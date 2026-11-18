Tiếp nối thông điệp thương hiệu quen thuộc “Nghỉ xả hơi, xơi KitKat”, KitKat Việt Nam cùng Agency Leo Việt Nam ra mắt chiến dịch Kit=Code – sáng kiến dùng dấu “=” trong dòng mã lập trình thành lời nhắc nghỉ ngơi đúng lúc, ngay trong không gian làm việc hằng ngày của lập trình viên.

Ý tưởng của Kit=Code bắt đầu từ một ký hiệu mà lập trình viên gõ hàng trăm lần mỗi ngày: dấu "=". Khi đặt trong nhận diện thương hiệu của KitKat, hai nét song song của dấu bằng gợi liên tưởng đến hai thanh KitKat. Từ hình ảnh tương đồng ấy, mỗi dấu "=" trong dòng mã trở thành một tín hiệu được tích lũy và khi đủ số lượng, lời nhắc nghỉ ngơi sẽ hiển thị.

Kit=Code hoạt động như thế nào?

Kit=Code không phải một ứng dụng riêng, mà là một câu lệnh AI (prompt) hoạt động cùng các trợ lý lập trình. Để bắt đầu, coders truy cập microsite nghixahoi.vn, sao chép câu lệnh Kit=Code và dán vào Claude hoặc Codex – những trợ lý lập trình AI mà nhiều lập trình viên đang sử dụng hằng ngày, làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất thiết lập.

Trong lúc lập trình viên làm việc, công cụ ghi nhận thời gian và số lần dấu "=" xuất hiện trong dòng mã, từ đó hiển thị lời nhắc nghỉ ngơi khi tiến trình đạt mốc 30%, 50% và 100%.

Khi lời nhắc nghỉ ngơi hiển thị ở tiến trình 100%, lập trình viên xác thực số điện thoại qua Zalo để nhận mã voucher Grab Mart Việt Nam, áp dụng trên tất cả các đơn hàng có sản phẩm KitKat tại các chuỗi cửa hàng tiện lợi tại Việt Nam, như một phần thưởng nhỏ từ nhãn hàng cho chặng làm việc vừa hoàn thành. Mỗi người dùng với số điện thoại xác thực có thể nhận tối đa 1 voucher mỗi ngày và 10 voucher trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

Một lời nhắc nghỉ ngơi ngay trong dòng mã

Với chiến dịch Kit=Code, tinh thần thương hiệu "nghỉ xả hơi, xơi KitKat" được đưa vào chính môi trường làm việc quen thuộc của lập trình viên. Sáng kiến tập trung vào lợi ích thiết thực của những khoảng nghỉ ngắn giữa guồng làm việc tập trung, nhắc coders thư giãn đúng lúc để nạp lại năng lượng và trở lại với công việc minh mẫn hơn.

"Với KitKat, mỗi khoảng nghỉ không chỉ là cơ hội để tái tạo năng lượng mà còn là nguồn cảm hứng cho những ý tưởng mới. Thông qua Kit=Code, chúng tôi mong muốn đưa tinh thần ‘Have a Break, Have a KitKat’ đến gần hơn với cộng đồng lập trình viên bằng một cách tiếp cận sáng tạo, xuất phát từ chính những điều quen thuộc trong công việc hằng ngày của họ. Đây cũng là cách KitKat không ngừng làm mới trải nghiệm thương hiệu, tạo nên những kết nối ý nghĩa với người tiêu dùng trong nhịp sống hiện đại", bà Lê Bùi Thị Mai Uyên, Giám đốc Ngành hàng dinh dưỡng cacao lúa mạch và thực phẩm ăn nhẹ Nestlé Việt Nam, chia sẻ.

"Có nhiều lập trình viên trong bạn bè quanh chúng ta hơn bạn nghĩ. Họ đứng sau rất nhiều tiện ích chúng ta sử dụng hằng ngày, họ giúp cuộc sống tất cả chúng ta thuận tiện hơn, Nhưng họ lại thường quên dành cho chính mình phút nghỉ xả hơi. Với Kit=Code, chúng tôi muốn đặt lời nhắc ấy ngay tại nơi họ dành phần lớn thời gian – trong chính những dòng mã, thông qua ký hiệu dấu = trông hệt như hai thanh KitKat. Đôi khi, lời nhắc nghỉ xả hơi đơn giản nhất lại ở ngay trước mắt", ông Thiti Moss Boonkerd, Giám đốc Sáng tạo Điều hành tại Leo Vietnam, chia sẻ.

"Khi AI thay đổi nhịp độ phát triển phần mềm, việc duy trì hiệu suất làm việc bền vững càng trở nên quan trọng. Kit=Code là lời nhắc vui rằng nghỉ xả hơi đều đặn cũng là một phần của cách làm việc hiệu quả. Đây là thông điệp tích cực dành cho cộng đồng công nghệ", ông Nghi Nguyễn, Giám đốc Trung tâm Giải pháp Toàn cầu VNPT, đơn vị cung cấp các giải pháp công nghệ ứng dụng AI cho doanh nghiệp và chính phủ trên toàn cầu, cho biết.

KitKat Việt Nam và Leo Việt Nam giới thiệu Kit=Code đến công chúng qua các nội dung trên YouTube, Facebook và Tiktok.