Đó là những chia sẻ của Khánh My ở thời điểm hiện tại, khi được hỏi về áp lực phải đẹp, lý do không lấy chồng, không sinh con.

Khánh My đang là cái tên được nhắc nhiều trên mạng. Vốn đã quen với mấy danh xưng “phú bà”, “người sở hữu tòa nhà 7 tầng”, “mỹ nhân không lấy chồng”, giờ cô còn bị nhầm là hoa hậu, chỉ vì khán giả xem Diễm My trong Trại Buôn Người xong là xuýt xoa: “Chị này đẹp dữ!”. Đây cũng là dự án đánh dấu lần tái xuất màn ảnh của Khánh My sau 8 năm tập trung kinh doanh.

Cùng thời điểm, đoạn clip phỏng vấn Khánh My từ năm 2018 cũng bất ngờ được chia sẻ trở lại, viral khắp mạng xã hội, khi nhân vật được nhắc đến trong cuộc trò chuyện năm nào đang trở thành tâm điểm. Công chúng lại càng có lý do để tò mò về cuộc sống hiện tại của “chân dài” sau nhiều năm vắng bóng.

Khánh My đang nghĩ gì? Cuộc sống của cô bây giờ ra sao, và sắp tới cô định làm gì? Còn chuyện “không lấy chồng” mà ai cũng thích hỏi thì sao, cô nhìn hôn nhân và cuộc sống độc thân như thế nào?

Clip phỏng vấn Khánh My: Sẽ có người trẻ hơn mình, đẹp hơn mình. Tôi không lấy chồng không phải vì bị lừa dối hay tổn thương.

Khánh My Sinh năm 1991, quê An Giang, hiện sinh sống và làm việc tại TP.HCM. Hoạt động trong lĩnh vực người mẫu, diễn viên và kinh doanh. Từng theo học ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Kinh tế TP.HCM. Năm 2011, giành giải vàng cuộc thi Ngôi sao Người mẫu, đồng thời nhận hai giải phụ tại Hoa hậu Việt Nam Hoàn cầu là Người đẹp Áo dài và Gương mặt khả ái. Năm 2016, giành ngôi vị Á quân chương trình Bước nhảy Hoàn vũ mùa thứ 7. Từng tham gia các bộ phim: Cuối đường băng, Váy hồng tầng 24, Mỹ nhân Sài thành, Tình xuyên biên giới, Trót yêu, Ba vợ cưới vợ ba... Năm 2018, dần rút khỏi các hoạt động nghệ thuật, tập trung kinh doanh bất động sản và cuộc sống cá nhân. Năm 2026, trở lại với nghệ thuật sau khoảng 8 năm vắng bóng màn ảnh thông qua dự án điện ảnh Trại buôn người, đảm nhận vai Diễm My. Hiện duy trì hoạt động kinh doanh song song với nghệ thuật, lựa chọn cuộc sống độc thân và chưa có kế hoạch kết hôn, sinh con.

Khánh My từng dừng làm việc vì thấy trống rỗng, danh “phú bà” nghe sướng nhưng không thích

Chào Khánh My!

“Phú bà có toà nhà 7 tầng”, “đẹp như hoa hậu”, … đang là những từ khóa đang gắn liền với Khánh My trên mạng xã hội. Từ nào mọi người đang dán nhãn sai cho bạn, và nếu chỉ được chọn 1 từ miêu tả đúng nhất về mình thì đó là gì?

Khi thấy mọi người gọi mình là “hoa hậu” hay “phú bà”, thực sự My cảm thấy rất vui và tự hào. My nghĩ là phụ nữ mà, ai cũng thích được khen đẹp và được dành tặng những danh xưng mỹ miều như vậy, đúng không ạ? My vô cùng trân trọng tình cảm và sự ưu ái mà khán giả dành cho mình. Nhưng thực tế mình không phải là nên danh xưng đó không đúng với Khánh My.

Tương tự với hai chữ “phú bà”, Khánh My thấy bản thân chỉ là một người đang nỗ lực làm việc mỗi ngày thôi. Vì vậy, khán giả cứ gọi mình đơn giản là Khánh My - một người luôn sống chân thành và hết mình với đam mê, đó mới là từ miêu tả đúng nhất về mình rồi.

Dạo gần đây, lướt mạng xã hội thấy clip Khánh My trong cuộc phỏng vấn năm 2018 viral trở lại. Vô tình bị kéo vào ồn ào, cuộc sống và các mối quan hệ của bạn có bị ảnh hưởng nhiều không?

Thật ra, khi câu chuyện bất ngờ viral trở lại sau 8 năm, mình cũng cảm thấy khá bất ngờ vì vẫn nhận được sự quan tâm của mọi người. Tuy nhiên, mình nghĩ chuyện gì đã qua thì nên để nó qua, không nên để ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại. Bây giờ ai cũng có cuộc đời riêng, sau ngần ấy năm mọi người cũng đã trưởng thành hơn nên mình không cần nhắc lại chuyện cũ quá nhiều.

Khánh My hiện tại vẫn rất bình thường, dễ thương, vui vẻ và an yên.

Nhưng khi được dịp nhìn lại những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, Khánh My có điều gì hối tiếc hoặc muốn thay đổi không?

Mình là người có trách nhiệm với bản thân và sẵn sàng chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra. Vì vậy, mình không có gì phải hối tiếc cả. Chuyện đã qua thì không thể quay lại để sửa đổi, cũng giống như việc bắt mình trở về quá khứ vậy.

Ở thời điểm đó, mình đã đưa ra lựa chọn mà mình nghĩ là phù hợp nhất với bản thân. Còn hiện tại, nếu có những chuyện mới xảy ra, mình sẽ giải quyết bằng tâm thế và suy nghĩ của mình ở thời điểm này. Thay vì dành quá nhiều thời gian cho những điều không thể thay đổi, mình nên tập trung vào hiện tại, giải quyết tốt những vấn đề đang có. Có như vậy thì tương lai mới có thể tốt đẹp hơn.

Bây giờ người đó đã phải lên tiếng xin lỗi, Khánh My nghĩ sao?

Đó là vấn đề của người ta. Người ta cũng đã làm rồi nên chuyện tha thứ hay không là của khán giả chứ không phải của Khánh My.

Cũng từ năm 2018, Khánh My dần vắng bóng trong các hoạt động nghệ thuật. Đây là lựa chọn chủ động để tập trung kinh doanh hay còn lý do nào khác?

Lúc đó, dù có mọi thứ trong tay nhưng mình luôn cảm thấy trống rỗng, không hạnh phúc. Hơn nữa, mình cũng muốn dành nhiều thời gian hơn cho bản thân, quay trở về bên trong và tìm hiểu chính mình nên đã quyết định tạm dừng hoạt động nghệ thuật.

Đến bây giờ, khi ngồi lại nhìn lại, nếu mọi người hỏi Khánh My có hối tiếc vì đã ở ẩn suốt 8 năm qua hay không thì mình xin trả lời là không. Tại vì không có gì là muộn cả, nếu chúng ta thật sự tập trung, vẫn còn yêu nghề và Tổ nghiệp vẫn còn yêu thương thì như mọi người thấy, khán giả vẫn yêu thương và nhớ đến những vai diễn của My, như Hồng Trà trong Mỹ Nhân Sài Thành hay Hoa Mai trong phim Cuối Đường Băng.

Và bây giờ đây mới là phiên bản Khánh My mà mình mong muốn, còn trước đó bản thân vẫn đang loay hoay để tìm lại chính mình. Mình cũng biết rõ mục tiêu mình đến với nghề để làm gì. Đó là không phải nổi tiếng bằng mọi giá, tìm kiếm hào quang hay nhận một vai diễn chỉ vì muốn nổi tiếng hoặc vì cát-xê quá cao mà muốn hướng đến giá trị cốt lõi như là việc: Khán giả, họ sẽ nhận được gì qua các tác phẩm mà mình góp mặt.

Tôi không giàu, nhưng đi đóng phim lúc này là vì đam mê chứ không còn nặng gánh chuyện cát-xê

Còn bây giờ, sau 8 năm, điều gì khiến Khánh My quyết định quay trở lại với nghệ thuật thông qua dự án Trại Buôn Người?

Thực ra, mình đã âm thầm chuẩn bị cho sự trở lại này từ hơn 1 năm trước. Những ai theo dõi Khánh My chắc cũng biết mình từng chia sẻ về việc tham gia một lớp diễn xuất để học hỏi thêm và hoàn thiện bản thân. My muốn khi trở lại với một vai diễn, khán giả sẽ nhìn thấy một Khánh My khác so với 8 năm trước.

Còn lý do lựa chọn Trại Buôn Người để đánh dấu sự trở lại thì có lẽ là chữ duyên. Ngay khi nghe tên phim, My đã thốt lên: “Wow, mình muốn là một phần của bộ phim này”. Nên mình đã đi casting. Nếu như 8 năm trước, My rất ít khi đi casting thì hiện tại, khi quyết định quay lại, mình đã có suy nghĩ khác. My không nghĩ rằng cứ có tên tuổi thì sẽ không cần đi casting, trong khi những diễn viên mới vẫn phải vất vả xếp hàng, chờ đợi để có cơ hội thử vai. Trong buổi casting Trại Buôn Người, mình đã phải chờ đến 6-7 tiếng đồng hồ. Mình cũng luôn tự nhắc bản thân rằng ai cũng có thể nghi ngờ chính mình, nhưng điều quan trọng là mình phải tin vào bản thân. Những quyết định ở hiện tại cũng sẽ góp phần định hình tương lai.

Sau 8 năm trở lại, cách nhìn nhận về nghề của Khánh My đã thay đổi như thế nào? Tiêu chí lựa chọn vai diễn khi trở lại có gì khác trước?

Sau 8 năm, mình đã trưởng thành hơn rất nhiều và cách nhìn nhận về nghề cũng khác đi.

Chắc chắn mình vẫn luôn muốn được chú ý nhưng không chạy theo hào quang. Mình muốn trở lại với những vai diễn ý nghĩa. Bởi thế, bây giờ kịch bản là điều mình đặt lên hàng đầu, một kịch bản thiếu tính nhân văn thì mình sẽ không nhận, dù cát-xê có cao đến như thế nào. Mình rất sợ cảm giác một bộ phim thành công nhưng lại không có thông điệp gì, bởi như mọi người thấy, 70-80% khán giả đến rạp xem phim là khán giả trẻ.

Còn vai chính hay vai thứ chính thì đối với mình cũng không quá quan trọng.

Vậy là bây giờ Khánh My đi đóng phim không quan trọng cát-xê?

Như mọi người vẫn hay gọi Khánh My là người có điều kiện kinh tế thoải mái rồi nên không quan trọng cát-xê, đúng không? Mình xin trả lời là tùy dự án nha. Mình vẫn muốn nhận được những bộ phim và mức cát-xê phù hợp và tương xứng với giá trị của mình.

Còn yếu tố mình đặt lên hàng đầu vẫn là kịch bản và vai diễn. Còn mình không sợ cực, dù vai diễn có cực khổ thế nào thì mình cũng không ngại. Bởi, mình đã là một diễn viên lâu năm rồi, mình cũng tập gym, võ thuật. Nói chung, My có thể chơi gần như tất cả các môn thể thao. My rất thích học hỏi và trải nghiệm nên lúc nào cũng ở trong tâm thế sẵn sàng.

Không áp lực cát-xê, trên mạng thường hay gọi Khánh My là phú bà, song cũng có nhiều người thắc mắc: “Cô này làm gì mà nhiều tiền thế?”, vậy thì đâu đang là những công việc mang lại nguồn thu nhập cho bạn?

Như mọi người thấy, Khánh My cũng từng chia sẻ là từ năm 2011, mình đã bắt đầu kinh doanh bất động sản rồi. Mình mua đi bán lại, ban đầu chỉ làm nhỏ lẻ thôi. Ví dụ như tòa nhà 7 tầng mà mọi người nhắc đến thì mình đã có từ rất lâu rồi, khoảng 7-8 năm nay, và cho thuê, còn mình vẫn sống cùng gia đình ở quận 7 (cũ).

Thế nên, Khánh My vẫn là một người phụ nữ rất bình thường thôi. Khánh My không giàu có. Mình đủ đầy và may mắn hơn rất nhiều người ngoài kia thôi.

Mọi người cũng đừng nghĩ quá nhiều về Khánh My theo hướng giàu sang hay như thế nào đó. Mình cũng không thích mọi người khen mình đẹp hay giàu sang. Mình thích mọi người chú ý đến những vai diễn hoặc cách mình sống hơn.

Có lúc nào Khánh My cảm thấy chạm đáy hay thời điểm nào bản thân thấy thành công nhất?

Không nha. Lúc mình cảm thấy trống rỗng và quay ngược trở về yêu thương chính mình nhiều hơn, tạm gác lại công việc thì cũng chưa thể gọi là chạm đáy được, vì mình vẫn còn nhiều thứ khác, có những người thân yêu ở bên cạnh. Còn ở hiện tại, mình đang rất vui với cuộc sống, cảm thấy bình yên, an yên, biết mình muốn làm gì và có cuộc sống đủ đầy.

Không yêu người tự cao và không có áp lực phải đẹp

Thấy đủ đầy rồi nên “không lấy chồng” hay thấy không có người đàn ông nào đủ tin tưởng để lập gia đình vậy Khánh My?

Câu hỏi này My cũng nhận được khá nhiều từ bạn bè, đồng nghiệp. Mọi người thường hỏi: “Ủa, Khánh My đã từng chạm đáy nỗi đau, bị lừa dối hay gặp chuyện gì đó chưa mà không lấy chồng?”. Nhưng, sự thật thì ngược lại, mình là một người cực kỳ may mắn. Hầu như trước giờ, những người bạn trai của mình đều rất yêu thương và chiều chuộng mình.

Tuy nhiên, mình nghĩ mỗi người đến với thế gian này đều có một sứ mệnh khác nhau. Mình chưa bao giờ mơ ước được bước lên bục, mặc áo cưới và nắm tay một người đàn ông để làm lễ thành hôn hay sinh con. Tuy nhiên, mình không cổ súy cho việc không kết hôn, sinh con. Đó chỉ là suy nghĩ riêng của mình.

Mình nghĩ điều quan trọng nhất là sống một mình cũng được, có gia đình hay sinh con cũng được. Điều quan trọng là mình phải cảm thấy vui vẻ và bình yên.

Nhưng mỗi lựa chọn trong cuộc sống đều có những điều nhận được và những điều phải đánh đổi. Với quyết định ưu tiên sự nghiệp, tận hưởng cuộc sống riêng và chưa đặt mục tiêu lập gia đình, có điều gì đôi khi Khánh My cũng suy nghĩ hoặc tiếc nuối không?

Trước giờ, với những gì đã qua hay những quyết định mình đã đưa ra, Khánh My luôn có trách nhiệm với lựa chọn của bản thân. Mình không cảm thấy hối tiếc hay thiếu thốn điều gì cả.

Mọi người thường dùng từ “cô đơn” khi nói về việc ở một mình. Nhưng Khánh My lại có góc nhìn khác, đó là mình đang ở cùng chính mình mà, mình là bạn của mình, và cũng là chỗ dựa vững chắc nhất. Vậy tại sao phải sợ ở một mình, phải sợ cô đơn?

Nếu có những người bạn, những người anh chị hay đồng nghiệp ở bên cạnh thì quá tuyệt vời. Nhưng bên cạnh đó, mình cũng nghĩ mỗi người cần dành thời gian cho chính mình. Hiện tại, dù bận rộn đến đâu, mỗi buổi sáng mình đều cố gắng ngồi thiền và dành thời gian trò chuyện với bản thân. Nếu hôm nào công việc quá gấp, thì buổi tối trước khi đi ngủ, mình cũng phải làm điều đó. Khánh My thường tự hỏi hôm nay mình đã làm những gì, đã làm tốt chưa, còn bỏ sót điều gì không hay có lời nói nào chưa phù hợp không. Đó là cách mình nhìn lại một ngày và trò chuyện với chính mình. Khánh My nghĩ khi mình không bỏ rơi bản thân thì mình sẽ luôn hạnh phúc.

Nhưng nếu được lựa chọn, thì đâu là hình mẫu người đàn ông mà My “chấm”?

Khánh My không có gu cố định. Nên mình cũng không đặt ra tiêu chí người đó phải như thế nào. Mình nghĩ quan trọng là hai người phải hòa hợp về tam quan, có suy nghĩ tương đồng với nhau. Khi ở bên cạnh nhau, mình cảm thấy bình yên, như vậy là đủ rồi.

Vậy đâu là kiểu người chắc chắn Khánh My sẽ không yêu?

Chắc chắn là người tự cao. Mình thích một người có suy nghĩ giống mình, hoặc gần giống cũng được, họ phải luôn giữ được sự bình tĩnh và hiểu được mình ở đâu, có giá trị như thế nào.

Còn áp lực phải đẹp ở độ tuổi này thì sao, Khánh My?

Áp lực phải đẹp thì không có luôn. Nói thật đó.

Khánh My đã tập luyện hơn mười mấy năm nay và luôn đặt tiêu chí lên hàng đầu là sức khỏe. Vì nếu không có sức khỏe thì mình không thể làm được gì hết. Nên mình cứ tập thôi. Mình tập gym, thiền, phơi nắng 15-20 phút vào buổi sáng và ăn chay được khoảng 5-6 năm nay. Khi đi tập thì đừng chỉ nghĩ rằng mình phải tập bao lâu mới đẹp. Nếu cứ suy nghĩ như vậy thì mình sẽ khó có thể đạt được điều đó. Như lúc nãy bạn có hỏi mình góc mặt nào đẹp thì mình góc nào cũng được, quan trọng là mình phải yêu cả ưu điểm lẫn khuyết điểm của bản thân.

Mình không quá quan trọng việc mình đẹp hơn ai bao nhiêu hay đẹp hơn ngày hôm qua bao nhiêu. Mình đẹp thì cũng sẽ có người đẹp hơn mình, mình trẻ thì vẫn có người trẻ hơn. Bây giờ, khi lớn tuổi hơn một chút thì mình cũng không quan trọng chuyện tuổi tác lắm, vì mình tin phụ nữ ở mỗi thời điểm sẽ có những nét đẹp khác nhau.

Mình chỉ quan tâm mình đã tốt hơn hôm qua bao nhiêu phần trăm. Một phần trăm cũng được, miễn là mình cố gắng hoàn thiện bản thân từng ngày. Mình ăn uống điều độ, chừng mực và phải giữ kỷ luật với bản thân. Đó mới là những điều Khánh My ưu tiên.

Khánh My có tính được mình chi bao nhiêu tiền đầu tư cho sức khỏe không?

Khi đã đầu tư tiền bạc cho sức khỏe thì My không quan trọng con số là bao nhiêu. Vì sức khỏe là thứ rất quan trọng.

Còn mua sắm hay đầu tư cho vẻ bề ngoài như trang sức, phụ kiện thì thú thật mình không có quá nhiều đam mê như vậy. Bây giờ, đồ gì mình mặc cảm thấy xinh nhất, tự tin nhất là được. Còn việc quá quan trọng về nhãn hiệu thì mình không còn đặt nặng nữa.

Nếu có một ngày hoàn toàn không có lịch trình công việc, My sẽ lựa chọn làm gì?

Nếu một ngày không có công việc gì thì chắc chắn mình muốn dành thời gian cho bản thân, cho mẹ và ngồi lại với chính mình để chuẩn bị những kế hoạch cho ngày sắp tới hoặc cho tương lai một chút.

Còn bây giờ mình đang rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. My hy vọng thời gian tới, tất cả mọi người vẫn sẽ yêu thương Khánh My và mong chờ, đón đợi những dự án sắp tới của My nha.