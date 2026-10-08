Mặt mộc của cô gái cao 1m48 vào nhà chung The Face Vietnam

Nhận về sự chú ý ngay từ vòng casting, đến hiện tại Thư Thor vẫn tiếp tục lọt tìm kiếm tại The Face Vietnam.

The Face Vietnam 2026 bước vào giai đoạn tiếp theo, sự chú ý của công chúng cũng dồn về những gương mặt đã vào nhà chung. Bên cạnh các thí sinh có kinh nghiệm trong lĩnh vực người mẫu, những nhà sáng tạo nội dung, KOL trên MXH cũng trở thành tâm điểm bàn luận.

Trong đó, TikToker Thư Thor (Trần Anh Thư, SN 2001) là một trường hợp gây chú ý. Cô sở hữu chiều cao 1m48 và ngay từ vòng casting đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Không ít khán giả đặt câu hỏi về việc một cô gái có vóc dáng nhỏ bé như Thư Thor liệu có phù hợp với một cuộc thi vốn gắn liền với hình ảnh người mẫu.

Thư Thor (Ảnh: FBNV)

Nhiều từ khóa liên quan đến Thư Thor lọt tìm kiếm phổ biến (Ảnh chụp màn hình)

Bên cạnh chiều cao và vóc dáng, diện mạo của Thư Thor khi để mặt mộc cũng trở thành chủ đề được khán giả bàn luận, đặc biệt khi đặt cạnh những hình ảnh được chăm chút trên mạng xã hội.

Theo đó, tại vòng casting The Face Vietnam, mặt mộc của Thư Thor được nhận xét có phần kém sắc. Khi không có những lớp mỹ phẩm và filter chụp ảnh, đường nét gương mặt của cô trở nên nhạt nhòa, không sắc nét như trong các clip. Thực tế sự thay đổi này cũng khá dễ hiểu, bởi mặt mộc luôn cho thấy diện mạo gần với đời thường hơn, thay vì hình ảnh đã qua makeup, tạo kiểu và góc máy.

Thư Thor ở thử thách mặt mộc (Nguồn: Đi soi sao đi)

Trước đó, vào tháng 7/2026, Thư Thor từng lên tiếng về những tranh cãi xoay quanh việc cô tham gia The Face Vietnam. Sự xuất hiện của cô cùng với một số nhà sáng tạo nội dung trên TikTok khiến nhiều khán giả đặt câu hỏi về tiêu chí lựa chọn thí sinh, cho rằng một số người chưa có lợi thế về ngoại hình vẫn được đi tiếp trong khi nhiều người mẫu bị loại.

Thư Thor khẳng định cô chỉ đăng ký dự thi theo đúng tiêu chí chương trình công bố, đồng thời cho rằng The Face Vietnam năm nay không chỉ tìm kiếm người mẫu có chiều cao, vóc dáng theo tiêu chuẩn truyền thống mà còn cần một gương mặt có khả năng sáng tạo nội dung, cá tính và sức ảnh hưởng.

Trước ý kiến cho rằng cô “cướp cơ hội” của các người mẫu khác, Thư Thor cho biết việc lựa chọn thuộc về ban giám khảo. Cô cũng phủ nhận chuyện được chọn chỉ để làm truyền thông, nhấn mạnh cộng đồng TikTok của mình được xây dựng qua nhiều năm làm nội dung.

Thư Thor cho rằng điều cô muốn chứng minh không phải chiều cao, mà là khả năng của một cô gái 1m48 trong một cuộc thi như The Face Vietnam. Cô cũng khẳng định bản thân chưa có cơ hội thể hiện hết những kỹ năng như nhảy, hát, diễn xuất hay trình diễn và muốn chứng minh bằng hành động nếu được bước vào nhà chung.

Thư Thor cũng phủ nhận nghi vấn cô được chương trình lựa chọn chỉ để làm truyền thông nhờ cộng đồng fan sẵn có. Cô thừa nhận mình là một TikToker về nhảy và có lượng người theo dõi riêng, nhưng cho rằng cộng đồng này được xây dựng qua nhiều năm tập nhảy, quay, dựng và chỉnh sửa video, tìm nội dung, tìm nhạc đến khuya.

“Mình tự đăng ký, mình tự đi thi, thậm chí là mình còn chưa đăng một cái video TikTok nào hashtag chương trình hết”, cô nói.

Về vóc dáng, Thư Thor cho biết cơ thể hiện tại phần nào đến từ việc cô đang có cuộc sống vui vẻ, thoải mái và ăn uống nhiều hơn. Sau những tranh luận vừa qua, cô dự định giảm cân nhưng không muốn ép bản thân trở nên quá gầy. Mục tiêu của cô là cơ thể săn chắc, thon gọn hơn khi lên hình nhưng vẫn giữ được hình dáng mà bản thân yêu thích.

Thư Thor lên tiếng về chuyện đi thi The Face Vietnam (Nguồn: TTNV)

Thư Thor có tên đầy đủ là Trần Anh Thư, đến từ Đà Nẵng. Cô từng theo học ngành Thiết kế đồ họa và Kỹ thuật số của trường Greenwich Việt Nam cơ sở Đà Nẵng. Thời còn là sinh viên Thư Thor từng là chủ nhiệm Câu lạc bộ nhảy - Greenwich Beatz Crew.

Hiện tại, Thư Thor hoạt động với vai trò là 1 dancer, tạo ra nhiều trend nhảy hot trên mạng xã hội TikTok. Cô nàng sở hữu kênh TikTok 2,4 triệu followers với rất nhiều clip hàng triệu lượt xem. Bên cạnh đó, Thư Thor cũng có công việc kinh doanh riêng.