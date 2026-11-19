Không chỉ có xe máy, Yamaha Motor còn phát triển nhiều dòng sản phẩm công nghệ phục vụ nhà máy và ngành bán dẫn, thậm chí cả phương tiện không người lái.

Nhắc đến Yamaha, nhiều người có lẽ sẽ nghĩ ngay đến những chiếc Sirius, Exciter, Grande hay Janus quen thuộc trên đường phố. Đây là một trong những thương hiệu xe máy Nhật Bản có độ nhận diện cao tại Việt Nam, gắn bó với người tiêu dùng qua nhiều thế hệ.

Thế nhưng, ít ai biết rằng phía sau hãng xe máy này còn là một hệ sinh thái kinh doanh rộng hơn nhiều, từ robot công nghiệp, máy móc lắp ráp linh kiện điện tử đến trực thăng không người lái và thiết bị chuyên dụng phục vụ ngành công nghiệp bán dẫn. Đáng chú ý, Yamaha Motor không chỉ tham gia vào những lĩnh vực này ở quy mô nghiên cứu hay thử nghiệm. Doanh nghiệp đã phát triển các dòng sản phẩm thương mại, xây dựng cơ sở sản xuất tại nhiều quốc gia và thành lập công ty chuyên trách để mở rộng hoạt động trong lĩnh vực thiết bị bán dẫn.

Từ thương hiệu xe máy quen thuộc đến hệ sinh thái robot công nghiệp và thiết bị bán dẫn

Yamaha Motor Co., Ltd. được thành lập ngày 1/7/1955, sau khi bộ phận sản xuất xe máy của Nippon Gakki - doanh nghiệp tiền thân của Yamaha Corporation - tách ra hoạt động độc lập. Mẫu xe máy đầu tiên của hãng là YA-1, trang bị động cơ 125cc. Từ xuất phát điểm này, Yamaha Motor từng bước mở rộng sang nhiều lĩnh vực như động cơ tàu thuyền, phương tiện giải trí ngoài trời và thiết bị công nghiệp.

Tại Việt Nam, cái tên Yamaha Motor gắn liền với thị trường xe máy từ khá sớm. Liên doanh Yamaha Motor Việt Nam được cấp phép thành lập vào tháng 1/1998. Đến ngày 7/10/1999, chiếc Sirius 102cc đầu tiên xuất xưởng, đánh dấu thời điểm hãng chính thức bắt đầu sản xuất xe máy tại Việt Nam.

Tuy nhiên, bên cạnh mảng xe máy, một hướng kinh doanh ít được người tiêu dùng biết đến của Yamaha Motor là Robotics - lĩnh vực robot và thiết bị tự động hóa. Theo giới thiệu của doanh nghiệp, hãng bắt đầu nghiên cứu, phát triển robot công nghiệp từ năm 1974 nhằm cải thiện hiệu quả sản xuất xe máy và độ chính xác trong gia công. Năm 1976, robot SCARA được đưa vào dây chuyền sản xuất nội bộ; đến năm 1981, Yamaha bắt đầu phát triển sản phẩm để bán ra thị trường.

Yamaha nổi tiếng với các dòng xe máy

Từ kinh nghiệm tự động hóa nhà máy, Yamaha mở rộng sang sản xuất máy gắn linh kiện điện tử lên bảng mạch, robot công nghiệp và thiết bị phục vụ một số công đoạn trong quy trình sản xuất bán dẫn. Đến nay, mảng Robotics của hãng được chia thành 4 nhóm chính: thiết bị lắp ráp linh kiện điện tử (SMT), thiết bị sản xuất bán dẫn (SEMI), robot công nghiệp (FA) và phương tiện bay không người lái công nghiệp (UMS).

Đáng chú ý, năm 2019, Yamaha Motor bắt đầu mở rộng hoạt động trong lĩnh vực thiết bị bán dẫn hậu kỳ thông qua việc hợp nhất hoạt động với Shinkawa và APIC Yamada. Đến tháng 7/2025, Yamaha Robotics Co., Ltd. chính thức ra đời trên cơ sở hợp nhất Yamaha Robotics Holdings cùng Shinkawa, APIC Yamada và PFA. Đây là doanh nghiệp thuộc Yamaha Motor Group, đảm nhiệm mảng thiết bị sản xuất bán dẫn hậu kỳ và thiết bị lắp ráp linh kiện điện tử.

Có gì bên trong mảng công nghệ ít người biết của Yamaha: Từ robot công nghiệp, máy móc bán dẫn đến trực thăng không người lái

Trong mảng Robotics, một trong những dòng sản phẩm đáng chú ý là máy Surface Mounter (SMT). Đây là thiết bị tự động gắn các linh kiện điện tử lên bảng mạch in (PCB) - bộ phận có mặt trong nhiều sản phẩm như điện thoại thông minh, ô tô và thiết bị điện tử gia dụng. Tùy loại máy, thiết bị có thể đảm nhiệm các công đoạn gắn linh kiện với tốc độ và độ chính xác cao, phục vụ dây chuyền sản xuất quy mô lớn.

Ở lĩnh vực robot công nghiệp (FA), Yamaha cung cấp nhiều dòng robot như robot một trục, robot tọa độ Cartesian, robot SCARA và hệ thống băng tải tuyến tính. Những thiết bị này được ứng dụng trong các công đoạn vận chuyển, cấp phôi, lắp ráp và kiểm tra sản phẩm, góp phần tự động hóa hoạt động tại nhà máy.

Yamaha sản xuất và kinh doanh nhiều loại robot tự động hóa, đồng thời cung cấp bộ điều khiển tích hợp toàn bộ hệ thống thiết bị sản xuất, hướng đến tối ưu hóa hoạt động tại các nhà máy

Một hướng đi khác là thiết bị phục vụ công đoạn hậu kỳ trong sản xuất bán dẫn. Cần phân biệt rằng Yamaha không sản xuất chip bán dẫn như các doanh nghiệp chuyên chế tạo wafer, mà tham gia vào những công đoạn xử lý, kết nối và đóng gói chip sau khi chúng được tạo ra.

Trong nhóm thiết bị này có máy Die Bonder, dùng để gắn chip bán dẫn lên đế hoặc khung dẫn; máy Wire Bonder, sử dụng những sợi dây kim loại rất mảnh để kết nối chip với các điểm tiếp xúc; máy Flip Chip Bonder, tạo kết nối trực tiếp giữa chip và đế thông qua các điểm tiếp xúc; cùng thiết bị Molding, đảm nhiệm công đoạn bao bọc và bảo vệ chip bằng vật liệu chuyên dụng.

STC-800 là máy gắn chip bán dẫn (Die Bonder) tốc độ cao, độ chính xác cao, do Yamaha Robotics giới thiệu thuộc dòng SHINKAWA

Ngoài nhà máy và ngành điện tử, Yamaha Motor còn có một sản phẩm khá đặc biệt: trực thăng không người lái phục vụ nông nghiệp. Hãng bắt đầu phát triển dòng phương tiện này từ đầu thập niên 1980 theo đơn đặt hàng của một cơ quan chính phủ Nhật Bản, với mục tiêu hỗ trợ phun thuốc trên đồng ruộng. Năm 1987, Yamaha đưa mẫu R-50 vào ứng dụng thực tế và bắt đầu tiếp thị rộng rãi từ năm 1989.

Yamaha phát triển nhiều loại phương tiện không người lái, trong đó có trực thăng không người lái phục vụ công nghiệp và thuyền không người lái chạy bằng điện cỡ nhỏ

Đến nay, trực thăng không người lái của Yamaha chủ yếu được sử dụng để phun thuốc, phân bón và hỗ trợ các hoạt động canh tác. Hãng cũng phát triển thêm dòng drone đa cánh quạt như YMR-08, hướng đến những khu vực canh tác nhỏ hơn. Bên cạnh nông nghiệp, phương tiện bay không người lái còn có thể được trang bị camera, thiết bị quét laser hoặc các phụ kiện chuyên dụng để phục vụ khảo sát địa hình, quan sát và kiểm tra hạ tầng.

Như vậy, từ một doanh nghiệp được nhiều người biết đến qua xe máy, Yamaha Motor đã mở rộng hoạt động sang nhiều mắt xích khác nhau của ngành sản xuất: từ tự động hóa dây chuyền, lắp ráp linh kiện điện tử đến một số công đoạn trong quy trình hoàn thiện chip bán dẫn. Trong khi đó, công nghệ động cơ và điều khiển cũng được ứng dụng vào những sản phẩm phục vụ nông nghiệp.

Mảng Robotics mang về doanh thu hàng chục tỷ Yên cho Yamaha

Dù không phải lĩnh vực tiếp xúc trực tiếp với người tiêu dùng như xe máy, Robotics vẫn là một mảng kinh doanh có quy mô đáng kể trong cơ cấu hoạt động của Yamaha Motor.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh công bố ngày 6/11/2026, trong 9 tháng đầu năm 2026, mảng Robotics ghi nhận doanh thu 94,9 tỷ yen (khoảng 15.337 tỷ đồng), tăng 30,4% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận hoạt động đạt 8 tỷ yen (khoảng 1.293 tỷ đồng), trong khi cùng kỳ năm 2025, mảng này ghi nhận khoản lỗ hoạt động 0,9 tỷ yen (khoảng 145 tỷ đồng).

Yamaha cho biết doanh số thiết bị Surface Mounter tăng tại Trung Quốc và Đông Nam Á trong bối cảnh nhu cầu thị trường mở rộng. Với robot công nghiệp, doanh nghiệp ghi nhận sự phục hồi của nhu cầu tự động hóa. Riêng nhóm thiết bị hậu kỳ bán dẫn hưởng lợi từ nhu cầu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh và trung tâm dữ liệu; trong đó, dòng máy Wire Bonder mới có kết quả bán hàng tích cực.

Những con số này cho thấy Robotics không còn chỉ là một lĩnh vực bổ trợ cho hoạt động sản xuất xe máy của Yamaha Motor. Khi nhu cầu tự động hóa nhà máy và thiết bị phục vụ ngành bán dẫn tiếp tục mở rộng, đây đang là một trong những mảng đóng góp đáng kể vào kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Từ những chiếc xe máy quen thuộc trên đường phố Việt Nam đến robot trong nhà máy, máy móc phục vụ ngành bán dẫn và trực thăng không người lái trên cánh đồng, danh mục sản phẩm của Yamaha Motor cho thấy phạm vi hoạt động của thương hiệu này rộng hơn nhiều so với hình dung phổ biến của người tiêu dùng.

Nguồn và ảnh: Yamaha