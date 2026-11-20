Tiếp nối hành trình năm 2025, WeYoung 2026 chính thức trở lại, tiếp tục gọi tên những cá nhân, nghệ sĩ, cộng đồng, xu hướng và thương hiệu đang góp phần định hình diện mạo của thế hệ trẻ hôm nay!

Tuổi trẻ - quãng thời gian của những lần đầu

Ai cũng phải trải qua những lần đầu: lần đầu bước lên sân khấu, lần đầu chia sẻ một ý tưởng ấp ủ, lần đầu dám thử, và cả lần đầu vấp ngã rồi tự mình đứng dậy. Với người trẻ thì mỗi một lần đầu đều là một phép thử, một “thí nghiệm” để trưởng thành hơn.

Không phải thí nghiệm nào cũng cho kết quả như ý, nhưng thí nghiệm nào cũng để lại một bài học, thêm tự tin và một bước tiến. Cứ thế, từ những thí nghiệm ấy, những tân binh hôm nay dần lớn lên thành những cái tên "khủng long" khiến cả cộng đồng phải ngoái nhìn.

Đó cũng chính là tinh thần WeYoung 2026 muốn lan tỏa: nơi mỗi lần đầu không chỉ là một khởi đầu, mà còn là cơ hội để người trẻ thử nghiệm, sáng tạo và tạo nên những điều chưa từng có.

WeYoung 2026: Ghi nhận những bước khởi đầu, lan tỏa những dấu ấn của thế hệ trẻ

WeYoung Awards là chương trình vinh danh thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp sáng lập và tổ chức, phối hợp cùng Đài Truyền hình TP. Hồ Chí Minh (HTV), dưới sự bảo trợ của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. WeYoung 2026 quy tụ hai nhóm giải thưởng chính: WeYoung Impact Awards, vinh danh những cá nhân trẻ nổi bật tạo ra giá trị thực chất cho cộng đồng, kiến tạo đất nước bằng sáng kiến, tinh thần trách nhiệm, hành động bền bỉ; và WeYoung Culture & Trend Awards, ghi nhận những cá nhân trẻ, nghệ sĩ, cộng đồng người hâm mộ, xu hướng và thương hiệu tạo nên dấu ấn nổi bật trong đời sống văn hóa của giới trẻ Việt Nam.

Không chỉ hướng đến những thành quả đã được khẳng định, WeYoung còn dành sự chú ý cho cả những bước khởi đầu đầy tiềm năng. Từ một gương mặt mới lần đầu được chú ý, một sản phẩm đầu tay có tác động tích cực đến cộng đồng, mỗi dấu ấn đều có thể là khởi đầu cho một hành trình lớn hơn.

Thông qua đó, WeYoung mong muốn trở thành không gian ghi nhận những nỗ lực, khuyến khích tinh thần thử nghiệm và tiếp thêm động lực để người trẻ tự tin theo đuổi hành trình của riêng mình.

Hé lộ các hạng mục vinh danh tại WeYoung Culture & Trend Awards 2026

Năm nay, WeYoung Culture & Trend Awards tiếp tục khắc họa bức tranh đa sắc của đời sống văn hóa giới trẻ, từ cá nhân, nghệ sĩ, cộng đồng người hâm mộ đến những xu hướng và thương hiệu tạo dấu ấn. Trong đó, WeYoung Icon và WeYoung Artist là hai hạng mục nổi bật, hướng sự chú ý đến những gương mặt trẻ đang từng bước khẳng định dấu ấn riêng. Bên cạnh đó, các nhóm hạng mục IDOL14, TrendSetter và Brand of The Generation cũng góp phần tạo nên diện mạo đa dạng cho mùa vinh danh năm nay.

Mở ra những trải nghiệm thú vị cùng WeYoung 2026

Không chỉ dừng lại ở hoạt động vinh danh, WeYoung 2026 còn mở ra chuỗi các hoạt động tương tác trực tuyến - Gamification Voting và trải nghiệm trực tiếp - Ngày Hội Trưởng Thành, để tất cả người trẻ có thể tham gia!

Gamification Voting hứa hẹn mang đến một diện mạo mới cho hoạt động bình chọn, nơi mỗi lượt tham gia không chỉ là cách thể hiện sự yêu thích mà còn mở ra những trải nghiệm tương tác thú vị. Trong khi đó, Ngày Hội Trưởng Thành sẽ là điểm hẹn trải nghiệm ngoài đời thực, lấy cảm hứng từ những dấu mốc và trải nghiệm đầu tiên trên hành trình trưởng thành. Tại đây, người trẻ sẽ có cơ hội khám phá nhiều không gian hoạt động đa dạng, cùng thử sức, kết nối và lưu lại những dấu ấn của riêng mình.

Hai hoạt động online - offline hứa hẹn tạo nên một hành trình WeYoung 2026 đa trải nghiệm, nơi mỗi người trẻ không chỉ theo dõi và cổ vũ những dấu ấn của thế hệ mà còn trực tiếp trở thành một phần của hành trình ấy.

WeYoung 2026 sẽ chính thức mở cổng đề cử từ ngày 27/11/2026. Cùng chờ đón thông tin và sẵn sàng trở thành những “tân binh khủng long” tiếp theo nhé!