Bùng nổ tranh luận về việc Xoài Non luôn là người chủ động hôn Gil Lê

Mới đây, cặp đôi Xoài Non (Phạm Thuỳ Trang, SN 2002) và Gil Lê (Lê Thanh Trúc, SN 1991) lại tiếp tục trở thành tâm điểm khi netizen soi ra cả hai hôn nhau trong bữa tiệc sinh nhật của Xoài Non.

Được biết, bữa tiệc sinh nhật có sự xuất hiện của vài người bạn thân thiết với cặp đôi như MisThy, Ngọc Trinh... Cặp đôi đều diện trang phục màu trắng, đặc biệt là Xoài Non diện chiếc váy hở vai như công chúa. Trong một khoảnh khắc, Xoài Non bỗng nghiêng người và được Gil Lê hôn vào mũi.

Xoài Non và Gil Lê hôn nhau trong bữa tiệc sinh nhật của nàng hot girl. (Nguồn: Thanh Ngân)

Khoảnh khắc siêu ngọt ngào của Xoài Non và Gil Lê đã nhận được "cơn mưa" ghen tị của cộng đồng mạng. Bởi dù cả hai đã thoải mái nắm tay và thể hiện tình cảm với nhau thì cặp đôi vẫn có rất ít cảnh hôn cận thế này. Sau nụ hôn trên sân pickleball, netizen mới lại thấy cặp đôi hôn nhau công khai!

Tuy nhiên, bên dưới bài viết bỗng có một ý kiến gây tranh cãi khi cho rằng Xoài Non luôn là người chủ động. Thậm chí ở nụ hôn này thì cũng là Xoài Non chủ động hướng về phía Gil Lê trước. Một số nhận xét Xoài Non rằng ai nặng tình hơn thường sẽ khổ.

"Lúc nào cũng thấy Xoài chủ động", "Xem 10 video thì thấy 8 video Xoài chủ động, kể cả sân pickleball hay ở đây thì cũng thấy Xoài hôn Gil Lê trước", "Cảm giác Xoài muốn công khai cho cả thế giới biết mình đang yêu đương, còn Gil Lê thì cũng ngại và bình thường thôi"... là những comment nhận xét bên dưới đoạn video của Xoài Non và Gil Lê.

Cận cảnh nụ hôn của Xoài Non và Gil Lê. (Nguồn: Mỏ Dựt Dựt)

Song ý kiến này cũng nhanh chóng bị phản bác. Mặc dù trong clip này thì Xoài Non là người chủ động tiến về phía Gil Lê, song ở ngoài đời, cả hai cũng đều tương tác với nhau chứ không chỉ mỗi nàng hot girl. Trong một số livestream, netizen còn thấy Gil Lê nhiều lần chủ động ôm, nắm tay hay xoa đầu "em bé".

Bên cạnh đó, một số cho rằng khi soi khẩu hình miệng của Xoài Non thì nhận thấy nàng hot girl muốn hỏi Gil Lê có say không, và định lại gần để ngửi mùi. Ai ngờ Gil Lê tưởng người yêu muốn hôn nên liền hôn luôn!

Thực tế, người ngoài cuộc cũng không thể nào đánh giá được Xoài Non hay Gil Lê thì ai nặng tình hơn, ai khổ hơn. Chỉ biết một điều rằng cả hai đều đang rất hạnh phúc trong mối tình này, và đây là điều mọi người cũng thấy rõ. Thay vì đi lo thay người ta, có lẽ dân tình nên chúc phúc cặp đôi với thái độ vui vẻ và hoan hỉ nhất!

Khoảnh khắc Xoài Non chủ động tiến đến rồi "khoá môi" Gil Lê trên sân pickleball gây chấn động. (Nguồn: Đi Soi Sao Đi)

Dưới đây là một số bình luận nổi bật của cộng đồng mạng bênh vực cho Xoài Non:

- "Mặc dù Xoài là người chủ động trước. Nhưng mà người công khai nói "đây là người yêu em" thì là Gil Lê nha các bà. Chúng ta ở ngoài thì không nhận xét được ai yêu ai hơn đâu".

- "Nếu xem lại phiên livestream trong tháng 10 thì thấy cả hai một 9 một 10 đó. Đều thích nắm tay, ôm với xoa đầu nhau, chứ không chỉ riêng Xoài Non chủ động đâu mọi người ạ".

- "Thấy khẩu hình miệng của Xoài là hỏi có say hay không, rồi lại gần ngửi. Ai ngờ Gil Lê lại chủ động hôn. Một tips hay để hôn người yêu nha các bạn".

- "Y như người yêu mình mỗi lần đi đám nào về đều hỏi có uống hay không. Trông Xoài như muốn kiểm tra Gil Lê có đang say hay không, ai ngờ được hôn nha. Chứ không phải Xoài chủ động hôn đâu".

- "Họ yêu nhau mà người suy lại là tui. Cuộc đời nợ chúng ta một Gil Lê".

- "Muộn một chút cũng được, chỉ cần đúng người. Trông Xoài Non và Gil Lê hạnh phúc quá. Một người đủ khiến bạn cho cả thế giới biết rằng bạn yêu cô ấy, cô ấy là của bạn".

Họ yêu nhau hạnh phúc cỡ này!

Xoài Non và Gil Lê chính là minh chứng cho việc yêu đúng người sẽ hạnh phúc cỡ nào. Sau nụ hôn trên sân pickleball, cả hai liên tục thể hiện tình cảm với nhau, dù trên livestream hay đi sự kiện đông người.

Mới đây, Xoài Non đã dẫn Gil Lê về ra mắt gia đình mình. Gil Lê cũng nhanh chóng lấy lòng gia đình người yêu khi phụ tổ chức sinh nhật cho bố Xoài Non, gọi là "bố" đầy thân thiết.

Xoài Non cũng chia sẻ hình mặc áo đôi cùng Gil Lê, chụp ảnh gia đình cùng dòng trạng thái đầy ẩn ý: " Happiness is having my family in my life" (tạm dịch: Hạnh phúc là có gia đình trong cuộc đời tôi.