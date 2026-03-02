Giúp việc sau Tết đi du lịch Pháp, chụp ảnh gửi về cho chủ nhà đang tự cọ toilet

Sau mỗi kỳ nghỉ Tết, câu chuyện xoay quanh người giúp việc vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Khi thì là nỗi lo tìm người mới, khi thì là mức lương tăng, hay những ngày nghỉ kéo dài khiến gia chủ phải tự xoay xở giữa bộn bề công việc. Trên mạng xã hội, không hiếm những bài viết than thở chuyện “vỡ trận” vì thiếu người phụ việc sau Tết - một bức tranh quen thuộc đến mức nhiều người chỉ đọc lướt rồi bỏ qua.

Thế nhưng, mới đây trên nền tảng Xiaohongshu, một bài đăng lại thu hút sự chú ý theo cách hoàn toàn khác. Không phải là câu chuyện tăng lương hay đòi hỏi đãi ngộ, mà là một tình huống khiến nhiều người vừa buồn cười, vừa phải ngẫm nghĩ.

Trong khi chủ nhà đang ngồi cọ toilet.

Chủ tài khoản kể lại khoảnh khắc hơn 22h đêm, khi cô đang một mình trong nhà tắm, hì hục chùi toilet sau 5 ngày giúp việc xin nghỉ. Công việc ở cơ quan chất đống, con cái cần chăm sóc, nhà cửa bừa bộn, mọi thứ dồn lại vào những ngày đầu năm vốn đã mệt mỏi. Giữa lúc đang định dừng tay để ra ngoài uống ngụm nước cho đỡ đuối sức, điện thoại bất ngờ báo tin nhắn.

Người gửi không ai khác chính là cô giúp việc U60 của gia đình. Nhưng thay vì nhắn hỏi thăm tình hình ở nhà, phía bên kia màn hình là loạt ảnh rực rỡ: bà đang du lịch Pháp cùng các con, tươi cười check-in giữa khung cảnh trời Âu, hào hứng chia sẻ từng điểm đến với chủ nhà như một người bạn lâu năm.

Cô giúp việc gửi ảnh chụp ở tháp Eiffel ở Paris, Pháp.

Câu chuyện phía sau những bức ảnh check-in ấy dần được hé lộ trong phần chia sẻ tiếp theo của chủ tài khoản.

Mi Mi - một trưởng phòng nhân sự tại công ty công nghệ ở Thâm Quyến ( Trung Quốc ) cho biết gia đình 3 người của cô đã gắn bó với bà Tần, ngoài 60 tuổi, suốt 5 năm qua. Mức lương khoảng 3 nghìn nhân dân tệ (khoảng gần 12 triệu đồng/tháng) không phải quá cao so với mặt bằng tại các đô thị lớn, nhưng điều khiến Mi Mi trân trọng là sự tận tâm và trách nhiệm của bà.

Vì con cháu đều sinh sống ở nước ngoài, nhiều năm liền bà Tần ăn Tết cùng gia đình chủ. Bà khéo tay, nấu được nhiều món truyền thống, lại chu đáo trong từng việc nhỏ . “Có bà, Tết của tôi nhẹ gánh hơn rất nhiều”, Mi Mi thừa nhận.

Thế nhưng, sau Tết lại là câu chuyện khác. Như một thông lệ, bà Tần thường xin nghỉ khoảng 10 ngày để về quê hoặc sang nước ngoài thăm con cháu. Và đó cũng là khoảng thời gian khiến Mi Mi “chật vật” nhất. Cô tự nhận mình không giỏi việc nhà, trong khi công việc văn phòng đầu năm luôn ngập trong deadline và báo cáo.

“Tối nay tôi đang cọ toilet mà mệt quá, định ra uống ngụm nước thì điện thoại báo tin nhắn. Mở ra là bà Tần gửi ảnh đi Pháp . Bà vui lắm, còn nhắc chuyện con gái tôi từng bảo ‘bà qua đây chơi vui lắm’. Giờ thành sự thật rồi”, Mi Mi viết, giọng vừa buồn cười vừa có chút ngỡ ngàng.

Cô giúp việc hào hứng kể về chuyến đi với chủ nhà, check-in sang chảnh cỡ này. Ảnh: Xiaohongshu.

Theo lời cô, cuộc sống hiện tại của bà Tần khá dư dả, phần lớn nhờ các con hiếu thảo. Con gái đầu từng giành học bổng, sau đó định cư và làm việc tại Đức . Dịp này, cô đón mẹ sang thăm, tiện thể đưa bà đi du lịch Pháp . Trong loạt ảnh gửi về, bà Tần rạng rỡ giữa trời Âu, hào hứng kể từng điểm đến và còn hứa sẽ mua quà cho gia đình chủ. “ Giúp việc đi Pháp đầu năm, còn tôi ở nhà với một đống việc, tự cọ toilet tới khuya. Kể ở công ty chắc chẳng ai tin”, Mi Mi chia sẻ.

Bài đăng nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt bình luận. Điều bất ngờ là rất nhiều người kể lại hoàn cảnh tương tự, như thể đây không còn là câu chuyện cá biệt.

Một tài khoản tên A Ly cho biết giúp việc nhà cô ở quê sở hữu nhà vườn rộng, từng nhận khoản đền bù đất lên tới hàng triệu nhân dân tệ. Dù kinh tế không thiếu thốn, bà vẫn đi làm vì “quen tay quen chân”, ở nhà lại thấy buồn. Thậm chí khi chủ thiếu tiền gấp, bà còn sẵn sàng cho vay. “Nhà tôi còn chưa đi Úc, mà bà ấy đi hai lần rồi”, A Ly kể.

Người khác chia sẻ giúp việc của gia đình mình mỗi năm xin nghỉ một tháng để đi du lịch, toàn bộ chi phí do các con tài trợ. “Cô ấy làm cho nhà tôi 10 năm, nuôi 3 con ăn học. Giờ con cái thành đạt, muốn mẹ nghỉ ngơi nhưng cô từ chối. Cô bảo còn thương nhà tôi, đợi bé út lớn thêm chút nữa rồi mới về quê hẳn”, chủ bài đăng này chia sẻ.

Ảnh minh họa.

Không ít bình luận dưới bài viết cũng chia sẻ những câu chuyện tương tự. Nhiều người cho biết họ từng gặp hoặc biết đến những trường hợp “xuất thân không phải dạng vừa” - gia đình có điều kiện, thậm chí từng du học, nhưng vẫn lựa chọn làm giúp việc gia đình. Theo một số tờ báo Trung Quốc , đây không còn là câu chuyện hiếm, mà dần trở thành một xu hướng đáng chú ý trong vài năm gần đây. Thực tế, nghề giúp việc hiện nay không còn đơn thuần gắn với hình ảnh lao động tay chân thu nhập thấp như định kiến trước kia. Sự phát triển của tầng lớp trung lưu và giới thượng lưu tại các thành phố lớn kéo theo nhu cầu tuyển dụng giúp việc chuyên nghiệp ngày càng cao. Từ đó, khái niệm “giúp việc cao cấp” xuất hiện, bao gồm quản gia, bảo mẫu song ngữ, người chăm sóc trẻ theo phương pháp giáo dục hiện đại, hay trợ lý gia đình toàn thời gian.

Để đảm nhận những vị trí này, người lao động không chỉ cần kinh nghiệm mà còn phải có trình độ chuyên môn, kỹ năng giao tiếp, thậm chí ngoại ngữ và hiểu biết về tâm lý trẻ em. Mức lương vì thế cũng ở một mặt bằng hoàn toàn khác, có thể cao hơn nhiều ngành văn phòng phổ thông. Thu nhập tốt giúp họ có cuộc sống ổn định, chi trả chi phí sinh hoạt tại các đô thị lớn và thậm chí tích lũy dư dả.

Bên dưới bài viết, cư dân mạng để lại hàng loạt bình luận:

- “Nhà tôi cũng vậy, kể ra chẳng ai tin, giúp việc xin nghỉ Tết để đi du lịch nước ngoài.”

- “Tết năm nay về quê chúc Tết bà giúp việc mới biết nhà bà giàu lắm, còn lì xì lại cho mình.”

- “Tính ra mình mới là người nghèo mà bận rộn nhất.”

- “Cô giúp việc gửi ảnh đi Thụy Sĩ mà tôi đang ngồi công ty tăng ca, nhìn mà cười không nổi.”