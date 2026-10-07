Chiếc thùng xốp thủ môn Bùi Tiến Dũng nhận được lúc 4h30 sáng

Thủ môn đã quay lại và đăng gấp lên mạng, câu chuyện phía sau là gì?

Mới đây, thủ môn Bùi Tiến Dũng gây chú ý khi đăng tải đoạn clip chia sẻ hình ảnh chiếc thùng xốp nhận được lúc 4h30 sáng. Đó là món quà quê đặc biệt mà mẹ gửi từ Thanh Hóa vào Đà Nẵng. Theo đó, Bùi Tiến Dũng chia sẻ anh đã thức dậy từ sáng sớm, ra bến xe nhận đồ mẹ gửi. Bên trong không phải là những món đồ đắt tiền, mà là những quả trứng quê được mẹ nam thủ môn cẩn thận bọc lại, gửi cho các con, các cháu.

Đăng kèm với đoạn clip khui thùng quà quê, Bùi Tiến Dũng bày tỏ sự xúc động vì cách mẹ dành dụm và vẫn luôn chăm sóc cho mình. Thủ môn sinh năm 1997 cũng cho biết anh nhớ đến những lần gọi điện về nhà, mẹ luôn hỏi thăm những câu hỏi rất quen thuộc: “Con ăn cơm chưa?”, “Có đói không?”, “Dạo này có khỏe không?”,... Lúc đó vì bận rộn, chỉ trả lời bố mẹ qua loa nhưng khi nhìn thùng quà mẹ gửi, Bùi Tiến Dũng lại có những cảm xúc đặc biệt.

Clip: Bùi Tiến Dũng chia sẻ khoảnh khắc mở thùng quà quê của mẹ gửi vào Đà Nẵng (Nguồn: TikTok nhân vật)

“Tôi đã lớn rồi. Tôi đã đi nhiều nơi, trải qua nhiều chuyện, tự kiếm tiền, tự quyết định cuộc sống của mình. Tôi không còn thiếu thốn những thứ cơ bản như ngày trước. Có thể nói, chuyện ăn uống hay vật chất với tôi bây giờ đã chẳng còn là điều đáng để mẹ phải lo.

Thế nhưng trong mắt mẹ, hình như tôi vẫn chưa bao giờ lớn. Vẫn là đứa con mà mẹ sợ đói, sợ mệt, sợ không có gì ăn. Vẫn là đứa trẻ mà mẹ luôn muốn dành cho một chút gì đó, dù chỉ là vài quả trứng”, nam thủ môn viết.

Tiến Dũng thừa nhận bản thân đã quen với việc phải trưởng thành, mạnh mẽ và tự lo cho cuộc sống đến mức đôi khi quên mất cảm giác được làm một đứa trẻ. “Giữa rất nhiều thứ mình có được khi lớn lên, đôi khi điều khiến mình hạnh phúc nhất lại là nhận ra: Mình vẫn còn một nơi để được yêu thương theo cách giản dị nhất. Cảm ơn mẹ. Vì dù con có đi bao xa, lớn đến thế nào… thì trong mắt mẹ, con vẫn chỉ là đứa trẻ cần được hỏi: Con ăn cơm chưa?”, anh chia sẻ.

Hàng chục trứng được mẹ Tiến Dũng gói gọn gàng, đóng thùng xốp gửi cho con trai (Ảnh: TikTok nhân vật)

Phía dưới phần bình luận, nhiều người cũng bày tỏ sự đồng cảm với Bùi Tiến Dũng. Không ít người cũng cho rằng từng nhận những thùng quà quê tương tự từ bố mẹ. Khi thì túi rau, cân thịt, ít cá khô, khi là trứng gà, trứng vịt hay những món đồ quê nhà tự làm được bọc cẩn thận. Những món quà có thể không đáng bao nhiêu về mặt vật chất nhưng thường được người nhà chuẩn bị rất kỹ, rồi gửi đi một quãng đường dài chỉ với suy nghĩ đơn giản: “Con có cái mà ăn”.

Một số bình luận của cộng đồng mạng: - “Mình hiểu cảm xúc này của Dũng vì mình nghĩ đứa trẻ nào xa nhà cũng đều đã trải qua. Vừa thương vừa hạnh phúc khi nhận những thùng quà quê như vậy”. - “Trân quý lắm. Trứng ở quê ngon, sạch, nhìn đã mắt thật”. - "Mỗi lần về quê rồi trở lại thành phố là y như vậy. Đùm đùm, đề đề bao nhiêu là đồ nhưng ‘nặng’ tình yêu thương”. - “Yêu gia đình này quá, Bùi Tiến Dũng sống rất tình cảm”. - “Mình cũng hay cằn nhằn sao cha mẹ gửi nhiều vậy, ở đây có thiếu gì đâu. Còn với cha mẹ thì đó là sự yêu thương, quan tâm, chăm sóc. Có gì ngon cũng nhớ đến con cháu”.

Bùi Tiến Dũng sinh năm 1997, quê Thanh Hóa, là người dân tộc Mường. Anh từng có tuổi thơ không quá dư dả khi bố mẹ quanh năm gắn với ruộng đồng, chăn nuôi. Hai anh em Bùi Tiến Dũng và Bùi Tiến Dụng từng có những ngày tháng gắn với sân đất và những trận bóng rất đỗi giản dị ở quê nhà.

Tên tuổi của Tiến Dũng thực sự được biết đến rộng rãi sau hành trình cùng U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á 2018 ở Thường Châu. Sau dấu mốc này, nam thủ môn trở thành một trong những gương mặt được chú ý nhiều của bóng đá Việt Nam, đồng thời nhận thêm sự quan tâm về ngoại hình và cuộc sống ngoài sân cỏ.

Nhiều năm sau thời điểm nổi tiếng, cuộc sống của Tiến Dũng đã có nhiều thay đổi. Anh kết hôn với người mẫu Dianka Zakhidova, người Ukraine vào năm 2022. Cặp đôi hiện có một con trai là bé Danil. Hai vợ chồng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của gia đình nhỏ, từ đưa con đi học, đi du lịch đến những lần cùng nhau xuất hiện trên sân bóng.

Mẹ Bùi Tiến Dũng (áo trắng) rất thân thiết với con dâu và gia đình thông gia (Ảnh: FBNV)

Bùi Tiến Dũng có cuộc sống hạnh phúc, viên mãn (Ảnh: FBNV)

Hiện tại, Bùi Tiến Dũng và gia đình nhỏ sinh sống tại Đà Nẵng để thuận tiện cho công việc thi đấu của anh. Trong mùa giải 2026, nam thủ môn khoác áo SHB Đà Nẵng và vẫn nhận được sự quan tâm của người hâm mộ mỗi khi xuất hiện trên sân. Trong khi đó, Dianka vẫn hoạt động trong lĩnh vực người mẫu. Lợi thế ngoại hình của cả hai cũng giúp vợ chồng Tiến Dũng có thêm công việc liên quan đến hình ảnh, thời trang và quảng cáo.

Bận rộn với cuộc sống riêng, công việc, những lần Tiến Dũng đưa vợ con về Thanh Hóa vì thế càng trở nên đặc biệt. Ở quê nhà, bố mẹ anh vẫn gắn bó với công việc nông nghiệp, chăn nuôi như nhiều năm qua. Gia đình hiện vẫn sống tại khuôn viên gồm một căn nhà gạch 2 tầng và một căn nhà sàn mang đặc trưng văn hóa Mường. Sau thành công của hai anh em Tiến Dũng - Tiến Dụng tại Thường Châu năm 2018, cả hai đã dùng tiền tích cóp và tiền thưởng để sửa sang lại căn nhà cho bố mẹ.