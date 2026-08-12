Lý Huỳnh My SN 1994 quê An Giang gây tranh cãi vì kể chuyện ngủ đến 12h trưa, làm việc nhà là xỉu

Dân mạng liên tục chia sẻ đoạn clip này với thái độ khó hiểu, thậm chí chê thẳng vì quá nhiều tình tiết phi lý.

Mới đây, trong talkshow Người làm nghề trên kênh YouTube Đoàn Lô Tô Sài Gòn Tân Thời, người mẫu chuyển giới Huỳnh My có cuộc trò chuyện xoay quanh công việc và cuộc sống cũng như những ồn ào khi tham gia show thực tế.

Trong đó những chia sẻ về việc nhà, nấu ăn hay thói quen sinh hoạt của Huỳnh My nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cư dân mạng.

Huỳnh My trong cuộc trò chuyện gần đây (Nguồn: Người làm nghề/ YouTube Đoàn Lô Tô Sài Gòn Tân Thời)

Theo Huỳnh My, để có hình ảnh nhẹ nhàng, nữ tính và cách ứng xử mềm mại như hiện tại, cô đã được gia đình uốn nắn từ nhỏ. Khi sống cùng nhà nội, cô được dạy phải làm việc nhà và học cách cư xử sao cho phù hợp với hình ảnh một người con gái.

Tuy nhiên, cô thừa nhận bản thân vốn khá lười làm việc nhà. Huỳnh My kể mình có thói quen ngủ đến 12h trưa, ăn xong thường để đó thay vì tự dọn dẹp. Những công việc cần dùng sức cũng khiến cô ngại thực hiện vì cảm thấy tay chân nhanh mỏi và không muốn ảnh hưởng đến vẻ ngoài.

Cô đưa ra một loạt ví dụ: “Huỳnh My có cái tật là ngủ tới 12h trưa mới dậy. Ăn xong rồi bỏ đại đó không có rửa. Lười luôn. Không làm được mà bị đau á. Làm chút cái tay mình nó thô, mình không dám làm. Phơi đồ chút là xỉu.

Anh có tin hồi nhỏ đi mua bánh mì cho nội ăn, đi vài bước á là té xỉu luôn, nhập viện. Gần đây cũng mới nhập viện vì làm việc nặng quá. Bưng mấy cái thau đồ một chút là xỉu”.

Với chuyện nội trợ, Huỳnh My cũng thừa nhận mình không phải người thích nấu ăn. Nếu đối phương muốn một bữa ăn ngon, cô sẽ chọn cách đưa tiền để anh tự mua món mình thích thay vì vào bếp.

Ở chiều ngược lại, Huỳnh My cho rằng bản thân sẵn sàng đảm nhận phần kinh tế trong gia đình. Cô chia sẻ quan điểm khi sống chung, người phụ nữ cũng nên biết chăm lo cho người đàn ông của mình, kể cả về mặt vật chất. Nếu được bạn đời quan tâm, tặng những món đồ có giá trị hoặc chăm sóc chu đáo, cô cho rằng mình cũng nên đáp lại bằng một cách tương xứng.

Khi được hỏi liệu có sẵn sàng dậy từ 5h sáng để chạy bộ cùng bạn trai hay không, Huỳnh My cũng trả lời thẳng thừng là không. Cô cho rằng 5h sáng là quá sớm và bản thân cũng ngại việc chạy bộ ngoài đường. Tuy vậy, cô cũng không yêu cầu người đàn ông phải thay đổi thói quen sinh hoạt của mình để dậy vào buổi trưa cùng cô.

Những phát ngôn này nhanh chóng khiến Huỳnh My một lần nữa trở thành tâm điểm trên mạng xã hội, nhiều từ khóa lọt tìm kiếm phổ biến ở TikTok, Threads,... Nhiều người cho rằng chia sẻ của cô khá thiếu thực tế và khó tin, thậm chí chê thẳng khi cô liên tục kể về việc không thể làm những công việc nhà đơn giản như phơi quần áo, bê chậu đồ,...

Từ khóa tìm kiếm liên quan đến Huỳnh My lọt xu hướng trên TikTok (Ảnh chụp màn hình)

Các bài đăng liên quan đến Huỳnh My trên Threads có lượng xem lớn (Ảnh chụp màn hình)

Đây cũng không phải lần đầu người đẹp chuyển giới thu hút chú ý bởi những phát ngôn gây tranh luận.

Lý Huỳnh My sinh năm 1994, đến từ An Giang. Sau khi chuyển giới, cô sở hữu gương mặt nữ tính, đường nét hài hòa, vóc dáng cao. Người đẹp từng tự nhận mình có “gương mặt Hoa hậu”.

Huỳnh My từng 2 lần tham gia Miss International Queen Vietnam, vào năm 2018 và 2023. Cả hai lần xuất hiện tại cuộc thi, cô đều trở thành cái tên được chú ý bởi những tranh cãi xoay quanh thái độ, hành động và phát ngôn.

Tại mùa giải năm 2023, Huỳnh My từng gây tranh cãi với màn đối đáp cùng ban giám khảo. Đứng trong phòng loại, Huỳnh My đã có thái độ được cho là không đúng mực, trả treo với BGK, đặc biệt là câu nói khiến Chế Nguyễn Quỳnh Châu "nghẹn lời": "Vậy thì bạn đã thi quốc tế chưa?". Hành động này khiến Hoa hậu Hương Giang nói thẳng: "Xin mời em ra khỏi đây".

Về sau, màn cãi tay đôi của Huỳnh My và BGK cuộc thi trở nên viral chóng mặt sau khi chương trình phát sóng. Ở thời điểm đó, nhiều người ngán ngẩm vì thái độ không chuẩn mực của thí sinh này.