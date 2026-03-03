Quá khứ khiến 1 mỹ nhân Hàn tự giật mình: "Khi nhìn thấy bức ảnh đó, tôi cũng rất sốc..."

Đó là Kim Min Gee - mỹ nhân được netizen Việt biết đến rộng rãi sau khi tham gia show hẹn hò Single's Inferno 5 (Địa Ngục Độc Thân 5). Cô là VĐV điền kinh ở Hàn Quốc nên còn được gọi bằng nickname “nữ thần điền kinh” vì vẻ ngoài xinh xắn, ưa nhìn.

Kim Min Gee

Ngày 28/2 vừa qua, Kim Min Gee đã đăng tải một video mới trên kênh YouTube của mình, trong đó cô lên tiếng về những tranh cãi và làm rõ những đồn đoán liên quan đến việc phẫu thuật thẩm mỹ.

Được biết, tin đồn bắt đầu lan truyền sau khi một bức ảnh cũ của Kim Min Gee được đăng lại trên mạng xã hội. Trong ảnh, cô nàng trông khác hẳn so với trước đây, với hàm răng hơi nhô ra và các đường nét trên khuôn mặt trông kém sắc hơn so với vẻ ngoài hiện tại của cô, theo Koreaboo.

Hình ảnh quá khứ và hiện tại của cô nàng

Trong video, Kim Min Gee kiên quyết phủ nhận việc phẫu thuật thẩm mỹ. Cô giải thích rằng bức ảnh lan truyền trên mạng được chụp ngay sau khi cô tháo niềng răng - thời điểm khiến miệng cô tạm thời bị nhô ra.

“Tôi chưa từng phẫu thuật thẩm mỹ. Khi nhìn thấy bức ảnh đó, tôi cũng rất sốc. Bức ảnh được chụp ngay sau khi tôi hoàn thành điều trị chỉnh nha, nên miệng trông nhô ra. Tất nhiên, không ai trở nên xinh đẹp chỉ nhờ niềng răng. Tôi có tiêm filler và tôi không ngờ mình lại trông đẹp hơn nhiều như vậy chỉ với niềng răng và filler” cô chia sẻ thẳng thắn.

Kim Min Gee cho biết thêm rằng cô chỉ tiêm chất làm đầy vào mũi và trán và nhấn mạnh chưa từng phẫu thuật thẩm mỹ. Lời thú nhận thẳng thắn của cô đã nhận được phản hồi tích cực từ người xem, nhiều người khen ngợi sự trung thực và vẻ ngoài được cải thiện của cô dù chỉ là những chỉnh sửa nhỏ.

Nhan sắc Kim Min Gee gần như thay đổi hoàn toàn

Kim Min Gee sinh năm 1996, đến Cheongju, Hàn Quốc. Cô nàng tốt nghiệp trường Trung học Thể thao Chungbuk và sau đó lấy bằng cử nhân Giáo dục Thể chất tại Đại học Quốc gia Changwon. Cô đã giành huy chương vàng ở chạy 400m và chạy vượt rào 400m nữ tại Đại hội Thể thao Quốc gia năm 2017, 2018 và 2019, khẳng định vị thế của mình trong làng điền kinh Hàn Quốc.

Nhờ sự nghiệp điền kinh thành công, Kim Min Gee được biết đến với nhiều biệt danh, bao gồm "Nữ thần điền kinh", "Nữ thần thể thao" và "Karina của điền kinh". Biệt danh cuối cùng ám chỉ sự giống nhau giữa cô và nữ thần tượng K-pop kiêm thành viên nhóm nhạc aespa.

Karina (trái) và Kim Min Gee (phải) có nhiều điểm tương đồng

Năm 2022, Kim Min Gee bắt đầu theo đuổi sự nghiệp bình luận viên và người dẫn chương trình truyền hình. Cô cũng tham gia các show thực tế về thể thao.

Sự nổi tiếng của Kim Min Gee tăng cao sau khi xuất hiện trong chương trình truyền hình thực tế hẹn hò ăn khách Single's Inferno mùa 5. Trong chương trình, Kim thu hút sự chú ý nhờ tính cách tự tin và thẳng thắn, công khai bày tỏ cảm xúc của mình đối với thí sinh mà cô thích.

Trong đêm chung kết, cô đã chọn Seung Il, một anh chàng sinh năm 2001, làm người yêu cuối cùng của mình. Tuy nhiên, Kim Min Gee tiết lộ rằng cả hai đã ngừng liên lạc với nhau sau khi chương trình kết thúc.

Kim Min Gee khi tham gia Single's Inferno

Hiện tại, Kim Min Gee hoạt động như một KOL giới thể thao. Tài khoản Instagram của “nữ thần điền kinh” đang có 1,9 triệu người theo dõi. Cô nàng chia sẻ nhiều hình ảnh về công việc, cuộc sống đời thường và các môn thể thao. Ngoài chạy, cô còn tham gia các môn như bóng đá, bóng chày, bơi lội và tập gym.

Kim Min Gee tham gia nhiều môn thể thao