Vướng lùm xùm với "Thằng Cò Đất Phương Nam" Phùng Ngọc, chủ công ty lên tiếng

Những ngày qua, câu chuyện xoay quanh việc Phùng Ngọc - từng gắn liền với vai Thằng Cò trong bộ phim truyền hình Đất Phương Nam liên tục đăng clip xin lỗi, mong được tha thứ, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Phùng Ngọc liên tục lên clip clip xin lỗi, mong Tuấn Kiệt tha thứ cho những lỗi lầm anh đã gây ra, bao gồm việc liên tục lên sóng livestream, clip đưa ra những ý kiến trái chiều, công kích Tuấn Kiệt và công ty của anh.

Nguồn cơn sự việc bắt đầu từ nhiều tháng qua. Khi Phùng Ngọc nghỉ làm việc với anh Võ Tuấn Kiệt - Founder Bazan Food cũng như phía công ty này. Sau đó, trên sóng các livestream, clip, Phùng Ngọc nhiều lần đăng tải các clip có nội dung trái chiều, chê bai, tấn công các sản phẩm như khô bò, trà… do công ty Bazan Food - nơi Võ Tuấn Kiệt làm Founder, phân phối.

Những nội dung này được cho là đã ảnh hưởng đến uy tín doanh nghiệp và làm giảm lượng khách hàng.

Hiện tại, các clip nói trên đã được gỡ bỏ. Chưa dừng lại ở đó, Phùng Ngọc còn nghi ngờ Võ Tuấn Kiệt là người can thiệp dẫn đến việc dẫn đến việc 2 tài khoản TikTok bị mất, nên có những phát ngôn công kích, trái chiều.

Đến đầu tháng 3 vừa qua, Phùng Ngọc đăng tải các clip gửi lời xin lỗi, thừa nhận những nội dung mình chia sẻ là không đúng sự thật, đồng thời mong phía Tuấn Kiệt và công ty bỏ qua, hứa không tái phạm.

Động thái mới này của Phùng Ngọc càng làm cho dư luận thêm phần xôn xao. Có thông tin cho rằng phía Tuấn Kiệt đã làm đơn gửi cơ quan chức năng. Nhiều netizen mong muốn phía Tuấn Kiệt lên tiếng, làm rõ sự việc.

Anh Tuấn Kiệt - Founder Bazan Food.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Tuấn Kiệt xác nhận những ồn ào nêu trên kéo dài, ảnh hưởng đến anh cũng như hoạt động kinh doanh.

Nguồn cơn sâu xa của ồn ào bắt đầu từ việc Phùng Ngọc mất 2 kênh TikTok: “Trước đây, anh ấy bị mất 2 cái kênh TikTok. Anh ấy không biết nguyên nhân vì đâu nên nghĩ là do tôi làm. Sau này, ảnh (Phùng Ngọc - PV) gọi điện nói lúc đó không suy nghĩ, cứ nghĩ là tôi nên cố tình xúc phạm, bôi nhọ và nói xấu công ty để hại tôi.

Sự thật là kênh TikTok của anh ấy bị quét, anh đã cái sai của mình. Anh ấy có gọi điện xin lỗi tôi và khóc nhiều lắm và lên clip xin lỗi như mọi người đã thấy.”

Về thông tin “gửi đơn lên cơ quan chức năng", Tuấn Kiệt xác nhận có thật.

Anh có nhờ tới cơ quan chức năng điều tra để làm rõ tính đúng sai/ minh bạch trong câu chuyện nêu trên. Song, trước câu hỏi liệu có tiếp tục theo đuổi vụ việc pháp lý, Tuấn Kiệt cho biết anh chọn cách bỏ qua sau khi Phùng Ngọc đã công khai xin lỗi và đính chính.

“Anh ấy đã lên xin lỗi và đính chính thì trên tinh thần tôi bỏ qua. Cũng tạo cơ hội cho anh ấy phát triển lại. Tôi nghĩ sau sự việc này anh ấy cũng nhận ra vấn đề", Tuấn Kiệt chia sẻ.

Trước câu hỏi công ty do anh Tuấn Kiệt làm chủ - nơi Phùng Ngọc từng làm nhân viên, hiện tại ra sao sau ồn ào?

Tuấn Kiệt cho biết Bazan Food tạm đóng cửa cách đây đã vài tháng, trong bối cảnh nhiều sự việc xảy ra cùng lúc, chứ không đơn thuần xuất phát hoàn toàn nguyên nhân từ Phùng Ngọc.

“Có thời điểm người ta đặt đơn rồi bom hàng, rồi đánh giá 1 sao. Vì vậy tôi quyết định tạm thời đóng cửa công ty. Sau này nếu có cơ hội thì vẫn làm lại", Tuấn Kiệt chia sẻ.

Phùng Ngọc và Tuấn Kiệt trên sóng một clip quảng cáo sản phẩm, thời điểm cả hai vẫn còn làm việc chung với nhau.

Tuấn Kiệt cũng làm rõ chuyện Phùng Ngọc chủ động xin nghỉ việc, rời công ty không để có chuyện "bị đuổi" như đồn đoán.

"Anh ấy là người xin nghỉ để ra làm riêng, chứ không phải công ty cho nghỉ. Rất nhiều trang mạng đã hiểu lầm. Có một số bài viết nói rằng tôi cho anh ấy nghỉ việc, điều đó là sai sự thật, khiến dư luận công kích tôi, cho rằng tôi ‘qua cầu rút ván’. Nhiều người hiểu lầm lại quay qua công kích tôi, làm câu chuyện hiểu lầm mà đi xa, không đúng sự thật", Tuấn Kiệt chia sẻ.

Tuấn Kiệt cho biết hiện tại anh đang kinh doanh tự do, và cũng mong muốn ồn ào được khép lại tại đây.

Trước đó, Tuấn Kiệt được biết đến nhiều với vai trò Founder Bazan Food (được thành lập từ năm 2023, ở Gia Lai) - là một thương hiệu thực phẩm do Tuấn Kiệt sáng lập, nổi bật với các sản phẩm đặc sản núi rừng Tây Nguyên như khô bò, ngũ cốc, các loại hạt và gia vị truyền thống được đông đảo người tiêu dùng Việt lựa chọn. Đơn vị này bán hàng thông qua các kênh bán hàng trực tiếp và online như TikTok hay Facebook.

Khi Phùng Ngọc lên Gia Lai, anh đã hợp tác làm việc cùng Võ Tuấn Kiệt với vai trò người làm nội dung bán hàng. Cả hai thường xuyên xuất hiện chung trong các clip, livestream, quảng cáo bán các sản phẩm do Bazan Food sản xuất. Thời điểm Phùng Ngọc kết hôn, Tuấn Kiệt cũng tham dự ngày vui này của anh. Sau này, Phùng Ngọc thông báo ra làm riêng, không còn xuất hiện chung

Phùng Ngọc tên thật là Lê Phùng Ngọc, sinh năm 1984. Anh nổi tiếng và được biết đến rộng rãi khi đóng vai Thằng Cò trong Đất phương Nam. Dù là vai diễn đầu tiên trong đời, song Phùng Ngọc đã được đánh giá rất cao, cơ hội đưa anh trở thành sao nhí đình đám thời điểm đó... Sau Đất phương Nam, Phùng Ngọc tham gia thêm một vài bộ phim, rồi quyết định giải nghệ, lập gia đình. Cuộc sống của anh khó khăn, trải qua 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ. Phùng Ngọc - từng được khán giả biết đến với vai Thằng Cò trong bộ phim truyền hình Đất Phương Nam. Phùng Ngọc hiện tại. Trên clip mới đây, Phùng Ngọc cho biết anh mất ngủ nhiều ngày qua nên gương mặt xuống sắc, lộ rõ vẻ mệt mỏi. Về các định hướng tiếp theo trong công việc và cuộc sống, Phùng Ngọc không có chia sẻ cụ thể, chỉ khẳng định: "Việc ai nấy làm, tôi không tái phạm".

Hiện, Tuấn Kiệt cũng không rõ Phùng Ngọc đang ở đâu.

Vụ việc hiện vẫn đang nhận về nhiều sự quan tâm từ cư dân mạng.