Mối quan hệ giữa MC Lại Văn Sâm và Quán quân Rung chuông vàng mùa đầu tiên

Từng có một màn gặp gỡ khá thú vị giữa MC Lại Văn Sâm và Lê Trung Đạo - chàng sinh viên từng làm nên lịch sử khi trở thành người đầu tiên rung được chuông vàng trong trận Chung kết năm của chương trình Rung chuông vàng.

Tháng 8/2007, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), Lê Trung Đạo - sinh viên năm thứ 3, khoa Công nghệ thông tin, Đại học Bách khoa Hà Nội đã xuất sắc vượt qua 99 thí sinh đến từ 50 trường đại học trên cả nước để tiến tới những câu hỏi cuối cùng của trận chung kết năm đầu tiên.

Đây là cuộc thi có quy mô đặc biệt, quy tụ những gương mặt xuất sắc nhất của Rung chuông vàng mùa đầu tiên. Sau nhiều giờ tranh tài, Lê Trung Đạo trở thành thí sinh duy nhất còn trụ lại trên sàn thi đấu và tiếp tục chinh phục câu hỏi thứ 30.

Đáng chú ý, người trực tiếp công bố câu hỏi quyết định khi ấy chính là nhà báo Lại Văn Sâm. Câu hỏi yêu cầu người chơi sử dụng ba chữ số 0 cùng những phép toán cần thiết để tạo ra kết quả bằng 3. Không mất quá nhiều thời gian, Trung Đạo đưa ra đáp án 0! + 0! + 0! và nhận được kết quả chính xác.

Lê Trung Đạo là thì sinh làm nên lịch sử khi trở thành người đầu tiên rung được chuông vàng trong trận Chung kết năm của chương trình Rung chuông vàng

Tiếng chuông vàng vang lên tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, đưa nam sinh Bách khoa trở thành người đầu tiên và cũng là người duy nhất tính đến nay rung được chuông vàng trong một trận Chung kết năm của phiên bản sinh viên. Phần thưởng anh nhận được có giá trị 40.000 USD (khoảng 660 triệu đồng tính theo thời điểm đó).

Thành tích này giúp Lê Trung Đạo trở thành một trong những gương mặt đáng nhớ nhất của mùa đầu tiên. Thời điểm đó, anh được nhận xét là người thông minh, điềm tĩnh, có tính cách khá khép kín và đặc biệt ham học hỏi.

Sau lần gặp gỡ tại Rung chuông vàng, Lê Trung Đạo và MC Lại Văn Sâm có dịp tái ngộ trên sóng truyền hình vào năm 2012. Lần này, cả hai cùng xuất hiện trong một chương trình quen thuộc khác là Ai là triệu phú.

Cụ thể, trong số phát sóng ngày 12/6/2012, Lê Trung Đạo trở thành người chơi ngồi trên ghế nóng. Khi MC Lại Văn Sâm xướng tên, nam nhà báo đã có cảm giác gương mặt này vô cùng quen thuộc, dường như từng gặp ở đâu đó.

Sau đó, Lại Văn Sâm nhận ra người chơi trước mặt chính là chàng trai từng giành giải Nhất chung kết năm đầu tiên, người đã vượt qua 30 câu hỏi để rung lên chiếc chuông vàng. Đặc biệt hơn, chính MC Lại Văn Sâm là người từng đọc câu hỏi quyết định cho Trung Đạo trong cuộc thi năm ấy.

Năm 2012, Lê Trung Đạo tham gia Ai Là Triệu Phú và được MC Lại Văn Sâm nhận ra (Ảnh chụp màn hình)

Tuy nhiên anh dừng chân ở câu hỏi số 11 (Ảnh chụp màn hình)

Cuộc hội ngộ này cũng khiến câu chuyện về nhà vô địch Rung chuông vàng được nhắc lại sau nhiều năm. Nếu như ở lần xuất hiện trước, Trung Đạo khiến khán giả nhớ đến với khả năng kiến thức xuất sắc thì tại Ai là triệu phú, anh lại bước vào một thử thách hoàn toàn khác.

Thời điểm tham gia chương trình, Lê Trung Đạo đã tốt nghiệp và làm kỹ sư công nghệ thông tin, đồng thời đang chuẩn bị cho kế hoạch đi du học. Dù có thành tích đáng nể ở Rung chuông vàng, anh không tiếp tục đi sâu tại Ai là triệu phú. Trung Đạo dừng cuộc chơi sau khi vượt qua 11 câu hỏi, ra về với phần thưởng 15 triệu đồng.

Sau lần xuất hiện trên Ai là triệu phú năm 2012, Lê Trung Đạo không còn thường xuyên xuất hiện trước truyền thông. Hiện tại, những thông tin cập nhật về công việc cũng như cuộc sống riêng của cựu quán quân Rung chuông vàng khá hạn chế. Anh gần như không xuất hiện trên các phương tiện truyền thông đại chúng, giữ cuộc sống kín tiếng sau nhiều dấu mốc.