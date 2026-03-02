1 mỹ nhân ám ảnh vì bị chê xấu, Diệu Nhi phải lạy để "đừng giả trai" che giấu nhan sắc thực

Đó là chị đẹp/ YouTuber Hậu Hoàng.

Nhiều năm qua, Hậu Hoàng vẫn được nhắc đến là một gương mặt sở hữu năng lượng tích cực và sự duyên dáng. Thế nhưng phía sau hình ảnh hoạt bát, vui vẻ ấy lại từng là một cô gái có quãng thời gian tự ti về ngoại hình đến mức khó tin.

Mới đây, Hậu Hoàng chia sẻ câu chuyện cũ của mình với giọng điệu vừa hài hước vừa chân thành. Theo đó, cô nàng từng nhiều lần tự ti vì những bình luận chê ngoại hình, thậm chí có lúc bật khóc khi cảm thấy mình lép vế giữa dàn chị đẹp khi tham gia Chị Đẹp Đạp Gió 2024 . Cô ngại thử phong cách mới, dù mua cả tủ váy nhưng chỉ dám mặc ở nhà.

Đến hiện tại, Hậu Hoàng dần thay đổi, mạnh dạn làm mới hình ảnh và bất ngờ khi nhận ra bản thân cũng có thể xinh đẹp, rạng rỡ theo cách riêng.

Hình ảnh được Hậu Hoàng đính kèm tâm sự

Nguyên văn chia sẻ của Hậu Hoàng:

Năm mới kể chuyện cũ. Với tui thì 2025 là 1 năm bùng nổ visual của bản thân. Ngày xưa hay đọc được những comment kiểu: "Bạn này xấu nhưng được cái duyên", "Trông cười toàn thấy lợi",... nên từ xưa tới giờ tui luôn biết mình ở đâu trên bản đồ nhan sắc. Tự ti tới mức hồi tham gia Chị Đẹp đã có lần tối về khóc ướt gối chỉ vì thấy các chị quá đẹp còn mình thì… Kể cả việc mặc quần áo ra sao, style như nào cũng rất sợ bị người ta đánh giá nên hầu như không bao giờ dám thử 1 style nào lạ lạ (mặc dù bản thân rất thích). Ê mọi người có tin được việc tui mua 1 tủ váy nhưng chỉ dám mặc ở nhà để tự nhìn gương vậy thôi chứ không dám mặc ra đường luôn không? Cho tới năm vừa rồi, thử rất nhiều style: Đẹp zai, xinh gái, bé gái, bé trai, sexy, dễ thương, dịu dàng,... Có những lúc makeup lên đồ mà tui còn phải tự hỏi: ‘Tui thực sự có thể xinh được tới vậy hả?’. Năm 30 tuổi được khen xinh nhiều hơn cả 29 năm trước đó cộng lại.

Phía dưới bài đăng, nhiều chị đẹp khác như Diệu Nhi, Dương Hoàng Yến, Ái Phương, Tóc Tiên, MisThy,... để lại nhiều bình luận phủ nhận sự tự ti của Hậu Hoàng, khẳng định cô nàng rất xinh.

Bình luận của các chị đẹp khác

Về phần cư dân mạng, nhiều người cũng bày tỏ sự yêu mến và ủng hộ lâu năm dành cho Hậu Hoàng. Khi theo dõi cô từ những ngày đầu làm nhạc chế trên YouTube, họ đã luôn thấy cô xinh xắn, duyên dáng, thậm chí xem cô là nguồn động lực tích cực. Khán giả cũng ghi nhận sự bùng nổ visual của Hậu Hoàng trong năm vừa qua, cho rằng cô không chỉ là “nữ hoàng nhạc chế” mà còn là một chị đẹp tài năng, ngày càng tỏa sáng.

Một số bình luận từ cư dân mạng:

- Theo chân Hậu từ 2018, bản thân em lúc nào cũng phải wow về tất cả những gì Hậu làm. Hậu lúc nào cũng xinh đẹp và cute hết và Hậu là một trong những nguồn động lực để bản thân em sống đến ngày hôm nay đấy ạ. Em thật sự là chân thành biết ơn luôn.

- Năm vừa rồi của chị rực rỡ lắm đó, đừng có mà tự ti như thế nữa nhá, em giận đó. Em tin chị vẫn có thể tỏa sáng hơn nữa, chỉ cần là chính chị thôi. Sẽ luôn có những người ở ngay bên cạnh và ủng hộ chị. Có người thân, bạn bè và Hậu Phương nữa. Mà nhớ đi sự kiện nhiều nhiều vô nha. Hoặc là làm fanmeeting cũng oke.

- Thật sự năm qua chị rất bùng nổ visual luôn, em ấn tượng lắm luôn. Giờ đây mọi người không chỉ biết đến là 1 nữ hoàng nhạc chế đâu mà còn là 1 chị đẹp tài năng.

- Biết tới chị Hậu Hoàng từ năm 2018. Chị nổi rần rần trên YouTube với mấy bài nhạc chế. Lúc đó em còn nhỏ tuổi nhưng mà đã nghĩ là chị thực sự rất xinh luôn á, nay đọc được bài này thấy quá là bất ngờ sao người đẹp lại tự ti như vậy?

- Chị có biết là hồi em chưa nhớ tên chị em toàn gọi chị là "chị xinh xinh hát nhạc chế" không? Chị đẹp lắm nha!

- Vậy mà lần đầu tiên thấy Hậu trên YouTube mình đã kiểu: Uầy, bạn này sáng ghê, nhìn mặt đúng kiểu thông minh, lanh lẹ ấy.

- Những comment chê trời ơi đất hỡi hình như bị ấn tượng lâu dài hơn những lời khen thì phải, thật may năm nay cổ đã quen với những lời khen hơn rồi.

Hậu Hoàng có tên đầy đủ là Hoàng Thuý Hậu, sinh năm 1995. Cô nàng từng biết đến với nickname “Thánh nữ nhạc chế” vì sở hữu nhiều video nhạc chế hàng trăm triệu view trên YouTube.

Trong những năm gần đây, Hậu Hoàng gây chú ý khi tham gia một số show truyền hình như Sao Nhập Ngũ, Chị Đẹp Đạp Gió,... Ở show Chị Đẹp , cô mất gần 1 tuần để suy nghĩ trước khi gật đầu đồng ý với mục tiêu vượt ra khỏi vùng an toàn của bản thân. Ngoài ra Hậu Hoàng cũng đang tập trung phát triển con đường âm nhạc, cho ra mắt một số MV và gây chú ý.

Hiện tại Hậu Hoàng đang sở hữu kênh YouTube 8,4 triệu lượt đăng ký và con số này ở Facebook là 4,1 triệu lượt theo dõi.

Một số hình ảnh của Hậu Hoàng trong năm 2025:

Những khoảnh khắc Hậu Hoàng khiến mọi người bất ngờ trong trang phục truyền thống

Những bộ ảnh style tomboy cũng gây ấn tượng