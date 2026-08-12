Vì sao hội 30s bỏ thiết kế TV treo tường trong phòng khách?

TV từng được cho là không thể thiếu của phòng khách nhưng hội 30s giờ lại đang bỏ qua thiết kế này khi làm nhà riêng.

Từng là món đồ gần như “mặc định phải có” trong phòng khách, TV treo tường giờ đây đang dần bị nhiều người bỏ qua khi thiết kế nhà riêng. Thay vì dành cả mảng tường để làm kệ TV, ốp đá hay đóng tủ trang trí, họ chọn để trống, làm giá sách, treo tranh hoặc sử dụng những cách bố trí linh hoạt hơn.

Nghe có vẻ chỉ là một thay đổi trong chuyện decor nhưng phía sau đó lại là một kiểu tư duy rất đặc trưng của hội 30s: Nhà không cần phải có đủ những thứ “nên có”, mà cần có đúng những thứ mình thực sự sử dụng.

Khi chiếc TV không còn là “trung tâm” của phòng khách

Rất nhiều năm, chỉ cần nghĩ đến việc thiết kế phòng khách là người ta gần như lập tức hình dung ra công thức: sofa đặt đối diện TV, bàn trà ở giữa, phía sau TV là một mảng tường được đầu tư chỉn chu. Chiếc TV không đơn thuần là thiết bị giải trí mà nó còn quyết định vị trí của sofa, hướng nhìn của cả căn phòng và đôi khi là cả thiết kế nội thất xung quanh.

Nhưng sống trong một căn nhà đủ lâu mới nhận ra, cách bố trí này cũng có không ít bất tiện.

TV đã treo cố định thì sofa gần như cũng phải quay về hướng đó. Muốn đổi vị trí nội thất, xoay sofa sang hướng khác hoặc tận dụng phòng khách cho một hoạt động khác cũng khó hơn. Chưa kể phía sau một chiếc TV còn có đủ loại dây điện, ổ cắm, đầu thu, loa, máy chơi game... Nếu không xử lý khéo, khu vực từng được kỳ vọng là “điểm nhấn” của căn phòng lại rất dễ trở thành nơi tập trung đủ thứ thiết bị.

Và rồi một câu hỏi bắt đầu xuất hiện: Nếu TV không còn được sử dụng thường xuyên, tại sao phải dành vị trí trung tâm nhất trong nhà cho nó?

TV treo tường vốn là đặc trưng dễ thấy trong xu hướng thiết kế phòng khách của nhiều gia đình (Ảnh: Sohu)

Điều thú vị là xu hướng này không có nghĩa hội 30s khi thiết kế nhà riêng sẽ hoàn toàn từ bỏ TV. Thay vào đó, họ tìm cách sử dụng nó linh hoạt hơn.

Một lựa chọn đang được nhiều người quan tâm là TV đặt trên giá di động. Thay vì treo cố định, màn hình được đặt trên một chiếc giá có bánh xe, có thể di chuyển giữa phòng khách, khu vực bàn ăn hoặc một góc khác trong nhà. Khi muốn xem, kéo TV đến nơi mình đang ngồi, không dùng thì đẩy vào góc.

Cách này nghe đơn giản nhưng giải quyết được một vấn đề khá lớn: TV không còn quyết định cách cả căn phòng phải được sắp xếp. Gia chủ cũng không nhất thiết phải làm riêng một mảng tường TV cầu kỳ. Phía sau có thể chỉ là tường trắng, một chiếc kệ sách hoặc vài bức tranh. Khi màn hình được di chuyển đi, căn phòng lập tức trở nên thoáng hơn.

Một lựa chọn khác là máy chiếu. Thay vì một chiếc TV lớn luôn hiện diện trên tường, màn chiếu có thể được thiết kế để thu gọn khi không sử dụng. Tối cuối tuần muốn xem phim thì biến phòng khách thành rạp phim tại gia. Xem xong, màn chiếu được cất đi và bức tường lại trở về đúng chức năng ban đầu.

Khi không còn phải kê sofa hướng thẳng về TV, phòng khách cũng được “giải phóng” khỏi một công năng duy nhất.

Đây là lúc nhiều người bắt đầu nghĩ khác về căn phòng này.

Thay vì một bộ sofa lớn và bàn trà chiếm phần lớn diện tích, họ có thể đặt một chiếc bàn dài để làm việc, học tập hoặc ăn uống. Một bức tường vốn dành cho TV có thể trở thành kệ sách. Phần sàn trống có thể dành cho trẻ nhỏ chơi đùa hoặc người lớn tập yoga, giãn cơ.

Với những người làm việc tại nhà, phòng khách thậm chí có thể trở thành một văn phòng nhỏ. Với người thích đọc sách, đó có thể là một thư viện mini. Với người thích vẽ, làm đồ thủ công hay chơi nhạc cụ, căn phòng có thể được thiết kế như một studio cá nhân.

Từ chỗ phòng khách để xem TV, uống trà dần trở thành không gian sống đúng nghĩa hơn. Đây cũng là lý do xu hướng này đặc biệt hợp với những người bước vào tuổi 30. Bởi càng lớn, lịch sinh hoạt càng phức tạp và căn nhà càng phải phục vụ nhiều nhu cầu cùng lúc.

Một lựa chọn đang được nhiều người quan tâm là TV đặt trên giá di động (Ảnh: Sohu)

Sau 30 tuổi, tiêu chuẩn về một căn nhà cũng khác

Có một thay đổi khá rõ khi bước vào tuổi 30 rằng chúng ta bắt đầu bớt quan tâm đến việc căn nhà có giống những hình mẫu trên mạng hay không.

Ở tuổi 20, một căn phòng đẹp có thể là căn phòng có đủ những món đồ đang được yêu thích: TV màn hình lớn, sofa to, bàn trà đẹp, tủ trang trí… Nhưng sau vài năm tự sống, tự dọn dẹp và tự trả tiền cho từng mét vuông, tiêu chí bắt đầu thực tế hơn. Một món đồ được giữ lại không còn chỉ vì “nó đẹp”, mà vì “mình có dùng nó không?”.

TV cũng vậy. Nếu cả tuần chỉ bật vài lần, trong khi chiếc TV lại chiếm vị trí đẹp nhất phòng khách, quyết định treo nó lên tường chưa chắc còn là lựa chọn tối ưu. Đó là chưa kể một chiếc TV cố định còn khiến gia chủ khó thay đổi bố cục căn phòng trong tương lai.

Trong khi đó, một bức tường trống có thể trở thành rất nhiều thứ: hôm nay là khoảng không để treo tranh, vài năm nữa có thể làm kệ sách, hoặc đơn giản là cứ để trống nếu gia chủ thích sự tối giản. Không mua thêm cũng là một kiểu thiết kế.

(Ảnh minh hoạ Pinterest)

Phòng khách có thể biến hoá đa dạng, sử dụng nhiều công năng hơn khi bỏ đi TV treo tường (Ảnh minh hoạ Pinterest)

Có lẽ đây mới là lý do quan trọng nhất. Khi còn trẻ, chúng ta dễ bị hấp dẫn bởi một căn nhà đẹp để chụp ảnh. Nhưng đến tuổi 30, điều khiến người ta hài lòng đôi khi lại là những chuyện rất nhỏ: robot hút bụi không bị vướng dây, sofa có thể xoay hướng, phòng khách dễ lau dọn, có đủ chỗ cho con chơi, bàn làm việc đủ rộng hoặc buổi tối có thể nằm dài xem phim mà không phải lo mọi thứ trong nhà bị cố định theo một chiếc TV.

Một căn nhà đẹp không nhất thiết phải là căn nhà có nhiều đồ. Thậm chí, đôi khi bớt đi một món đồ lại khiến cuộc sống dễ chịu hơn rất nhiều. Nếu thực sự cần, vẫn có thể dùng TV. Nhưng không nhất thiết phải dành cả một bức tường cho nó, không nhất thiết phải làm một hệ tủ chỉ để bao quanh nó và càng không cần phải thiết kế toàn bộ phòng khách theo hướng của nó.

Bởi cuối cùng, người sống trong đó mỗi ngày không phải khách đến chơi, cũng không phải hàng xóm hay những người lướt qua vài tấm ảnh trên mạng. Vậy nên, nếu một ngày hội 30s quyết định bỏ chiếc TV treo tường, đó có lẽ không phải vì họ “không đủ tiền mua TV” hay không thích xem TV nữa. Đơn giản là họ đã bắt đầu biết mình muốn gì ở căn nhà của mình.

Nguồn tham khảo: Sohu.