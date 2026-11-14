MC Khánh Vy yêu không quan trọng ngoại hình, thu nhập nhưng phải làm được điều này thâu đêm suốt sáng

Dưới đây là tất tần tật các tiêu chí chọn người yêu của MC Khánh Vy.

Mới đây, trên trang TikTok cá nhân, MC Đức Bảo gây chú ý khi đăng tải clip “tuyển người yêu” cho MC Khánh Vy. Nam MC cho biết nữ đồng nghiệp đến giờ vẫn chưa có nửa kia nên quyết định thực hiện video, để cô trực tiếp chia sẻ tiêu chí về nửa kia, qua đó giúp tìm được người phù hợp. “Gả bán cô ta, ai đó muốn chiến thắng tựa game này thì lưu các tiêu chí nhé”, Đức Bảo dí dỏm mở đầu.

Nữ MC vẫn đang độc thân. Ảnh chụp màn hình TikTok MC Đức Bảo.

Theo đó, khi được hỏi về tiêu chí ngoại hình, Khánh Vy cho biết cô không quá đặt nặng yếu tố này. Đối phương cao hay thấp, gầy hay béo đều không phải vấn đề, bởi ngoại hình là thứ có thể thay đổi theo thời gian. Tương tự, thu nhập cũng không phải yếu tố quyết định trong chuyện tình cảm của Khánh Vy. Cô dí dỏm cho biết: “Bởi vì em tin ai đến với em rồi cũng sẽ có phúc, giàu hơn thôi”.

Kháng Vy không quan trọng ngoại hình hay thu nhập của người yêu. Ảnh chụp màn hình TikTok MC Đức Bảo.

Tuy nhiên, có một tiêu chí được Khánh Vy nhấn mạnh khá rõ ràng, đó là không yêu người cùng ngành, đặc biệt là không yêu MC. Bên cạnh đó, Khánh Vy đặc biệt coi trọng khả năng giao tiếp. Với cô, một người có sức hút không nhất thiết phải nói nhiều hay lúc nào cũng pha trò, mà quan trọng là biết nói điều gì và nói vào thời điểm nào.

“Về giao tiếp, em nghĩ đó là sự biết nói những gì cần nói và khi nào cần nói, không cần nói nhiều.

Có một yếu tố em rất coi trọng, đó là có thể nói chuyện với em đến tận sáng. Để làm được như thế thì hai người phải có tam quan và góc nhìn khá tương đồng”, Khánh Vy chia sẻ.

Cô muốn nửa kia phải là người nói chuyện được với mình. Ảnh chụp màn hình TikTok MC Đức Bảo.

Và tuyệt đối không yêu đồng nghiệp, đặc biệt không yêu người làm MC. Ảnh chụp màn hình TikTok MC Đức Bảo.

Nghe đến đây, Đức Bảo hài hước tổng kết tiêu chí tuyển người yêu của nữ đồng nghiệp: “Ngoại hình như Khánh Vy trở lên, thu nhập cũng phải như Khánh Vy, học thức cũng phải như Khánh Vy”. Trong khi đó, Khánh Vy vẫn khẳng định điều quan trọng nhất là hai người có thể nói chuyện với nhau và dành tình cảm cho nhau. Cuối clip, nam MC còn gửi lời chúc nữ đồng nghiệp năm sau khi gặp lại sẽ có vệ sĩ đi cùng, nhưng đó phải là người cô yêu và cũng yêu cô.

Bên dưới bài đăng, cư dân mạng rôm rả bình luận, đưa ra những ứng cử viên cho vị trí đặc biệt này. Nhiều người đồng tình với quan điểm chọn bạn đời của Khánh Vy, đặc biệt là tiêu chí có thể trò chuyện và đồng điệu về tam quan. Một số bình luận còn hài hước gợi ý những gương mặt nổi tiếng mà họ cho là phù hợp.

“Ôi tưởng Khánh Vy có người yêu rồi chứ, nhưng những tiêu chí này oki mà, chính ra phải lấy người có tam quan hợp cơ, chứ không nói chuyện được với nhau thì có đẹp có giàu mấy cũng vậy à”, “Hay là giới thiệu Đình Bắc cùng quê, hoặc có bạn bác sĩ gì hôm nọ học chung trường cấp 3 đó, thấy hợp nha”, “Chúc Vy xinh sớm tìm được người thương nha, giỏi giang lại xinh đẹp nên chắc nửa kia cũng hoàn hảo thui nè”,... là những bình luận của cư dân mạng.

Thực tế, chuyện tình cảm của Khánh Vy vốn là chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm. Dù thường xuyên xuất hiện trước công chúng, chia sẻ về công việc, học tập và cuộc sống thường ngày, nữ MC lại khá kín tiếng khi nhắc đến chuyện hẹn hò. Cô chưa từng chính thức công khai một mối quan hệ tình cảm nào.

MC Kháng Vy kín tiếng trong chuyện tình cảm, trước nay chưa công khai người yêu lên mxh. Ảnh: FBNV.

Trước đây, chỉ từ một vài khoảnh khắc xuất hiện bên người khác giới, Khánh Vy đã không ít lần trở thành tâm điểm bàn tán. Tháng 8/2023, khi đăng tải một đoạn clip cùng người bạn nước ngoài Giuliano Tell, nữ MC lập tức bị cư dân mạng ghép đôi, thậm chí từ khóa “Khánh Vy và bạn trai Tây” còn được tìm kiếm. Tuy nhiên, thực tế cả hai chỉ là bạn bè, quen biết nhau từ năm 2019 sau khi cùng tham dự một sự kiện tại Mỹ.

Đến tháng 11/2025, câu chuyện tương tự tiếp tục xảy ra khi Khánh Vy tham dự đám cưới Hoa hậu Đỗ Thị Hà và thiếu gia Viết Vương. Trong một số khung hình, nữ MC xuất hiện cùng một chàng trai có trang phục cùng dress code, thậm chí người này còn đưa tay hỗ trợ cô khi di chuyển. Những chi tiết nhỏ lập tức khiến cụm từ khóa “Khánh Vy và người yêu” lọt top tìm kiếm trên mạng xã hội.

Trước sự tò mò của cư dân mạng, Khánh Vy nhanh chóng lên tiếng đính chính. Cô cho biết người xuất hiện cùng mình là một người anh quen biết của cả cô và Đỗ Hà, đồng thời đã có gia đình.

Ở tuổi 27, Khánh Vy hiện vẫn là một trong những gương mặt MC trẻ được chú ý trên truyền hình. Không chỉ gây ấn tượng bởi khả năng ngoại ngữ, nữ MC còn liên tục xuất hiện tại các chương trình và sự kiện lớn. Sinh năm 1999, quê Nghệ An, Khánh Vy từng trở thành hiện tượng mạng vào năm 2016 nhờ đoạn clip bắt chước 7 thứ tiếng gồm Thái, Trung, Hàn, Ý, Anh, Nhật và tiếng Việt. Cô từng là học sinh chuyên Anh của Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, đạt giải Ba học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Anh và sau đó theo học ngành Quan hệ quốc tế tại Học viện Ngoại giao. Năm 2020, cô tốt nghiệp loại Giỏi.

Tháng 9/2021, Khánh Vy chính thức đảm nhận vai trò MC chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia và gắn bó với sân chơi trí tuệ này suốt 5 năm qua. Trong năm 2026, nữ MC tiếp tục mở rộng hoạt động ở nhiều sân khấu khác nhau. Cô góp mặt trong dàn MC của Chung kết Miss Universe Vietnam 2026, đồng thời được lựa chọn dẫn dắt Chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026, dự kiến diễn ra tại Hải Phòng, bên cạnh MC Bùi Đức Bảo.

Nữ MC tham gia dẫn dắt nhiều chương trình truyền hình lẫn các sự kiện. Ảnh: FBNV

Không chỉ hoạt động trên truyền hình, Khánh Vy còn duy trì công việc sáng tạo nội dung trên YouTube, Facebook và TikTok với các chủ đề quen thuộc như ngoại ngữ, học tập, phát triển bản thân và cuộc sống. Cô cũng thường xuyên tham gia quảng cáo, hợp tác thương hiệu và xuất hiện tại các sự kiện.

Một ngày làm việc được Khánh Vy chia sẻ gần đây cũng phần nào cho thấy lịch trình bận rộn của nữ MC. Ngày 1/11, cô bắt đầu công việc từ 4h sáng với vai trò dẫn Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia, sau đó tiếp tục xuất hiện tại Đêm Gala âm nhạc “Không Một Mình 2026” ở Hà Nội vào buổi tối và kết thúc ngày làm việc lúc 12h đêm.

Từ một hiện tượng mạng, Khánh Vy từng bước xây dựng sự nghiệp riêng, trở thành gương mặt quen thuộc của nhiều chương trình truyền hình và sở hữu cộng đồng người theo dõi đông đảo. Có lẽ cũng bởi hình ảnh năng động, giỏi giang và kín tiếng trong chuyện đời tư ấy mà mỗi lần nữ MC được nhắc đến cùng một nhân vật khác giới, câu chuyện tình cảm lại nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Còn về danh tính người có thể cùng Khánh Vy trò chuyện đến tận sáng, có lẽ khán giả vẫn phải chờ chính chủ bật mí trong một dịp khác.