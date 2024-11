Lý do Hậu Hoàng hét lớn khi 3 người ngồi ăn chung mà Xoài Non cứ liên tục nhõng nhẽo với Gil Lê

Mới đây trên mạng xã hội TikTok nhiều tài khoản đăng tải clip ghi lại khoảnh khắc tình tứ, nũng nịu của Xoài Non - Gil Lê khi đang livestream cùng hội chị đẹp.

Clip Xoài Non nũng nịu với Gil Lê, Hậu Hoàng hét lên khi thấy điều bất thường trên sóng livestream. Nguồn: trucgiatrang2.0

Gil Lê liên tục hỏi bạn gái: “Bé no chưa? Bé muốn ăn gì? Bé ăn nữa không? Thôi ăn món khác nhé, anh mua cho bé ăn?”. Xoài Non đáp lại nhẹ nhàng: “Em ăn xong rồi. Em no rồi, không đói. Không mua”. Thực tế, đây chỉ là phần dịch do một bạn fans nhìn khẩu hình miệng đoán nội dung, vì lúc livestream, cả hai thủ thỉ khá nhỏ và tiếng của nhiều chị đẹp khá lớn, đã át mất đoạn hội thoại của cả hai.

Song, chỉ vài giây sau, trong lúc Xoài Non - Gil Lê vẫn đang còn say sưa ngọt ngào với nhau thì Hậu Hoàng bất ngờ nhìn vào camera hét lên hai chữ: “Nữa kìa”. Xoài Non - Gil Lê cũng phải hoảng hốt và nhìn theo. “Đang lãng mạn mà bả làm 2 đứa hết hồn”, một netizen dí dỏm bình luận.

Cả hai đang tình tứ thì Hậu Hoàng hét lớn "Nữa kìa". Nguồn: trucgiatrang2.0

Được biết, đang phát trực tiếp thì Hậu Hoàng phát hiện ra livestream lại bị cảnh báo vi phạm. Điều này xảy ra khi có lời nói hoặc hành động gây hiểu lầm khiến TikTok "đánh vi phạm". Sau đó, Xoài Non tiến đến kiểm tra và vẫn tiếp tục buổi livestream.

Bộ ba Hậu Hoàng - Gil Lê và Xoài Non có mối quan hệ thân thiết với nhau. Trước đó, tại họp báo Chị đẹp, Hậu Hoàng liên tục trò chuyện, ngồi cạnh Gil Lê, khiến nhiều người đùa vui cô là "bé ba" trong chuyện tình của Gil Lê và Xoài Non. Rất nhanh sau đó, Hậu Hoàng liền phủ nhận: "Mình thân với nhiều người lắm, có phải thân với mỗi Gil đâu. Mọi người đừng hiểu lầm ạ", cô nàng phủ nhận ngay".

Hậu Hoàng, Gil Lê thân thiết khi tham gia cùng một chương trình truyền hình. Nguồn: Hóng Showbiz Việt

Hiện tại, clip này đang thu về hơn 512 nghìn lượt xem trên TikTok.

Đoạn clip ngắn không chỉ thể hiện sự quan tâm, yêu chiều đối phương của Gil Lê dành cho nửa kia, mà còn cho thấy chuyện tình của Xoài Non - Gil Lê đang rất ngọt ngào.

Cả hai không ngại công khai trên sóng livestream giữa ngàn người và còn tự nhiên thể hiện tình cảm bên cạnh những người đồng nghiệp, bạn bè. Nhìn cách Hậu Hoàng vô tư ngồi ăn như chẳng hề có cảnh tình tứ của “ai đó” ở bên là hiểu cảnh này quen thuộc cỡ nào.

“Tính ra chắc bà Hậu thấy cảnh này nhiều rồi nên mới thấy bình thường như vậy”, “Anh chị tình tứ đến mức bị đánh bản quyền luôn à…”, “Trời ơi, thương nhau quá vậy, cặn kẽ đến cả chuyện ăn uống. Hôm qua xem khúc này chỉ thấy sao tình tứ vậy, giờ có sub đoạn này càng thấy đôi này yêu hơn nữa”,... là những bình luận của netizen.

“Một ngày ngồi tám chuyện với nhau thật lâu”, Xoài Non hào hứng chia sẻ.

Thời gian gần đây, cặp đôi Gil Lê - Xoài Non thoải mái hơn trong việc công khai chuyện tình cảm lên mạng xã hội. Gần đây nhất, vào ngày 18/11 hot girl 22 tuổi đăng tải hình ảnh kề vai, hôn má nửa kia.

Cả hai đồng điệu, dễ dàng chia sẻ nhiều câu chuyện về đời sống, công việc cá nhân. Khi Gil Lê tham gia chương trị Chị Đẹp, Xoài Non cũng thường xuyên xuất hiện ở hậu trường, tham gia các sự kiện ủng hộ nửa kia. Cả hai được khen ngợi đẹp đôi.

Trước đó, trong sinh nhật của Xoài Non, Gil Lê cũng góp mặt, cả hai thậm chí còn công khai khóa môi đối phương.

Không chỉ công khai tình cảm ngọt ngào với đối phương, cặp đôi còn công khai mối quan hệ với đồng nghiệp, bạn bè và cả với gia đình 2 bên. Thậm chí cô còn vui vẻ gọi ba mẹ Gil Lê là ba má, cùng đi ăn. Về phía Gil Lê, ca sĩ kiêm MC tổ chức sinh nhật cho ba người yêu, xuất hiện trong ảnh chụp chung với bố mẹ và anh trai Xoài Non, đúng chuẩn người một nhà.