và Đặng Thu Hà trong số phát sóng sắp tới của HERE TO HEAR - Kenh14 x Viettel Tammi.

Một tin nhắn, một cuộc gọi, những câu chuyện vui buồn được kể cho nhau nghe hay thậm chí những buổi meeting online cùng công ty… Mỗi người một nơi, nhưng những câu chuyện dang dở vẫn được tiếp nối như thể khoảng cách địa lý chưa bao giờ là vấn đề quá lớn.

Đến khi Mây chuẩn bị bước vào một dấu mốc đặc biệt của cuộc đời, tình chị em ấy lại có thêm một kỷ niệm rất đáng yêu.

Mây sắp cưới, và tất nhiên, Hà không thể bỏ qua những màn “kiểm định” quan trọng như makeup cô dâu hay thử váy cưới. Chỉ có điều lần này, người chị em thân thiết lại đang cách xa hàng nghìn cây số.

Thế là… video call!

Mây và Hà sử dụng tính năng video call 2K trên Viettel Tammi để Hà có thể “check” từ xa xem cô dâu tương lai makeup đã ổn chưa, váy cưới có hợp không. Nhờ hình ảnh sắc nét, Hà có thể nhìn kỹ hơn từng chi tiết thay vì chỉ xem qua vài tấm ảnh Mây gửi trong tin nhắn.

Cả hai kể chuyện giữ kết nối thông qua những cuộc gọi, tin nhắn.

Với hai người vốn đã quen chia sẻ mọi chuyện với nhau, một cuộc gọi như vậy đôi khi không chỉ để “check váy”. Nó giúp người ở đầu bên kia có cảm giác như đang thực sự có mặt, được nhìn thấy, được góp ý và cùng người mình thương trải qua một khoảnh khắc quan trọng.

Khoảng cách vì thế cũng được rút ngắn theo một cách rất đơn giản: mở điện thoại lên và gọi cho nhau.

Nhưng nếu những cuộc gọi, tin nhắn hay video call giúp Mây và Hà duy trì kết nối từ xa, thì trong tập HERE TO HEAR - Kenh14 x Viettel Tammi lần này, cả hai lại còn có dịp nói với nhau những điều mà trước đó chưa chắc đã đủ can đảm để nói thẳng.

Thông qua chiếc hộp “Tin” Thương, Mây và Hà lần lượt gửi đến đối phương những lời nhắn chưa từng bày tỏ. Tưởng chỉ là một trò chơi nhỏ, nhưng khi đọc những điều người kia viết, cả hai đều bật khóc vì bất ngờ trước những tình cảm mà đối phương đã giữ trong lòng.

Cặp chị em thân thiết rơi nước mắt trên show.

Mây thậm chí còn có một lựa chọn khiến Hà bất ngờ: nếu phải chọn giữa sếp Huy và Hà, cô sẽ chọn Hà. Còn Hà cũng viết một lời nhắn rất dài để nói về Mây, kể lại những điều mà có lẽ nếu chỉ gặp nhau trong công việc hay trò chuyện thường ngày, cả hai sẽ chẳng bao giờ nói hết.

Có những điều, phải đến khi thật sự nói ra, người ta mới nhận ra mình quan trọng với đối phương đến thế nào. Và với những người đã đủ thân, kết nối đôi khi chỉ đơn giản là vẫn muốn chia sẻ với nhau, dù mỗi người đã có một cuộc sống riêng.

Một tin nhắn, một cuộc gọi, một lần video call hay sự xuất hiện đúng lúc đều có thể khiến khoảng cách trở nên ngắn hơn. Có lẽ, “người nhà” cũng là như thế: không nhất thiết phải ở cạnh nhau mỗi ngày, nhưng khi cần, vẫn muốn có mặt cho nhau theo cách của riêng mình.

Đón xem “HERE TO HEAR” để nghe Mây Bồng Bềnh và Đặng Thu Hà kể về tình chị em bắt đầu từ những ngày làm đồng nghiệp, những lần va chạm tưởng có thể khiến cả hai xa nhau, và điều gì đã khiến họ vẫn chọn giữ kết nối đến hôm nay.

Chương trình sẽ phát trên YouTube Kenh14 Speical, Fanpage Kenh14.vn, Fanpage Kenh14 Special và Fanpage Viettel Tammi.