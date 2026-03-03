Mai Tài Phến thời chưa có Mỹ Tâm

Kể từ khi đóng phim chung từ năm 2019, Mai Tài Phến luôn gắn liền với nghi vấn “phim giả tình thật” cùng Mỹ Tâm. Nhiều lần cư dân mạng cũng soi ra được loạt chi tiết đáng ngờ giữa cả hai như đồ đôi, cùng nhau xuất hiện ở sân bay hay Mai Tài Phến xuất hiện ở quê nhà của Mỹ Tâm mỗi dịp Tết. Song, cả hai đều rất kín tiếng, không xác nhận cũng không phủ nhận.

Cho đến mới đây, Mai Tài Phến tiếp tục tham gia bộ phim điện ảnh cùng Mỹ Tâm, tên tuổi của nam diễn viên lại được bàn tán sôi nổi. Trong buổi ra mắt phim Tài hôm nay, Mai Tài Phến thu hút sự chú ý cùng loạt hint với đàn chị.

Mai Tài Phến thu hút sự chú ý khi cùng Mỹ Tâm xuất hiện trong buổi ra mắt phim điện ảnh mới

Nhiều người nhận xét, mỹ nam năm 1991 ngày càng bảnh bao, điển trai với visual cực phẩm. Từng có một thời gian tăng cân, xuống sắc nhưng hiện tại, vẻ nam tính, cuốn hút của Mai Tài Phến khiến netizen phải dành nhiều lời khen ngợi. Không ít người cũng bày tỏ, Mỹ Tâm “mát tay” khi kết hợp với Mai Tài Phến, đưa tên tuổi của anh chàng đi lên, đến gần hơn với công chúng.

Cho những ai chưa biết, Mai Tài Phến sinh năm 1991 ở Bạc Liêu (nay là Cà Mau). Anh xuất thân trong một gia đình làm nghề kinh doanh, bởi vậy, cuộc sống của anh có phần sung túc, có điều kiện.

Ngay từ khi còn đi học, anh được thầy cô và bạn bè chú ý khi sở hữu chiều cao nổi bật cùng tính cách thân thiện. Song thời chưa đóng cặp với Mỹ Tâm, trong giai đoạn chưa được nhiều người biết đến, nam nghệ sĩ ăn mặc đơn điệu và sở hữu vẻ ngoài gầy gò, nước da ngăm đen.

Mai Tài Phến ngày xưa khá gầy, nước da ngăm

Những hình ảnh trong quá khứ của Mai Tài Phến khiến netizen bất ngờ

Sau khi học cấp 3, Mai Tài Phến thi vào trường kiến trúc với mong muốn theo đuổi ngành xây dựng trong tương lai. Tuy nhiên sau đó anh rẽ hướng sang trường sân khấu - điện ảnh vì cũng có đam mê lớn với nghề diễn.

Mai Tài Phến từng tốt nghiệp loại giỏi ĐH Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM. Anh cũng từng đoạt giải nhất cuộc thi Gương mặt điện ảnh năm 2017. Nhưng anh cũng mất một khoảng thời gian loay hoay với nghề. Anh không ngại đóng vai phụ, quần chúng và tham gia diễn xuất ở sân khấu kịch để tích lũy kinh nghiệm.

Chăm chỉ tập gym và thay đổi cách ăn mặc, Mai Tài Phến dần trở thành mỹ nam lịch lãm và xóa bỏ được mác “trai quê”. Sự nghiệp của anh cũng khởi sắc hơn khi tham gia một số dự án như: Em gái mưa cùng Hương Tràm hay đặc biệt hơn là đóng phim Chị trợ lý của anh cùng Mỹ Tâm.

Không chỉ riêng diễn xuất mà theo đánh giá của một số khán giả Mai Tài Phến sở hữu vẻ đẹp đậm chất điện ảnh với nét lãng tử, điển trai, cuốn hút. Điểm cộng của anh về ngoại hình là má lúm đồng tiền rất duyên.

Nam diễn viên thăng hạng từ nhan sắc đến body

Tính đến hiện tại, Mai Tài Phến cũng đã hợp tác với Mỹ Tâm được gần 10 năm. Cả hai liên tục xuất hiện, song hành cùng nhau tại các sự kiện lớn nhỏ. Nam diễn viên đồng hành với đàn chị suốt nhiều ngày đi diễn và các sự kiện giải trí. Dù có nhiều đồn đoán về chuyện tình cảm, cả hai luôn nói xem nhau như bạn bè, có thể chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống.

Mai Tài Phến từng khẳng định việc làm này xuất phát từ sự ngưỡng mộ và yêu quý, giống như cách người hâm mộ dành sự ủng hộ cho thần tượng và cho rằng đó là điều hoàn toàn bình thường. Nam diễn viên nói, anh luôn trân trọng từng cơ hội làm việc cùng Mỹ Tâm, cảm thấy may mắn khi được học hỏi được nhiều điều ở nữ ca sĩ.

Về cuộc sống đời thường, Mai Tài Phến là người khá kín tiếng. Anh không chia sẻ quá nhiều về bản thân hay cuộc sống của mình. Mai Tài Phến chủ yếu đăng tải các bài liên quan đến công việc, không bình luận về chuyện đời tư.

Mai Tài Phến và Mỹ Tâm liên tục vướng nghi vấn "phim giả tình thật"

Tổng hợp