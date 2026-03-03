Mỹ nhân chuyển giới An Giang khóc lóc suy sụp sau khi tiêm mỡ toàn mặt

Đối với hội yêu thích xem review làm đẹp, hướng dẫn trang điểm, nghe “tám” chuyện hẳn đều không còn quá xa lạ với Hồ Ánh Trinh (quê An Giang) - người đẹp chuyển giới sở hữu 527k follow trên TikTok. Cô cũng từng được biết đến với chuyện tình 7 năm cùng bạn trai là thạc sĩ Mỹ. Song cả hai đã thông báo “đường ai nấy đi” từ năm 2024.

Hồ Ánh Trinh - mỹ nhân chuyển giới sở hữu hơn 500k người theo dõi trên TikTok

Trên trang cá nhân của mình, Hồ Ánh Trinh thường chia sẻ những đoạn clip về chuyện làm đẹp cũng như những câu chuyện xoay quanh cuộc sống với vibe tích cực, vui vẻ. Tuy nhiên mới đây, mỹ nhân chuyển giới khiến nhiều người bất ngờ khi thừa nhận bản thân đang stress vì “nghiện” phẫu thuật thẩm mỹ.

Theo đó, cô cho biết mới thực hiện tiêm mỡ tự thân toàn mặt và nhấn mí. Song, dù là một người đã từng trải qua nhiều ca phẫu thuật thẩm mỹ khác nhau nhưng Hồ Ánh Trinh vẫn bày tỏ cảm giác yếu đuối, sợ khi thực hiện tiêm mỡ toàn mặt.

“Mấy hôm đầu mặt của mình sưng đến mức không nhận ra, nhìn rất kì. Lúc đó thì mình chưa buồn nhưng đến ngày thứ 10, mặt vừa sưng, vừa bị nhả nét cũ thấy mình rất quái dị. Nên mình khóc từ 29 Tết tới mùng 1, rồi mùng 3. Tâm trạng của mình cũng cực kỳ tệ, rất stress luôn và ước gì đây chỉ là một giấc mơ”, Ánh Trinh nói.

Ánh Trinh thực hiện nhấn mí, tiêm mỡ tự thân toàn mặt

Thời gian đầu sau phẫu thuật, Ánh Trinh liên tục khóc vì gương mặt sưng húp, không còn là chính mình

Qua lần phẫu thuật thẩm mỹ, Ánh Trinh cho biết cô nhận ra một bài học rằng phải chấp nhận và yêu cơ thể của mình, không thể “dao kéo” nhiều như này thêm. “Giá như mình không nghe người ta nói mặt bị quá hóp, quá xương nhìn hốc hác. Tuy điều đó nhìn mình bị già nhưng đó lại là đặc trưng của mình. Còn từ ngày phẫu thuật thêm, tôi cảm giác không còn là chính mình nữa”, Ánh Trinh chia sẻ thêm.

Bên cạnh đó, Hồ Ánh Trinh cũng tự hứa với bản thân rằng từ giờ sẽ không đụng đến phẫu thuật thẩm mỹ nữa mà sẽ chấp nhận những nét trên gương mặt, cơ thể của mình. Ngoài ra, nữ TikToker nhắn nhủ đến người xem rằng ai cũng có những vẻ đẹp riêng nên hãy luôn tự tin và yêu bản thân mình.

Cô cho biết sau lần phẫu thuật này, bản thân sẽ không "dao kéo" thêm

Gương mặt hiện tại của Hồ Ánh Trinh cũng đang dần hồi phục

Đến hiện tại, gương mặt của Hồ Ánh Trinh cũng đã bớt sưng và được nhận xét là hài hòa hơn. Song, cô cho biết nếu nhìn kỹ vẫn còn một số mỡ chưa tan, còn sưng nhẹ và phải đợi thêm thời gian để hồi phục.

Phía dưới phần bình luận, nhiều người gửi lời động viên đến Ánh Trinh . Bên cạnh đó, cư dân mạng cũng cho rằng cô nên giữ nguyên như hiện tại, không nên thực hiện thêm các biện pháp “dao kéo” khác hay cố chạy theo những thứ có thể không phù hợp với mình.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Tôi biết nói ra bạn sẽ buồn, nhưng tôi nghĩ bạn hiện tại đã đủ rồi. Lần đầu xem video, tôi không nghĩ bạn là người chuyển giới nên nếu bạn thấy đủ đẹp thì nó là vậy. Chỉ cần bạn yêu bản thân, yêu cơ thể ba mẹ và bác sĩ tạo cho thì nên tập trung vào sức khỏe nè, còn lại, cứ để mọi thứ tự nhiên, bạn đã đủ đẹp và thành công trong mắt mọi người rồi”.

- “Ôm bà một cái nha, hi vọng bà sẽ là chính bà và đừng chạy theo những thứ không phù hợp với mình”.

- “Có thể bạn chưa quen với gương mặt mới nhưng hiện tại mình thấy bạn rất đẹp rồi. Cũng nên hạn chế phẫu thuật vì có thể còn ảnh hưởng đến sức khỏe sau này. Cứ tự tin và yêu bản thân hơn nhé”.

- “Đúng là phẫu thuật xong thấy mất nét duyên vốn có của bạn. Nhưng không sao, gương mặt hiện tại cũng rất thu hút, đừng buồn nha”.

- “Theo góc nhìn của mình thì ổn á bạn, thời gian này nó sẽ là giai đoạn xấu nhất của phẫu thuật. Sau 3 - 4 tuần mình sẽ cảm thấy không đẹp tâm lý bất ổn nhưng trên 3 tháng mọi thứ mới ổn định dần. Cố lên”.