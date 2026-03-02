Cát xê tăng 100 lần khi đóng phim Trấn Thành, Vĩnh Đam vẫn bị chê: “Chỉ được mỗi cái cao, còn lại…”

Cùng với sức hút của Thỏ Ơi!! , dàn diễn viên cũng trở thành tâm điểm bàn tán, đặc biệt là nam chính Vĩnh Đam - người vào vai Thế Phong. Từ người mẫu với chiều cao 1m92, mỹ nam này bất ngờ được giao vai trung tâm trong dự án mới của Trấn Thành.

Vĩnh Đam

Gần đây, trên MXH lan truyền thông tin về mức cát xê của Vĩnh Đam là khoảng 250 - 300 triệu đồng. Tuy nhiên con số này chưa được kiểm chứng. Về phần mình mỹ nam này chia sẻ với Tiền Phong rằng mức thù lao anh nhận được cho vai diễn này cao gấp 100 lần so với cát xê làm người mẫu. Cụ thể, nếu đi diễn mức cát xê tầm 5 bộ đồ thì đi đóng phim cho Trấn Thành sẽ mua được 500 bộ đồ.

Bên cạnh sự tò mò và quan tâm về thù lao, Vĩnh Đam cũng vấp phải không ít ý kiến trái chiều. Một số khán giả nhận xét phần thoại còn thiếu tự nhiên, biểu cảm chưa thực sự thuyết phục. Ngoại hình của anh cũng trở thành đề tài bàn luận, với nhiều bình luận cho rằng anh nổi bật nhờ chiều cao, còn gương mặt ở mức sáng sủa nhưng chưa đủ ấn tượng khi lên hình cận cảnh.

“Thoại câu nào sượng câu đó mà giờ lên ‘chàng thơ’ luôn rồi hả”, “Thấy nhan sắc bình thường chứ chưa đến tầm quá đẹp”, “Góc xa nhìn được mà lên phim cảnh cận không đẹp thiệt”, “Ấn tượng mỗi chiều cao ý”, “Tui thấy ông này được cái cao. Gương mặt này chỉ gọi là sáng sủa thôi chớ nhìn kĩ thì nét mặt cũng bình thường”, “Được mỗi cái cao còn lại soi tới soi lui chẳng gì nổi trội”,... là một số bình luận về Vĩnh Đam.

Chính Trấn Thành cũng chia sẻ rằng mình rất khổ với Vĩnh Đam. Nhà sản xuất Thỏ Ơi!! thẳng thắn nhận xét: “Vĩnh Đam là phiên bản tiếp theo của Quốc Anh năm ngoái, một nam chính đơ như cây cơ. Cho nên mình phải bom, phải nạp pin cho anh này, đạo diễn phải gào thét phải tìm mọi cách cho cái người này phát ra năng lượng”.

Có thể xem Vĩnh Đam là nam chính gây tranh cãi nhất mùa phim Tết năm nay

Ngược lại cũng có không ít người bày tỏ sự ủng hộ với Vĩnh Đam. Ở tuổi 22, anh vẫn còn là gương mặt rất trẻ trong cả lĩnh vực người mẫu lẫn diễn xuất. Với nhiều khán giả, việc đảm nhận vai nam chính trong một dự án điện ảnh lớn ngay từ sớm đã là cơ hội đáng giá.

Nhan sắc hay phong thái trước ống kính đều có thể thay đổi theo thời gian. Khi kinh nghiệm sống dày dặn hơn, kỹ năng diễn xuất được trau dồi qua từng vai diễn, hình ảnh của Vĩnh Đam hoàn toàn có thể tiến bộ rõ rệt. Thực tế, nhiều diễn viên cũng từng trải qua giai đoạn gây tranh luận trước khi dần khẳng định được vị trí riêng.

Ở thời điểm hiện tại, những lời khen - chê đan xen có thể xem là phép thử đầu tiên cho mỹ nam này. Quan trọng hơn cả, nếu giữ được tinh thần cầu thị và tiếp tục rèn luyện, Vĩnh Đam vẫn còn rất nhiều thời gian để hoàn thiện cả về ngoại hình lẫn năng lực, từng bước chứng minh lựa chọn của mình với khán giả.

Chiều cao nổi bật là một lợi thế của Vĩnh Đam

(Tổng hợp - Ảnh: FBNV)