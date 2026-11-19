Ngày Quốc tế Đàn ông 19/11 trôi qua lặng lẽ đến mức ít ai nhớ nó tồn tại. Nhân dịp này, nhìn lại thể chất, tinh thần, sức khoẻ, sinh lý cho đến gu, thời trang và lối sống của đàn ông qua những con số đã được kiểm chứng, bức tranh hiện ra vừa có chỗ đáng lo, vừa có chỗ để thở phào.

Có một trò đùa cũ: "Ngày Quốc tế Đàn ông là ngày nào?" Đáp án là hôm nay, 19/11, và cái khiến nó thành trò đùa là gần như không ai trả lời được, kể cả đàn ông. Chủ đề chính thức năm nay, theo internationalmensday.com, là "The Future Is Everyone" (Tương lai cho tất cả mọi người?), một khẩu hiệu chung chung dễ quên, nói thẳng ra là nhạt nhẽo và nghe không đàn ông cho lắm.

Thay vì lên gân, dưới đây là bức tranh sơ bộ về đời sống đàn ông toàn cầu trong năm 2026. Có thứ ta khiến giật mình, có thứ lại khiến bạn bật cười.

Thể chất: cơ bắp hao đi sau tuổi 30, nhưng là thứ lấy lại được ở bất kỳ tuổi nào

Sau tuổi 30, một người đàn ông bắt đầu mất 3 đến 5% khối cơ mỗi thập kỷ nếu không làm gì, theo Harvard Health. Nghe hơi nản. Nhưng phần ít ai nhắc: cơ bắp gần như là mô biết nghe lời nhất trong cơ thể. Các nghiên cứu cho người ngoài 70, thậm chí 80 tuổi, tập tạ vẫn tăng cơ và tăng lực rõ rệt. Nói cách khác, cái đồng hồ này tua ngược được, và nó không hỏi mình bao nhiêu tuổi.

Tinh thần: khi đàn ông ngày càng ít bạn thân và quen giữ mọi thứ cho riêng mình

Đây là ngăn nặng nhất. Năm 1990, theo Survey Center on American Life, 55% đàn ông Mỹ có từ sáu người bạn thân trở lên; tới 2021 chỉ còn 27%. Tỷ lệ nói mình không có lấy một người bạn thân tăng từ 3% lên 15%, gấp năm lần trong ba thập kỷ. Và một khảo sát của Priory trên 1.000 đàn ông Anh cho thấy 40% chưa từng nói với bất kỳ ai về chuyện trong lòng mình. Lý do phổ biến nhất không phải "vì tôi ổn", mà là "tôi không muốn thành gánh nặng cho ai". Hệ quả thì ai cũng đoán được: ở gần như mọi quốc gia, đàn ông là nhóm tự tìm đến lối thoát cuối cùng nhiều hơn phụ nữ, ở Mỹ cao gấp khoảng bốn lần, ở Anh chiếm 77% số ca, theo Our World in Data và Priory. Đàn ông mạnh ở chỗ chịu đựng, và cũng dễ tổn thương nhất đúng ngay chỗ đó.

Sức khoẻ: vẫn kém thọ hơn chị em, thà dọn WC còn hơn đi gặp bác sĩ

Trung bình, đàn ông sống ngắn hơn phụ nữ khoảng năm năm, 71 so với 76 tính trên toàn cầu năm 2023, theo University of Cape Town dẫn số liệu toàn cầu. Một phần lý do nằm ở thói quen rất "đàn ông": ngại đi khám. Khảo sát của Cleveland Clinic cho thấy 72% đàn ông thà làm việc nhà, kiểu cọ nhà tắm hay cắt cỏ, còn hơn đi gặp bác sĩ; chỉ một nửa coi khám định kỳ là chuyện bình thường; và 20% thừa nhận từng không khai thật với bác sĩ. Cơ thể thì không quan tâm mình gan tới đâu.

Sinh lý: tinh binh và testosterone cùng đi xuống, nhưng một điều hoang đường được gỡ bỏ

Ngăn này mới thật sự gây sốc. Theo một phân tích tổng hợp đăng trên Human Reproduction Update, mật độ tinh trùng của đàn ông phương Tây đã giảm 52,4% trong giai đoạn 1973 đến 2011, tổng lượng tinh trùng giảm gần 60%. Testosterone cũng đi xuống theo từng thế hệ: nghiên cứu của Travison ghi nhận mức giảm khoảng 1,2% mỗi năm ở cấp dân số, nghĩa là một người đàn ông hôm nay có xu hướng thấp hơn chính người cùng tuổi ở đời bố mình.

Nhưng ít nhất có một huyền thoại được gỡ bỏ: đàn ông không nghĩ đến "chuyện ấy" mỗi bảy giây như lời đồn, vì tính ra thì phải hơn 8.000 lần một ngày. Một nghiên cứu của Ohio State đếm được con số thật là khoảng 19 lần, nhiều hơn phụ nữ (khoảng 10 lần), nhưng còn xa mới tới mức bị ám ảnh như định kiến.

Gu: vì sao phần lớn đàn ông ngừng tìm nhạc mới từ tuổi ngoài 30

Gu của đàn ông đóng băng sớm một cách đáng ngạc nhiên. Phân tích dữ liệu Spotify cho thấy phần lớn người ta ngừng đi tìm nhạc mới vào khoảng tuổi 33, và đàn ông rời dòng nhạc đại chúng nhanh hơn phụ nữ ngay sau tuổi teen. Nói cách khác, cái playlist mình nghe đi nghe lại hôm nay nhiều khả năng đã chốt sổ từ hồi đôi mươi. Không phải mình hết thích nhạc, mình chỉ thôi đi tìm.

Thời trang: chịu chi cho việc chăm sóc bản thân, nhưng ngại thay đổi tủ đồ

Hai con số kể hai câu chuyện trái ngược. Một mặt, đàn ông đang chăm vẻ ngoài hơn bao giờ hết: thị trường mỹ phẩm và chăm sóc dành cho nam được định giá cỡ 80 đến 90 tỷ USD năm 2024 tùy cách thống kê, và vẫn tăng đều mỗi năm. Mặt khác, trong tủ đồ thì đàn ông lười đổi tới mức một khảo sát ở Anh thấy cứ năm người thì một mặc lại đúng một chiếc áo tới công sở ba lần mỗi tuần. Chịu bỏ tiền cho chai serum, nhưng đổi cái áo thì ngại.

Lối sống: game thủ không còn trẻ như định kiến, và những ông bố có mặt ở nhà nhiều hơn

Hai tin, đều là tin vui. Thứ nhất, chơi game không còn là chuyện trẻ con: theo ESA, tuổi trung bình của game thủ Mỹ giờ là 37, tức ngang tuổi khối ông bố. Thứ hai, chính những ông bố đó đang có mặt ở nhà nhiều hơn hẳn thế hệ trước. Theo Pew Research, năm 2016 các ông bố dành trung bình 8 giờ mỗi tuần chăm con, gấp khoảng ba lần năm 1965, còn việc nhà tăng từ 4 lên 10 giờ. Hình mẫu "đàn ông chỉ biết đi làm rồi về ngồi thừ ra ghế" đang cũ đi từng năm.

Tóm lại là: Đời sống đàn ông 2026 không bi kịch, cũng chẳng màu hồng

Chân dung đàn ông 2026 không bi kịch mà cũng chẳng màu hồng. Có thứ đang tệ đi, như tinh trùng, bạn bè và sự im lặng. Có thứ đang tốt lên, như vai trò người bố và chuyện chịu chăm sóc chính mình. Và vài thứ chỉ buồn cười, như cái playlist đóng băng hay chiếc áo mặc ba lần một tuần. Điểm chung là phần lớn đàn ông chẳng mấy khi ngồi nói mấy chuyện này ra.