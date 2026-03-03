AEON MALL Hà Đông: Lời hồi đáp từ trái tim và hành trình "gói ghém" một món quà lớn

Những ngày này, đằng sau những tấm vách ngăn nhỏ đang dần xuất hiện, một cuộc chuyển mình đầy cảm hứng đang diễn ra để chuẩn bị cho một lời hứa: Mang đến một không gian giải trí thực thụ – nơi niềm vui không bao giờ lỗi nhịp.

Không gian Trung Tâm Thương Mại AEON MALL Hà Đông

"Cảm ơn bạn đã là một phần của hành trình này"

Lời đầu tiên, AEON MALL Hà Đông xin gửi lời tri ân sâu sắc nhất tới tất cả quý khách hàng – những người đã góp phần tạo nên sức sống cho mỗi mét vuông tại đây. Chúng tôi hiểu rằng, mỗi tấm vách ngăn xuất hiện có thể gây ra những bất tiện nhỏ trong việc di chuyển hay mua sắm.

Nhưng xin hãy hiểu rằng, đó là cách chúng tôi "gói ghém" một món quà lớn. Những tấm vách ngăn thẩm mỹ ấy chính là lớp vỏ bọc cho một sự lột xác toàn diện, nhằm hiện thực hóa định hướng "The Real Entertainment Mall" nơi mỗi chuyến đi của bạn không chỉ là mua sắm, mà là một hành trình tận hưởng cuộc sống trọn vẹn nhất.

Vách ngăn trang trí thẩm mỹ tại các gian hàng cải tạo

Đổi mới để gắn kết hơn

Cuộc "cách mạng diện mạo" trong giai đoạn quý I- II 2026 này không chỉ đơn thuần là thay đổi lớp áo. Chúng tôi đang:

Làm mới không gian: Đưa vào những thương hiệu quốc tế và nội địa đình đám đi kèm các mô hình cửa hàng độc đáo đặc sắc chưa từng có theo concept "The Real Entertainment Mall"

Nâng cấp trải nghiệm: Đồng hành cùng các đối tác hiện hữu để khoác lên những bộ cánh mới cho các cửa hàng quen thuộc, cải tiến sản phẩm và dịch vụ theo tiêu chuẩn Omotenashi tận tâm.

Tạo ra những "điểm chạm" cảm xúc: Mở thêm các khu vực tương tác, giải trí mang tính văn hóa và kết nối cho mọi thế hệ.

Sự kiện Sinh nhật lần thứ 5 của AEON MALL Hà Đông

"Bữa tiệc" niềm vui vẫn rộn ràng từng phút giây

Đừng để những tấm vách ngăn làm bạn ngần ngại! AEON MALL Hà Đông cam kết không đóng băng bất kỳ phút giây trải nghiệm nào. Trong giai đoạn này, sức sống tại Mall thậm chí còn bùng nổ hơn với:

- Chuỗi sự kiện hoạt náo liên tục: Các buổi biểu diễn nghệ thuật giải trí, workshop sáng tạo và sân chơi cho giới trẻ diễn ra liên tục.

- Chương trình ưu đãi: Hàng loạt sự kiện, chương trình khuyến mãi đặc biệt từ các thương hiệu vẫn đang hoạt động như một lời cảm ơn thiết thực dành cho sự kiên nhẫn và đồng hành của bạn.

Sự kiện hoạt náo tại không gian sảnh của AEON MALL Hà Đông

Cuộc hẹn gặp mùa hè đầy rạng rỡ

Chúng tôi đang đếm ngược từng ngày để tháo bỏ những lớp vỏ bọc và trình làng một diện mạo hoàn toàn mới. Một không gian mua sắm – giải trí đẳng cấp, hiện đại và tràn đầy cảm hứng đang chờ đón bạn vào tháng 6 tới.

Hãy cùng AEON MALL Hà Đông đi qua những ngày chuyển mình đầy thú vị này. Bởi suy cho cùng, mọi sự đổi thay đều bắt nguồn từ mong muốn duy nhất: Dành tặng bạn những trải nghiệm tuyệt vời nhất.