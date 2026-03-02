Từ đứa trẻ bị bỏ rơi trên núi đến bà chủ thương hiệu thời trang doanh thu hơn 900 tỷ đồng: Khẳng định chỉ cần cố gắng 1 ĐIỀU, số phận sẽ thay đổi

Tuổi thơ bị bỏ rơi và khát vọng thoát nghèo

Hoàng Huyên Ni, 44 tuổi, sinh ra và lớn lên tại một vùng nông thôn nghèo ở tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc). Là con gái thứ sáu trong gia đình có bảy người con, cô lớn lên trong sự thờ ơ của cha mẹ, khi mọi sự quan tâm và kỳ vọng đều dồn vào cậu con trai duy nhất trong nhà.

Theo chia sẻ, cô thường phải ngồi ăn một mình ở bậc cửa, cha mẹ thậm chí hiếm khi gọi đúng tên. Trong bức ảnh duy nhất thời thơ ấu, bà ngoại ôm chặt em trai vào lòng, còn cô lặng lẽ ngồi nép ở mép ghế, gần như đứng ngoài khung hình gia đình. Có lần bị ốm, cô bị bỏ lại trên sườn núi và chỉ may mắn sống sót nhờ một người qua đường tình cờ phát hiện, đưa về nhà.

Khi còn nhỏ, mỗi ngày cô phải đi bộ gần ba giờ băng qua núi để đến trường. Mỗi tuần chỉ có 1 NDT tiền sinh hoạt, cô mang cơm theo đến lớp nhưng nhiều lần bị bạn học lấy mất. Những tháng ngày thiếu thốn và thiệt thòi ấy đã sớm hun đúc trong cô quyết tâm đổi thay số phận bằng con đường học vấn.

Hoàng Huyên Ni thi đỗ vào Đại học Nông nghiệp Hồ Nam và theo học ngành khoa học động vật. Sau khi tốt nghiệp, cô kết hôn rồi chuyển đến Thâm Quyến làm việc trong lĩnh vực hậu cần. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân không hạnh phúc, kèm theo bạo lực gia đình khiến cô rơi vào trầm cảm. Cô quyết định ly hôn để bắt đầu lại từ đầu.

Từ cửa hàng online nhỏ đến thương hiệu trị giá hàng chục triệu USD

Năm 2015, cô nghỉ việc để mở cửa hàng kinh doanh quần áo trên Taobao (nền tảng thương mại điện tử thuộc tập đoàn Alibaba). Thời điểm đó, thị trường thương mại điện tử Trung Quốc bắt đầu chuyển từ cạnh tranh giá rẻ sang ưu tiên chất lượng, tạo cơ hội cho những thương hiệu biết đầu tư bài bản.

Với 50.000 NDT (hơn 190 triệu đồng) vốn ban đầu, cô cùng một người bạn nhập quần áo nữ từ chợ Thâm Quyến và bán trực tuyến. Cô tự chụp ảnh sản phẩm, xây dựng hình ảnh thương hiệu hướng đến nhóm phụ nữ có vóc dáng nhỏ nhắn. Chỉ sau một tháng, doanh thu đã vượt 100.000 NDT (hơn 380 triệu đồng).

Năm 2017, những sai lầm trong vận hành khiến cô gánh khoản nợ lên tới 5 triệu NDT (hơn 19 tỷ đồng) và mất nhiều khách hàng. Thay vì dừng lại, cô quay về điều cốt lõi: tiếp tục học. Cô nghiên cứu quản trị thương hiệu, thiết kế thời trang và chiến lược kinh doanh thông qua sách vở và các khóa học trực tuyến, từng bước tái cấu trúc hoạt động.

Năm 2020, cô ra mắt thương hiệu riêng Mix Selection, tập trung vào chất liệu cao cấp và phong cách thanh lịch dành cho phụ nữ vóc dáng nhỏ. Thương hiệu kết hợp kỹ thuật dệt lụa truyền thống với thẩm mỹ hiện đại theo xu hướng “tân Trung Hoa”, tạo dấu ấn riêng trên thị trường.

Đến năm 2025, doanh thu của Mix Selection vượt 250 triệu NDT (khoảng 36 triệu USD, tương đương hơn 950 tỷ đồng), mở rộng ra thị trường quốc tế và xây dựng cộng đồng gần hai triệu người theo dõi. Song song với kinh doanh, cô chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp trên mạng xã hội và định hướng phát triển các khóa học dành cho phụ nữ trong ngành thời trang.

Hoàng Huyên Ni luôn nhấn mạnh một quan điểm xuyên suốt hành trình của mình đó là giá trị của sự kiên trì. Với cô, xuất phát điểm có thể tạo ra những giới hạn ban đầu, nhưng chính năng lực tự điều chỉnh, không bỏ cuộc, không ngừng học hỏi và liên tục hoàn thiện bản thân mới là yếu tố tạo nên bước ngoặt thực sự trong cuộc đời.

Từ một cô gái lớn lên trong thiếu thốn và từng bị bỏ rơi, Hoàng Huyên Ni đã vươn lên trở thành nữ doanh nhân thành đạt. Câu chuyện của cô cho thấy hoàn cảnh xuất phát không quyết định đích đến mà điều tạo nên khác biệt nằm ở ý chí, sự bền bỉ và nỗ lực không ngừng của mỗi người.

