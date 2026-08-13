Hội nghị KOL toàn quốc lần thứ II chính thức khởi động

Sau thành công của Hội nghị KOL toàn quốc lần thứ I (KOL Summit 2025), KOL Summit chính thức quay trở lại vào năm 2026 với chủ đề "KOL với hành trình kiến tạo niềm tin số", tiếp tục khẳng định vị thế là diễn đàn thường niên cấp quốc gia dành cho cộng đồng người có ảnh hưởng tại Việt Nam.

Khi "niềm tin số" trở thành câu chuyện được cả xã hội quan tâm

Không gian mạng ngày càng đóng vai trò trung tâm trong đời sống xã hội, đặt ra yêu cầu ngày một cao về trách nhiệm và chuẩn mực ứng xử số cho đội ngũ người có ảnh hưởng (KOL). Sự phát triển mạnh mẽ của AI càng khiến bài toán này phức tạp hơn, khi deepfake, tin giả và nội dung sai lệch có thể lan truyền với tốc độ vượt xa khả năng kiểm chứng của cộng đồng. Niềm tin số không còn là câu chuyện riêng của ngành công nghệ hay truyền thông, mà đã trở thành vấn đề được cả xã hội quan tâm, và đây cũng chính là tiền đề cho sự trở lại của Hội nghị KOL toàn quốc lần thứ II (KOL Summit 2026), nơi các bên cùng ngồi lại để định hình hướng đi cho niềm tin số tại Việt Nam.

Đội ngũ KOL, nhà sáng tạo nội dung ngày càng giữ vai trò quan trọng trong việc lan tỏa thông tin trên không gian mạng

KOL Summit 2026 - trở lại và tiếp nối hành trình kiến tạo “niềm tin số”

KOL Summit 2026 là sự tiếp nối thành công từ Hội nghị KOL toàn quốc lần thứ I (KOL Summit 2025) với chủ đề "KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc". Sự kiện đã trở thành diễn đàn quy mô quốc gia đầu tiên tại Việt Nam kết nối cộng đồng sáng tạo nội dung với các nhà quản lý, doanh nghiệp và nền tảng số, quy tụ gần 300 KOL uy tín và có sức ảnh hưởng sâu rộng như NSND Xuân Bắc, ca sĩ Tùng Dương, rapper Đen Vâu, Hoa hậu Bảo Ngọc, Hoa hậu Thanh Thủy... cùng dàn sáng tạo nội dung hàng đầu như MC Khánh Vy, Huy NL, Duy Thẩm, Meichan... Sự kiện tạo ra làn sóng lan tỏa lớn với hơn 124.000 lượt thảo luận và 19 triệu lượt tương tác trên các nền tảng mạng xã hội.

Hình ảnh rapper Đen Vâu trong Hội nghị KOL toàn quốc lần thứ I (KOL Summit 2025)

Tiếp nối dấu ấn đó, Hội nghị KOL toàn quốc lần thứ II (KOL Summit 2026) mang chủ đề "KOL với hành trình kiến tạo niềm tin số", đánh dấu bước chuyển từ việc khẳng định vai trò của người có ảnh hưởng sang việc cùng hành động để kiến tạo niềm tin số một cách thực chất và bền vững.

Hội nghị KOL toàn quốc lần thứ II (KOL Summit 2026) là diễn đàn quốc gia thường niên do Liên minh Niềm tin số dẫn dắt, dưới sự bảo trợ của Bộ Công an, phối hợp tổ chức cùng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, đồng tổ chức bởi VCCorp.

KOL Summit 2026 sẽ chính thức diễn ra vào ngày 07/09/2026 tại Trung tâm Hội nghị ThiSky Hall Sala (Cổng D6/10 Mai Chí Thọ, phường An Khánh, TP. Hồ Chí Minh).

Hình ảnh chủ đề chính thức của Hội nghị KOL toàn quốc lần thứ II (KOL Summit 2026)

Quy mô lớn hơn, tính đối thoại và tương tác cao hơn

KOL Summit 2026 dự kiến mở rộng hơn về quy mô, quy tụ hơn 100 cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức cùng hơn 1.000 diễn giả, chuyên gia, nghệ sĩ và các nhà sáng tạo nội dung là những gương mặt nổi bật, đại diện 34 tỉnh thành trên toàn quốc.

Hội nghị được tổ chức theo cấu trúc gồm hai phiên hội nghị chuyên đề diễn ra song song vào buổi sáng và một phiên hội nghị toàn thể vào buổi chiều. Phiên chuyên đề thứ nhất mang chủ đề "AI, thông tin sai lệch và khủng hoảng niềm tin", tập trung thảo luận về xu hướng phát triển của AI, những thách thức từ deepfake và vai trò của KOL/KOC trong việc nhận diện, phòng chống thông tin sai lệch. Phiên chuyên đề thứ hai với chủ đề "Ảnh hưởng số và tương lai sáng tạo" bàn về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, bảo vệ bản quyền số và xây dựng hệ sinh thái creator minh bạch, bền vững.

Tiếp nối hai phiên chuyên đề, hội nghị toàn thể với chủ đề chính "KOL với hành trình kiến tạo niềm tin số" sẽ là phiên trọng tâm của toàn bộ sự kiện. Tại đây, những câu hỏi lớn mang tính thời đại được đặt ra: Khi mọi cá nhân đều có thể tạo ra nguồn lực ảnh hưởng, xã hội sẽ thay đổi như thế nào? AI đang thay đổi sức ảnh hưởng theo cách nào? Và Việt Nam cần chuẩn mực nào để thúc đẩy niềm tin số, đồng thời kiến tạo tương lai sáng tạo bền vững?

Bên cạnh các phiên thảo luận chuyên sâu và Hội nghị toàn thể, KOL Summit 2026 còn mang đến chuỗi hoạt động trải nghiệm xuyên suốt sự kiện như Digital Trust Zone, Bức tường Niềm tin số cùng các hoạt động kết nối tương tác khác.

Sự trở lại của KOL Summit 2026 không chỉ là một hội nghị thường niên, mà còn khẳng định vai trò của người có ảnh hưởng (KOL) như một chủ thể đồng hành cùng Nhà nước, doanh nghiệp và xã hội trong hành trình kiến tạo niềm tin số và phát triển bền vững hệ sinh thái sáng tạo Việt Nam.