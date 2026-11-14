Video: Meichan và mẹ Nhài - cô giáo Địa lý từng cho con gái điểm 3, giờ vừa là người nhà vừa là tri kỷ

Từng có những lần không hiểu nhau vì cách biệt thế hệ, Meichan và mẹ giờ vẫn đồng hành, thân thiết với nhau như những tri kỷ.

Khác biệt thế hệ đôi khi khiến những người thân thiết nhất cũng có lúc “lệch sóng”. Mẹ nghĩ mình đang quan tâm, con lại cảm thấy bị thúc ép; mẹ muốn góp ý để con tốt hơn, nhưng điều con mong chờ đôi khi chỉ là một lời công nhận. Để đi từ người nhà đến những người có thể thoải mái chia sẻ mọi chuyện như bạn bè, cả hai phía đều cần học cách lắng nghe và bước vào thế giới của nhau.

Trong tập HERE TO HEAR - Kenh14 x Viettel Tammi, Meichan (Nguyễn Hà Trang, SN 2000) và mẹ (thường được gọi là cô Nhài) cùng nhìn lại hành trình ấy qua những câu chuyện từ thời thơ ấu đến hiện tại.

Đó là một người mẹ từng tự học tiếng Anh để đồng hành cùng con, từng mang bài kiểm tra Toán đi hỏi đồng nghiệp vì lo con học chưa tốt. Cũng có một Meichan từng thấy ấm ức vì những lời nhắc nhở nghiêm khắc. Qua những kỷ niệm tưởng chừng đã quá quen thuộc, hai mẹ con Meichan có dịp hiểu thêm về những điều đối phương ít khi nói ra, để sự kết nối không chỉ nằm ở tình thân mà còn đến từ việc thực sự lắng nghe nhau.

Từng "lệch sóng" vì chuyện học hành, giờ thân thiết đến mức con gái vẫn hỏi mẹ cách phối đồ

Nhìn lại ảnh thời thơ ấu của Meichan, mẹ Nhài nhớ về cô con gái hiếu động, mạnh dạn và luôn tò mò với thế giới xung quanh. Còn với Meichan, mẹ là người phụ nữ xinh đẹp đến mức cô nàng luôn tự hào khoe với bạn bè. Thế nhưng, bên cạnh hình ảnh người mẹ mà mình ngưỡng mộ, Meichan cũng nhớ rất rõ sự nghiêm khắc khiến cô từng phải “rén” nhất nhà.

Những năm đầu cấp 2, chuyện học hành là một trong những lý do khiến hai mẹ con thường xuyên không cùng “tần sóng”. Meichan kể mình từng chống đối, giận dỗi vì cảm thấy mẹ nhắc nhở nhiều nhưng lại ít khi ghi nhận nỗ lực của con. Mẹ Nhài cũng thừa nhận bản thân thường góp ý nhiều hơn khen, bởi kỳ vọng của cha mẹ đôi khi khác với điều con cái mong đợi.

Meichan và mẹ - cô Nhài

Có lần, mẹ Nhài bất ngờ khi thấy Meichan chỉ được khoảng 5,75 điểm Toán. Cô không chỉ nhắc con học tốt hơn mà còn photo bài kiểm tra, nhờ đồng nghiệp dạy Toán xem con đang yếu ở đâu. Chuyện mẹ dạy môn Địa lý cũng để lại kỷ niệm khó quên cho cả hai mẹ con. Dù thường học khá tốt môn của mẹ, Meichan từng bị hỏi một câu hóc búa và nhận điểm 3.

Ở trường, Meichan luôn giữ khoảng cách nhất định với mẹ. Cô vẫn nghiêm túc thưa gửi khi vào tiết học, nhưng hạn chế tương tác sau giờ để tránh ảnh hưởng đến các bạn. Thậm chí, từ năm lớp 6, Meichan đã xin mẹ đừng dạy lớp mình; đến lớp 9, cô mới học môn của mẹ.

Nhìn lại những chuyện cũ, Meichan cho biết khi trưởng thành, cô bạn hiểu hơn lý do đằng sau những lời nhắc nhở ngày trước. Mẹ Nhài cũng nhận thấy con gái giờ điềm đạm, cẩn trọng hơn. Có những điều khi còn nhỏ chưa dễ chia sẻ, nhưng theo thời gian, cả hai đã có thể nhìn lại và hiểu thêm về cách đối phương thể hiện sự quan tâm.

Nếu chuyện học hành từng khiến hai mẹ con bất đồng, thì làm đẹp lại là điểm chung ngày càng rõ. Meichan tiết lộ mẹ chính là stylist của mình từ nhỏ đến lớn, người cô vẫn hỏi ý kiến về cách phối đồ và thường xuyên mượn quần áo. Đến hiện tại, mẹ Nhài vẫn giữ vai trò “cảnh sát visual”, sẵn sàng góp ý cho con gái từ trang phục đến makeup. Với mẹ, làm đẹp và ăn mặc chỉn chu là cách khiến cuộc sống thêm nhiều màu sắc; còn với Meichan, những lời góp ý ấy giúp cô tự tin hơn khi chăm chút hình ảnh cá nhân.

Không chỉ chia sẻ sở thích, hai mẹ con còn truyền cảm hứng cho nhau trong việc học hỏi. Dù chưa từng học tiếng Anh bài bản, mẹ Nhài vẫn chủ động tự học vì yêu thích ngoại ngữ và muốn đồng hành cùng con. “Mình cũng muốn đồng hành nên mình tự học để chia sẻ với con. Mình học cũng chăm nhưng mà sẽ không giỏi đâu”, mẹ Nhài chia sẻ. Meichan cho biết sự chăm chỉ của mẹ cũng tạo động lực để cô cố gắng hơn.

Không những vậy, cả hai còn có chung thói quen đào sâu vấn đề thay vì chỉ ghi nhớ câu trả lời, đồng thời thích viết ra những điều cần nhớ.

Từ chuyện học tập đến gu thẩm mỹ, những điểm chung và cả khác biệt đã tạo nên cách hai mẹ con kết nối với nhau. Mẹ vẫn góp ý, con vẫn có chính kiến riêng, nhưng theo thời gian, những cuộc trò chuyện ấy không còn đơn thuần là chuyện dạy bảo mà dần trở thành sự chia sẻ giữa hai người hiểu nhau hơn.

Meichan đi du học, mẹ Nhài nhắn nhủ: Đừng âm thầm chịu đựng, bởi người nhà luôn là nơi để kết nối và sẻ chia

Trong chương trình, mẹ Nhài cũng nhắc đến thời điểm Meichan bắt đầu làm video trên YouTube. Ban đầu, cô không nghĩ những video con gái quay chỉ để vui chơi lại có nhiều người theo dõi. Khi nhận thấy lượng người xem tăng nhanh, mẹ mới bắt đầu góp ý để con chú ý hơn đến hình ảnh của mình.

Đó cũng là một thay đổi trong cách hai mẹ con đồng hành. Khi Meichan còn nhỏ, mẹ có thể trực tiếp theo sát chuyện học hành, sinh hoạt và đưa ra những lời nhắc nhở. Khi con trưởng thành, có công việc và những lựa chọn riêng, vai trò ấy dần chuyển sang lắng nghe, góp ý và tôn trọng cách con tự quyết định.

Mẹ Nhài nhận xét Meichan hiện tại điềm đạm, cẩn trọng hơn, dù vẫn giữ sự vô tư và tình cảm vốn có. Còn Meichan cho biết mình khác mẹ ở cách đón nhận lời khen: cô có thể thoải mái công nhận những điểm tốt của bản thân, trong khi mẹ thường ngại ngùng hơn. Cô cũng nhận ra khi trưởng thành, mình bắt đầu lo lắng và sợ mất đi nhiều thứ hơn trước.

Những thay đổi ấy càng rõ khi Meichan đi du học Hàn Quốc, có cuộc sống và những trải nghiệm mà mẹ không thể trực tiếp ở bên mỗi ngày. Khi khoảng cách địa lý xuất hiện, việc hỏi han, trò chuyện và cập nhật cuộc sống của nhau trở thành một phần quan trọng để duy trì kết nối. Nhưng ngay cả khi thường xuyên liên lạc, không phải lúc nào người thân cũng biết hết những điều đối phương đang trải qua.

Đó cũng là lý do phần “Hộp Tin Thương” trở thành một trong những khoảnh khắc đáng chú ý của tập phát sóng. Thay vì trò chuyện trực tiếp như thường ngày, Meichan và mẹ Nhài viết lời nhắn cho nhau, nói ra những điều đôi khi vẫn khó mở lời trong cuộc sống thường nhật.

Trong lời nhắn gửi con gái, mẹ Nhài bày tỏ niềm vui khi thấy Meichan ngày càng trưởng thành, tự lập. Nhưng bên cạnh sự tự hào, điều cô mong nhất vẫn là con gái chia sẻ nhiều hơn với gia đình, đặc biệt khi gặp khó khăn, thay vì âm thầm tự mình giải quyết mọi chuyện.

“Mong con ngày một trưởng thành hơn và luôn sống tình cảm, giữ trái tim ấm áp, mong con sẽ chia sẻ với mẹ nhiều hơn nữa để khi khó khăn không tự mình âm thầm giải quyết mà hãy luôn chia sẻ với bố mẹ để cùng tháo gỡ, vượt qua. Mong con luôn vui vẻ, hạnh phúc, yêu con rất nhiều”, mẹ Nhài nhắn nhủ.

Về phía Meichan, cô nàng bắt đầu lời nhắn bằng lời cảm ơn. Meichan thừa nhận hai mẹ con không thường xuyên thể hiện tình cảm bằng lời nói, nhưng cô luôn cảm nhận được sự yêu thương từ mẹ. Điều cô mong mỏi nhất là mẹ luôn vui vẻ, thư giãn, vô tư, xinh đẹp và trẻ trung.

“Con sẽ cố gắng sống thật tốt để mẹ không phải lo lắng, tập trung làm cô nàng xinh đẹp, thư giãn. Còn con thì sẽ tiếp tục phấn đấu để luôn có đủ khả năng chăm sóc, đầu tư cho gia đình mình. Chúng ta sẽ cùng nhau sống vui nha mẹ”, Meichan chia sẻ.

Hai lời nhắn đi theo hai hướng khác nhau nhưng cùng gặp nhau ở một mong muốn: người kia được sống vui vẻ và không phải một mình đối mặt với những điều khó khăn. Mẹ Nhài muốn con gái mở lòng nhiều hơn, còn Meichan muốn mẹ an tâm tận hưởng cuộc sống, bởi cô cũng đang nỗ lực để có thể chăm sóc gia đình.

Đôi khi, điều người thân cần không phải là lúc nào cũng ở cạnh nhau hay biết mọi chuyện ngay lập tức, mà là cảm giác có thể tìm đến nhau khi cần. Với Meichan và mẹ Nhài, sự đồng hành ấy được tạo nên từ những điều nhỏ bé: một lời góp ý, một cuộc trò chuyện, một sở thích chung hay lời nhắn mà bình thường cả hai ít khi nói thành lời.

Đó cũng là tinh thần của “người nhà” mà HERE TO HEAR - Kenh14 x Viettel Tammi muốn lan tỏa: không chỉ là những người có quan hệ gia đình, mà còn là những người luôn muốn kết nối, quan tâm và có mặt khi đối phương cần. Với Viettel Tammi, các tiện ích liên lạc như gọi điện, video call giúp việc giữ liên lạc và chia sẻ trở nên EZ hơn, để dù ở gần hay xa, mỗi người vẫn có thể tiếp tục đồng hành cùng những người quan trọng trong cuộc sống.

Bởi sau cùng, trưởng thành không có nghĩa là không còn cần gia đình. Đôi khi, đó là khi mỗi người học cách hiểu nhau theo một cách mới, để dù cuộc sống có thay đổi, sự kết nối giữa những người thân yêu vẫn luôn được duy trì.