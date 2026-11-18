Một bài đăng chia sẻ về quy định ăn cơm tại nhà chồng đang thu hút nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Sống chung dưới một mái nhà, chuyện giờ giấc sinh hoạt đôi khi cũng có thể trở thành nguyên nhân gây ra những bất đồng giữa các thành viên. Mới đây, một bài đăng ẩn danh chia sẻ về quy định ăn uống tại nhà chồng đã thu hút sự chú ý và tạo ra nhiều tranh luận trên mạng xã hội.

Cụ thể, người đăng bài cho biết gia đình chồng có nguyên tắc đúng 18h tất cả thành viên phải ngồi vào bàn ăn. Ai về muộn sẽ tự chịu, không có chuyện được mẹ chồng để phần cơm. Trong khi đó, cô làm văn phòng, thường tan làm lúc 17h30 nhưng nhiều hôm phải đến 18h30 mới về tới nhà vì tắc đường, chưa kể những ngày tăng ca.

Đỉnh điểm, khi cô về nhà và định ngồi xuống ăn cùng mọi người, mẹ chồng thẳng thắn nói: "Con về muộn nên mẹ không nấu phần của con đâu". Điều khiến cô thêm bức xúc là chồng ngồi ngay bên cạnh nhưng không có bất kỳ phản ứng nào.

Chia sẻ câu chuyện, cô gái đặt câu hỏi: "Nhà có nguyên tắc giờ giấc là tốt, nhưng đến mức đi làm về muộn cũng không được để phần cơm thì có hơi quá không ạ?".

Bài đăng được chia sẻ ẩn danh trong một hội nhóm đang thu hút sự chú ý của netizen (Ảnh chụp màn hình)

Ngay sau khi được đăng tải, câu chuyện đã tạo ra hai luồng ý kiến trái chiều. Một bên cho rằng đã sống chung thì cần tôn trọng nề nếp gia đình, bên còn lại nhận xét quy định này quá cứng nhắc, thiếu sự cảm thông giữa những người thân.

Đã sống chung thì phải tôn trọng nguyên tắc của gia đình

Một bộ phận cư dân mạng cho rằng mỗi gia đình đều có nếp sinh hoạt riêng, việc đặt ra giờ ăn cố định cũng là cách để duy trì sự gắn kết và kỷ luật trong nhà. Không thể vì lịch trình cá nhân của một thành viên mà những người còn lại phải liên tục thay đổi thói quen.

Theo quan điểm này, nếu đã biết gia đình ăn tối lúc 18h, mỗi người nên chủ động sắp xếp công việc và thời gian di chuyển để cố gắng có mặt đúng giờ. Trong trường hợp không thể về kịp, việc tự chuẩn bị bữa ăn hoặc tìm phương án khác cũng là trách nhiệm cá nhân, thay vì mặc định người ở nhà phải chờ đợi hay nấu thêm.

Một số người cũng cho rằng chuyện không để phần cơm không hẳn là hành động quá đáng. Nếu đây là nguyên tắc được áp dụng với tất cả thành viên chứ không riêng con dâu, thì người trong nhà cần bình đẳng trong việc tuân thủ. Không nên chỉ vì một người mà cho rằng cả gia đình phải thay đổi nề nếp đã duy trì từ trước.

- "Mình nghĩ mỗi gia đình đều có nguyên tắc riêng, nhất là khi nhiều thế hệ cùng chung sống. Nếu cả nhà đã thống nhất 18h ăn cơm thì mọi người nên cố gắng sắp xếp theo khung giờ đó. Còn nếu có việc đột xuất không về kịp thì bản thân cũng nên chủ động báo trước và chuẩn bị phương án ăn uống, chứ không thể mặc định người ở nhà lúc nào cũng phải chờ mình”.

- "Thực ra chuyện ăn cơm đúng giờ không có gì sai. Có những gia đình coi bữa tối là khoảng thời gian cả nhà quây quần, nên họ muốn duy trì thói quen này. Nếu mẹ chồng cũng không để phần cho con trai hay những thành viên khác khi về muộn thì đây đơn giản là nguyên tắc chung, không nên chỉ nhìn từ góc độ con dâu để đánh giá”.

- "Mình thấy sống chung thì phải có sự điều chỉnh từ cả hai phía. Gia đình có nếp sinh hoạt của gia đình, người mới về cũng cần tìm hiểu và tôn trọng. Ngược lại, nếu lịch làm việc thường xuyên khiến mình không thể về đúng 18h thì nên nói chuyện thẳng thắn để tìm cách giải quyết, chứ cứ để tình trạng này kéo dài thì ai cũng khó chịu”.

- “Nghĩ tích cực thì mình thấy cũng hay, hôm nào không về kịp thì báo lại rồi mình được chủ động ra ngoài ăn uống những món mình đang thích chẳng hạn. Nói chung là lựa cách nói chuyện, ứng xử thôi là được”.

Ảnh minh hoạ

Nề nếp gia đình không nên trở thành quy định cứng nhắc đến mức thiếu tình người

Ở chiều ngược lại, nhiều ý kiến cho rằng việc duy trì giờ ăn cố định là một chuyện, còn việc nhất quyết không để phần cơm cho người đi làm về muộn lại là chuyện khác. Cuộc sống không phải lúc nào cũng diễn ra đúng theo kế hoạch, đặc biệt với những người làm công sở, thường xuyên phải tăng ca hoặc gặp tình trạng tắc đường.

Không ít người nhận xét một bữa cơm gia đình đáng lẽ nên xuất phát từ sự quan tâm và chia sẻ giữa các thành viên. Nếu người thân không thể về đúng giờ vì công việc, việc giữ lại một chút thức ăn hay linh hoạt giờ giấc đôi khi cũng chỉ là hành động rất nhỏ. Không nhất thiết phải chờ cả nhà ăn cùng, nhưng cũng không nên biến chuyện ăn uống thành một nguyên tắc cứng nhắc.

Bên cạnh đó, nhiều người cho rằng điều đáng buồn trong câu chuyện không chỉ nằm ở thái độ của mẹ chồng mà còn là sự im lặng từ người chồng. Dù đứng giữa mẹ và vợ, người chồng vẫn nên có tiếng nói để dung hòa, thay vì mặc kệ vợ rơi vào tình huống khó xử ngay trên bàn ăn.

Một số bình luận cũng đặt vấn đề: Nếu một gia đình luôn đề cao nề nếp nhưng lại không có sự linh hoạt trước những tình huống bất khả kháng, liệu đó có thực sự là cách để các thành viên cảm thấy thoải mái khi sống chung?

- "6h tối ăn cơm thì với nhiều người đi làm văn phòng đã là khá sớm rồi. Tan làm lúc 5h30, đường tắc, di chuyển 30-60 phút là chuyện rất bình thường. Không thể cứ mặc định người về sau giờ đó là không biết sắp xếp công việc hay thiếu tôn trọng gia đình được”.

- "Chuyện mẹ chồng không để phần đã đành, nhưng người chồng mới là người cần lên tiếng. Đó là vợ mình, hai người cùng đi làm và cùng xây dựng cuộc sống. Nếu thấy mẹ nói vậy mà vẫn im lặng thì người vợ rất dễ có cảm giác mình không được coi trọng trong chính gia đình mình”.

- "Mình nghĩ nguyên tắc nào cũng cần có ngoại lệ. Nếu một người thường xuyên đi làm về muộn thì hai bên có thể thống nhất cách chuẩn bị bữa ăn riêng, chứ không nhất thiết phải bắt họ chạy đua với đồng hồ mỗi ngày. Sống chung mà không có sự thỏa hiệp thì rất khó để thoải mái lâu dài”.

- "Điều mình thấy khó hiểu nhất là cả nhà vẫn đang ngồi ăn mà lại không cho người về muộn ngồi xuống ăn cùng. Nếu đã không muốn chờ thì cứ ăn trước, nhưng khi người khác về vẫn có thể vui vẻ mời họ ăn. Nề nếp gia đình không nên trở thành lý do để khiến một thành viên cảm thấy mình là người ngoài”.

Còn bạn, nếu gặp phải tình huống này, bạn sẽ giải quyết thế nào?