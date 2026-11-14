Hết ngại bước vào tiệm vàng: Cách thế hệ trẻ nối tiếp thói quen tích từng phân vàng

Từng coi chuyện mua vàng là việc của phụ huynh, nhiều người trẻ đi làm nay đã hình thành thói quen trích lương hàng tháng để tích lũy từ một phân vàng nhỏ. Sự dịch chuyển ấy trở nên dễ dàng hơn khi thương hiệu 34 năm tuổi Bảo Tín Mạnh Hải xóa bỏ khoảng cách thế hệ bằng không gian mua sắm trên chuỗi 40 cửa hàng toàn quốc.

Khoảnh khắc nhận ra ông bà, bố mẹ dạy giữ vàng là có lý

Ở tuổi mười tám đôi mươi, hầu hết người trẻ đều quen với việc tiêu hết tháng lương đầu tiên vào những buổi tụ tập bạn bè, những chuyến du lịch ngẫu hứng hay những món đồ thời trang theo trào lưu. Phải đến khi đi làm được vài năm, tự mình xoay xở giữa tiền thuê nhà, hóa đơn sinh hoạt và những khoản chi phát sinh bất ngờ, nhiều người mới thấm thía lời dặn giữ vàng phòng thân của ông bà, cha mẹ. Trong ký ức của nhiều gia đình Việt, những cột mốc lớn như ngày bố mua chiếc xe máy đi làm hay ngày con cái lên đường nhập học đại học thường có sự góp mặt của những chỉ vàng cha mẹ chắt chiu cất trong tủ suốt nhiều năm.

Thế hệ người đi làm từ 22 đến 30 tuổi hôm nay tiếp nối bài học giữ tài sản của gia đình theo một tâm thế chủ động và linh hoạt hơn. Thay vì đợi gom góp đủ số tiền hàng chục triệu đồng mới nghĩ tới chuyện mua vàng, nhiều nhân viên văn phòng chọn cách chia nhỏ mục tiêu bằng việc khóa lại một phần thu nhập ngay sau ngày nhận lương. Một thẻ vàng nhỏ 0,1 chỉ hay một hạt charm vàng nằm gọn trong lòng bàn tay trở thành giải pháp vừa sức để người trẻ kỷ luật với ví tiền của chính mình mà vẫn giữ được niềm vui tận hưởng cuộc sống.

Người trẻ đi làm tự tin trải nghiệm và lựa chọn các sản phẩm trang sức tại không gian cửa hàng Bảo Tín Mạnh Hải

Khi di sản 34 năm đối thoại cùng nhịp sống sáng tạo của thế hệ mới

Dù sớm có ý thức tích sản, rào cản khiến nhiều bạn trẻ chần chừ trước cửa các tiệm kim hoàn truyền thống là cảm giác e dè khi số tiền mang theo chỉ khoảng một đến hai triệu đồng. Có thể ngần ngừ chưa bước vào một không gian sang trọng, lúng túng trước cách tính giá tiền công hay ngại gặp sự thiếu nhiệt tình khi chỉ hỏi mua một sản phẩm bản vị nhỏ. Hiểu rõ tâm lý ấy của người mua lần đầu, Bảo Tín Mạnh Hải đã làm mới toàn bộ hành trình trải nghiệm để việc mua vàng trở nên nhẹ nhàng và thoải mái như một buổi dạo phố cuối tuần.

Tại mạng lưới thống nhất 40 không gian mua sắm khang trang trải dài khắp các tỉnh thành từ Bắc vào Nam, khách hàng trẻ luôn nhận được sự tiếp đón niềm nở như nhau dù mua một thẻ vàng 0,1 chỉ hay những món quà tặng vàng. Với những người bận rộn hoặc quen mua sắm số hóa, hệ thống gian hàng chính hãng trên website, các trang thương mại điện tử, cùng phương thức thanh toán không tiền mặt giúp việc đặt mua diễn ra nhanh gọn.

Sự gần gũi ấy còn đến từ cách thương hiệu đưa nghệ thuật kim hoàn truyền thống bước vào không gian văn hóa của giới trẻ. Trong tháng 11 này, Bảo Tín Mạnh Hải là thương hiệu đồng hành cùng Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 với sự chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội và Hội Kiến trúc sư Việt Nam; được Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cùng Tạp chí Kiến trúc phối hợp tổ chức, dưới sự bảo trợ của UNESCO. Gian hàng của Bảo Tín Mạnh Hải sẽ có các hoạt động tặng quà, giao lưu, trải nghiệm thú vị để thu hút các bạn trẻ khám phá những câu chuyện ẩn sau các sản phẩm kim hoàn đặc biệt.

Bảo Tín Mạnh Hải là thương hiệu đồng hành cùng Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026

Tinh thần kết nối di sản với nhịp sống đương đại được thể hiện rõ nét qua hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, đưa vàng bước ra khỏi két sắt để hòa vào gu thẩm mỹ thường nhật. Người mới tập tiết kiệm có thể chọn thẻ vàng Tiểu Kim Cát từ 0,1 chỉ hoặc các mẫu charm 24K đúc 3D phối cùng vòng tay phong cách tối giản. Khi cần đi mừng cưới bạn thân, mừng đầy tháng em bé hay tri ân thầy cô dịp 20/11, dòng sản phẩm Kim Gia Bảo Gift với các thiết kế "Một Đời Chung Đôi", "Đăng Khoa Công Danh", "Phúc Lành Bình An", “Tri Ân Thầy Cô” hay miếng vàng kỷ niệm ngày Văn Hóa Việt Nam 24/11 mang lại lựa chọn quà tặng chỉn chu kèm chứng thư rõ ràng. Bên cạnh dòng vàng ép vỉ Kim Gia Bảo truyền thống và bộ hồi môn 24K Tứ Quý (Tùng Hạc, Cúc Điệp), các bộ sưu tập trang sức 24K công nghệ 5D cùng trang sức vàng tây (18K, 14K, 10K) thanh lịch giúp người trẻ tự tin phối đồ đi làm mỗi ngày.

Điểm tựa 34 năm chữ Tín phía sau mỗi giao dịch

Giữa hàng loạt lời chào mời mua vàng giá rẻ hay trang sức trôi nổi trên mạng xã hội, lý do khiến người trẻ tìm về một thương hiệu lâu năm như Bảo Tín Mạnh Hải nằm ở nhu cầu được bảo vệ bởi sự minh bạch. Uy tín của thương hiệu gắn liền với truyền thống của đại gia đình kim hoàn khởi nguồn từ cụ Lương Thị Điểm (sinh năm 1936), người sáng lập thương hiệu vàng Bảo Tín. Trong quá trình gây dựng cơ nghiệp bằng sự trung thực và kỹ nghệ phân kim chuẩn xác, cụ luôn truyền dạy cho năm người con nối nghiệp kim hoàn đạo lý gốc rễ: không bán đắt, không mua rẻ, không làm thiếu làm giả, người làm nghề vàng phải giữ cái Tâm và chữ Đức sáng như vàng.

Kế thừa nền tảng gia phong ấy, năm 1992, Nghệ nhân Ưu tú Vũ Mạnh Hải đã lập nên cửa hàng Bảo Tín Mạnh Hải đầu tiên trong cửa hàng 7 mét vuông trên phố Nguyễn Trãi (Hà Nội) với nguyên tắc "Giữ tín nhiệm hơn giữ vàng", đồng thời bền bỉ truyền nghề cho nhiều nghệ nhân kim hoàn. Bước sang giai đoạn chuyển giao thế hệ từ năm 2022 dưới sự điều hành của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vũ Hùng Sơn (thế hệ kế cận mang tư duy quản trị mới), doanh nghiệp đã tái cấu trúc thành công ty cổ phần và tự chủ toàn bộ chuỗi giá trị từ nhà máy sản xuất đến trung tâm chế tác công nghệ cao. Từng phân vàng trước khi tới tay các bạn trẻ đều đi qua thiết bị quang phổ kiểm định tuổi vàng chuẩn xác và quản lý đồng bộ trên hệ thống dữ liệu, bảo đảm cam kết thống nhất tại cả 40 điểm bán Bắc Nam: vàng chuẩn tuổi, hóa đơn giấy tờ rõ ràng và công khai chính sách thu đổi minh bạch.

Các sản phẩm vàng của Bảo Tín Mạnh Hải đáp ứng mọi nhu cầu của quý khách hàng.

Tháng 11 này đánh dấu cột mốc kỷ niệm 34 năm thành lập Bảo Tín Mạnh Hải (1992 - 2026), nối tiếp bằng lễ hội mua sắm Black Friday diễn ra từ ngày 26/11 đến ngày 29/11 trên toàn hệ thống 40 cửa hàng toàn quốc. Đây là dịp thuận lợi để người trẻ khởi đầu hành trình tích sản, tự thưởng cho bản thân sau một năm làm việc chăm chỉ với mức ưu đãi tới 34% theo danh mục sản phẩm, quà tặng e-voucher dành riêng cho khách hàng giao dịch lần đầu hay voucher sinh nhật 34 năm.

Giữa không khí mua sắm rộn ràng cuối năm, nguyên tắc của một Thương hiệu vàng Bảo Tín từ 1992 vẫn giữ trọn sự nhất quán: ưu đãi chỉ chạm vào giá bán, cải tiến thiết kế hiện đại để người trẻ dễ dàng tiếp cận, còn tuổi vàng và chữ Tín bảo vệ tài sản của khách hàng thì vẹn nguyên suốt hơn ba thập kỷ qua.

BẢO TÍN MẠNH HẢI - THƯƠNG HIỆU VÀNG BẢO TÍN TỪ 1992

Tự hào thương hiệu Hà Nội - Gìn giữ di sản - Bảo chứng niềm tin từ 1992