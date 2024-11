Xemesis lên tiếng cực căng bênh vực Xoài Non

Xoài Non (Phạm Trang, SN 2002) và Xemesis (Hiếu Nghiêm, SN 1989) từng là cặp đôi được nhiều người yêu thích, ngưỡng mộ. Tuy nhiên tháng 6 vừa qua, cả hai thông báo đã chính thức ly hôn. Tính đến hiện tại, cả Xoài Non và Xemesis đều đã có cuộc sống riêng, có những mối quan hệ mới nhưng vẫn luôn dành sự tôn trọng, ủng hộ người cũ.

Mới đây nhất, khi một fanpage đăng tải tin tức chưa được kiểm chứng liên quan đến phát ngôn của Xoài Non, nam streamer “giàu nhất Việt Nam” cũng không ngần ngại lên tiếng để bảo vệ vợ cũ. Theo fanpage đăng tải, Xoài Non đáp trả về lý do quen người mới - Gil Lê: “Gil Lê đàn ông và nam tính hơn bất cứ người đàn ông nào cô quen”. Song thực tế, đây không phải phát ngôn của Xoài Non trên bất cứ kênh truyền thông nào.

Bài đăng lan truyền trên MXH với các thông tin không chính xác

Cũng vì vậy mà Xemesis đã bình luận ngay dưới bài đăng để làm rõ sự việc. Nam streamer cho rằng hiện tại quá nhiều thông tin nhiễu loạn, chủ yếu với mục đích công kích, bôi nhọ người khác nên mong các trang fanpage dừng việc đăng tải những phát ngôn không chính xác, tránh gây ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều người.

Phía dưới phần bình luận, nhiều người cũng đồng tình với quan điểm thẳng thắn của Xemesis. Bên cạnh đó, họ cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ với mối quan hệ của Xemesis và Xoài Non bởi dù không còn là vợ chồng nhưng vẫn coi nhau là bạn bè, sẵn sàng bênh vực và bảo vệ đối phương.

Xemesis lên tiếng bảo vệ Xoài Non

Từ trước đến nay, Xemesis vốn không phải người đăng tải quá nhiều về cuộc sống riêng từ lên MXH. Tuy nhiên, từ khi có tin đồn ly hôn nổ ra cho đến hiện tại đã “đường ai nấy đi”, nam streamer nhiều lần công khai ra mặt để đối đáp với antifan, “khắc chế” những thông tin bịa đặt không đúng sự thật. Đặc biệt là những thông tin liên quan đến Xoài Non, Xemesis đều nhanh chóng xuất hiện và lên tiếng để vợ cũ không mang tiếng xấu.

Về phía Xoài Non, người đẹp sinh năm 2002 cũng từng chia sẻ cả hai coi nhau như bạn bè sau khi chia tay. Thỉnh thoảng vẫn nhắn tin, trò chuyện và hỏi thăm nhau bình thường. Thậm chí vì đều có niềm đam mê thú cưng nên Xoài Non và Xemesis vẫn trao đổi với nhau về những chú cún nuôi chung khi còn sống chung nhà.

Không còn là vợ chồng nhưng Xemesis và Xoài Non vẫn ủng hộ, giữ thái độ tôn trọng với người cũ

Được biết hiện tại, nếu như Xoài Non đang hạnh phúc bên Gil Lê thì Xemesis cũng được cho là đang hẹn hò với hot girl Ý Nhi (Bò Chảnh). Dù chưa chính thức công khai nhưng cặp đôi nhiều lần lộ hint hẹn hò như đi du lịch sang chảnh cùng nhau, đi ăn, đi chơi pickleball,... Mới đây nhất, Xemesis còn có động thái ủng hộ bạn gái trên trang cá nhân nhưng sau đó lại nhanh chóng xóa đi khiến dân mạng chú ý.

Nhiều người cho rằng câu chuyện của Xoài Non và Xemesis chính xác là “hai người chia tay, bốn người hạnh phúc”. Bởi tất cả đều có cuộc sống viên mãn, thoải mái hơn sau khi ly hôn. Hơn nữa, cũng chính bởi việc luôn dành sự tôn trọng cho người cũ mà cả hai được nhiều người khen ngợi với cách ứng xử văn minh, khéo léo.