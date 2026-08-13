Tình hình hiện tại của “Vua cá Koi” Thắng Ngô

Cuộc sống hiện tại của “Vua cá Koi” có phần khác biệt so với trước.

“Vua cá Koi” Thắng Ngô, tên thật là Ngô Văn Thắng (sinh năm 1975), là doanh nhân nổi tiếng trong giới chơi cá cảnh, đặc biệt là cá Koi tại Việt Nam. Sau hai cuộc hôn nhân từng gây ồn ào với vợ đầu là Thanh Đào và người vợ thứ 2 là ca sĩ Hà Thanh Xuân, anh trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội.

Cuộc hôn nhân với Hà Thanh Xuân diễn ra vào năm 2022 nhưng chỉ kéo dài hơn một năm. Sau khi đường ai nấy đi, Thắng Ngô dần hạn chế chia sẻ chuyện tình cảm trên mạng xã hội. Thay vào đó, trang cá nhân của nam doanh nhân hiện chủ yếu xoay quanh công việc, cuộc sống thường ngày và gia đình.

Cá Koi vốn là lĩnh vực gắn liền với tên tuổi Thắng Ngô từ nhiều năm nay. Từ một thú chơi, anh từng bước nghiên cứu, kinh doanh và phát triển thành công việc riêng, gắn với thương hiệu Ruby Koi Farm.

"Vua cá koi" Thắng Ngô

Sau những ồn ào đời tư, nam doanh nhân vẫn duy trì niềm đam mê với cá Koi và công việc kinh doanh. Trên trang cá nhân, anh thường chia sẻ những hình ảnh liên quan đến công việc như đi xem đất, thăm công trình, khảo sát vườn cây và dành thời gian cho việc phát triển công việc.

Nếu trước đây Thắng Ngô thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội cùng những câu chuyện tình cảm, hiện tại hình ảnh của anh có phần khác hơn. Nam doanh nhân chọn cuộc sống kín tiếng, dành thời gian cho những điều mình quan tâm thay vì liên tục cập nhật chuyện riêng tư. Bên cạnh đó, Thắng Ngô cũng thường livestream trên TikTok để chia sẻ, trò chuyện với người theo dõi.

Một trong những điều được chú ý nhất về cuộc sống hiện tại của Thắng Ngô là mối quan hệ với cô con gái Ruby, con chung của anh và vợ đầu Thanh Đào.

Tháng 9/2025, nam doanh nhân từng chia sẻ loạt bữa trưa tự tay chuẩn bị cho con gái. Anh cho biết nhà ở gần trường nên thuận tiện đưa đồ ăn cho con, đồng thời tiết lộ Ruby thích những món do ba nấu. Những hộp cơm được chuẩn bị khá chỉn chu, thực đơn cũng được thay đổi thường xuyên.

Không chỉ nấu ăn, Thắng Ngô còn nhiều lần thể hiện sự quan tâm đến con gái trong những khoảnh khắc đời thường. Sau hai cuộc hôn nhân đổ vỡ, Ruby dường như là một trong những mối quan tâm lớn nhất của nam doanh nhân ở thời điểm hiện tại. Anh từng chia sẻ mong muốn tích cóp để con gái có cuộc sống đầy đủ về sau: “Tôi muốn con gái mình không bao giờ phải bận tâm về vật chất”.

Sau 2 lần đổ vỡ hôn nhân, Thắng Ngô có phần kín tiếng, chủ yếu chia sẻ về công việc

Nam doanh nhân dành thời gian chăm sóc gia đình, đặc biệt là con gái

Dẫu vậy, sau hai lần đổ vỡ, Thắng Ngô vẫn từng thẳng thắn chia sẻ quan điểm về chuyện kết hôn. Cuối năm 2025, nam doanh nhân gây chú ý khi nói về việc có thể lấy vợ mới.

Anh cho biết nếu bước vào một mối quan hệ mới, bản thân không muốn kết hôn chỉ để tìm một người “chữa lành” những tổn thương trong quá khứ. Thay vào đó, anh muốn cả hai đến với nhau khi đã đủ bình an và sẵn sàng chia sẻ cuộc sống.

Trước đó, Thắng Ngô cũng từng tiết lộ có những người phụ nữ chủ động liên hệ làm quen. Tuy nhiên, đến những thông tin được chia sẻ gần nhất, anh chưa công khai một mối quan hệ mới cụ thể nào.

Ở tuổi 51, cuộc sống của “vua cá Koi” hiện có phần bình lặng hơn so với thời điểm chuyện tình cảm liên tục trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội. Anh vẫn làm công việc quen thuộc, duy trì đam mê cá Koi, dành thời gian cho gia đình. Sau những biến động đời tư, nam doanh nhân dường như đang lựa chọn một nhịp sống kín tiếng và tập trung hơn cho những điều quan trọng với mình.

Tổng hợp/ Ảnh: FBNV