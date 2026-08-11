30 tuổi, mua được nhà 30m2 và ở với 2 con mèo: "Thế là đủ sống cả đời"

Thay vì cố gắng tiết kiệm thêm hay vay mượn rồi đi làm trả nợ, hội 30s độc thân dạo này quyết định chọn mua căn nhà 30m2, vẫn đầy đủ phòng khách, phòng ngủ, phòng tắm, nhà bếp, nhà vệ sinh.

Trên Xiaohongshu, một kiểu "flex" mới đang được người trẻ Trung Quốc ở độ tuổi 30 chia sẻ: mua được căn nhà khoảng 30m2 và thấy… thế là đủ. Họ chủ động chọn một căn vừa khả năng tài chính, dành tiền để sửa sang theo sở thích, tận hưởng không gian của riêng mình và không tự tạo thêm áp lực phải đổi sang căn nhà rộng hơn trong tương lai.

Ảnh minh họa - Xiaohongshu.

Có người thậm chí cho rằng nếu sau này kiếm được nhiều tiền hơn, họ vẫn muốn đầu tư cho cuộc sống bên trong căn nhà nhỏ ấy, thay vì nhất định phải mua một căn nhà lớn hơn.

Vậy vì sao 30m2 lại trở thành một "mức đủ" đáng mơ ước với một bộ phận người trẻ Trung Quốc?

30 tuổi mua được nhà 30m2: Thế là đủ!

Trên Xiaohongshu, không khó để bắt gặp những bài chia sẻ kiểu "30 tuổi mua được căn nhà 30m3", "30 tuổi cuối cùng cũng có nhà ở Thượng Hải" hay đơn giản là khoe từng góc nhỏ trong căn Loft vài chục mét vuông. Điểm thú vị là những chủ nhân này không nói về 30m² như một phương án bất đắc dĩ trong lúc chờ đủ tiền mua nhà lớn hơn. Ngược lại, họ chăm chút cho căn nhà nhỏ, tận hưởng từng mét vuông và nhiều người không đặt mục tiêu phải đổi sang một căn rộng hơn.

Với họ, 30m2 có thể nhỏ về diện tích nhưng lại vừa đủ cho cuộc sống mà mình muốn.

Một cô gái có nickname "Oreo nhân kẹp" hiện ở Hồ Nam, là một ví dụ. Cô bỏ 250.000 NDT (khoảng 970 triệu đồng) để mua một căn Loft (là kiểu nhà có trần rất cao và thiết kế không gian mở - pv) có diện tích sử dụng khoảng 30m2.

30 tuổi, cô gái có nickname "Oreo nhân kẹp" sở hữu căn nhà 30m2.

Không chờ đến khi có đủ tiền cho một căn nhà rộng hơn, cô một mình lo chuyện cải tạo và mất tới 8 tháng để biến không gian vốn tối và khá giống một garage thành nơi ở trong mơ.

Cô tận dụng chiều cao để làm thêm tầng lửng, bố trí phòng ngủ, phòng khách, bếp và nhà vệ sinh, thậm chí dành khoảng 6m2 cho khu tủ quần áo. Một chiếc cầu thang nổi trở thành điểm nhấn của căn nhà. Từ cửa sổ có thể nhìn ra sông, còn dưới nhà là góc pha cà phê - những chi tiết khiến 30m2 không còn mang cảm giác của một căn hộ "chỉ đủ để ở".

Cô còn sống cùng một chú chó. Buổi sáng mở mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài, xuống nhà pha cà phê rồi tận hưởng những khoảng thời gian một mình, cô thường chia sẻ những khoảnh khắc rất đời thường ấy lên mạng xã hội.

Các góc trong căn nhà của "Oreo nhân kẹp".

Có người từng thắc mắc một căn nhà nhỏ như vậy, lại nuôi thú cưng, liệu có trở nên bừa bộn hay không. Nhưng với cô, việc giữ nhà sạch sẽ không phải vấn đề quá lớn: sắp xếp lại đồ đạc, lau bụi các kệ tủ, vận động và tận hưởng thời gian ở nhà.

Nhìn cách cô sử dụng căn hộ, dễ thấy điều khiến cô hài lòng không phải là "30m2 đã đủ rộng chưa", mà là "30m2 này đã trở thành đúng căn nhà mình muốn chưa".

Với Flora, một cô gái ở Hà Nam, cảm giác ấy còn rõ hơn sau 5 năm sống trong căn hộ 30m2.

Căn hộ của Flora.

Cô từng bỏ chưa tới 100.000 NDT (khoảng 380 triệu đồng) để cải tạo căn hộ này. Năm năm trôi qua, cô vẫn giữ được không gian sạch sẽ và phong cách mà mình yêu thích. Không chạy theo những kiểu trang trí cầu kỳ, cô tin vào nguyên tắc "less is more" - càng đơn giản càng lâu lỗi mốt.

Cuộc sống trong căn nhà nhỏ cũng không có gì quá hào nhoáng. Một ngày đi làm mệt mỏi, cô trở về, mở cửa, gió mùa hè thổi rèm bay lên rồi tiện tay lấy điện thoại ghi lại khoảnh khắc ấy.

Sau 5 năm, Flora thừa nhận căn hộ 30m2 chắc chắn vẫn có những điểm bất tiện. Nhưng nếu hỏi cô có muốn đổi sang một nơi khác hay không, câu trả lời dường như đã nằm ngay trong cách cô gọi nó: "Đây là nhà của tôi. Dù có đủ thứ bất tiện, nhưng nó là của tôi, là nơi che mưa che nắng cho tôi".

Không chạy theo những kiểu trang trí cầu kỳ, cô tin vào nguyên tắc "less is more" - càng đơn giản càng lâu lỗi mốt.

Nếu hai cô gái trên tìm thấy niềm vui trong việc biến một căn nhà nhỏ thành không gian đúng với sở thích, thì với một cô gái 30 tuổi ở Thượng Hải, tạm gọi là A. - 30m2 lại là điểm kết thúc của 10 năm sống nay đây mai đó.

Cô đã sống và làm việc tại Thượng Hải suốt một thập kỷ. Sau nhiều năm thuê nhà, cuối cùng cô quyết định mua một căn hộ nhỏ trong khu vực trung tâm thành phố. Căn nhà chỉ khoảng 30m2, lại là dạng nhà cũ, nhưng lần này cô không phải cân nhắc xem hợp đồng thuê còn bao lâu hay năm sau sẽ phải chuyển đi đâu.

A. sống độc thân và nuôi 2 con mèo.

Cô thậm chí không nói với gia đình trước khi mua vì biết mình có thể sẽ nhận được nhiều lời phản đối. Có người khuyên nên chờ thêm vài năm nữa hay sao không cố gắng vay mượn để mua căn nhà to hơn, nhưng cô cho rằng mình đã trải qua đủ lâu cảnh thuê nhà để hiểu cảm giác bất an ấy.

Có nhà rồi, cô bắt đầu nuôi hoa, nuôi cá và nuôi mèo. Những điều tưởng rất nhỏ ấy giờ trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày. Cô nói căn nhà 30m2 mang lại cho mình cảm giác vững vàng, giống như sau 10 năm "trôi nổi" ở Thượng Hải, cuối cùng trái tim cũng tìm được một nơi để đặt xuống.

Mỗi ngày, điều cô mong chờ nhất là trở về căn nhà nhỏ của mình.

Căn hộ của A. trồng nhiều hoa, cây xanh.

Ba người, ba căn nhà, nhưng cùng gặp nhau ở một điểm: 30m2 với họ không phải nơi ở tạm trong lúc chờ đủ tiền mua nhà lớn hơn, mà đã là một lựa chọn đủ ở hiện tại và sau này.

Thay vì tiếp tục vay mượn, thắt chặt chi tiêu hay mất thêm nhiều năm tích cóp để đổi lấy một căn nhà rộng hơn - thứ chưa chắc thực sự cần thiết với một người sống một mình - họ chọn mua căn nhà vừa sức ngay từ đầu. 30m2 vẫn đủ một phòng ngủ, một căn bếp, một góc uống cà phê, chỗ cho thú cưng và quan trọng nhất là một không gian hoàn toàn thuộc về mình.

Đặc biệt với những người độc thân, khi không cần nhiều phòng ngủ hay diện tích sinh hoạt cho một gia đình lớn, một căn hộ vài chục mét vuông có thể đã đáp ứng phần lớn nhu cầu. Phần tiền không phải bỏ thêm cho một căn nhà lớn hơn có thể dành cho việc cải tạo, tận hưởng cuộc sống hoặc đơn giản là giảm bớt áp lực tài chính.

Không cần nhà to hay sân vườn, người 30s đang định nghĩa lại thế nào là "đủ"?

Điểm đáng chú ý trong những bài chia sẻ về nhà 30m² trên Xiaohongshu không nằm ở việc người trẻ Trung Quốc đột nhiên thích những căn hộ nhỏ. Họ chỉ đang tính lại xem mình thực sự cần bao nhiêu không gian để sống thoải mái.

Với nhóm 30s, đặc biệt là những người đang độc thân, một căn nhà quá rộng đôi khi cũng không thực sự cần thiết. Không có gia đình đông người, không cần nhiều phòng ngủ, họ chỉ cần một nơi đủ để nghỉ ngơi, nấu ăn, làm việc, nuôi thú cưng và tận hưởng khoảng thời gian riêng.

Vậy nên, thay vì cố vay thêm tiền hoặc mất thêm nhiều năm tiết kiệm để mua một căn nhà lớn hơn, một số người chọn ngay căn nhà vừa với khả năng tài chính của mình. Nếu 30m2 đã đủ để sống, tại sao phải tự tạo thêm áp lực chỉ để có thêm vài chục mét vuông?

Đây cũng là lý do những căn hộ nhỏ được cải tạo chỉn chu ngày càng dễ thu hút sự chú ý trên Xiaohongshu. Người mua không cố chứng minh mình sở hữu một căn nhà lớn, mà khoe cách họ biến vài chục mét vuông thành một không gian thật sự thuộc về mình.

Điều này phần nào liên quan đến những khái niệm phổ biến trong đời sống xã hội Trung Quốc như "tǎng píng - nằm yên/nằm phẳng" hay "lối sống ít ham muốn".

"Nằm yên/nằm phẳng" thường được dùng để chỉ tâm lý không muốn tiếp tục chạy theo cuộc đua thành công theo những tiêu chuẩn cũ bằng mọi giá. Nhưng trong câu chuyện mua nhà 30m2, không nên hiểu đó là "không muốn cố gắng".

Những người trong các câu chuyện trên vẫn đi làm, kiếm tiền và tự mua nhà bằng khả năng của mình. Họ chỉ không muốn biến việc phải sở hữu một căn nhà thật lớn thành thêm một áp lực. Có thể mua căn nhỏ hơn, trả khoản tiền vừa sức hơn và bắt đầu tận hưởng cuộc sống sớm hơn.

Còn "lối sống ít ham muốn" gần với việc chủ động giảm bớt những nhu cầu vật chất không thực sự cần thiết. Với một người sống một mình, một căn nhà 30m2 có thể đã đủ. Thay vì dành thêm một khoản lớn cho diện tích, họ có thể dùng tiền để sửa nhà theo sở thích, mua những món đồ mình thích, nuôi thú cưng hoặc đơn giản là giữ lại một khoản tiết kiệm.

Một căn nhà được bố trí hợp lý vẫn có thể có phòng ngủ, bếp, nhà vệ sinh, góc làm việc và không gian cho thú cưng. Với người độc thân, như vậy đôi khi đã đủ cho gần như toàn bộ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày.

Người 30s không nhất thiết muốn sống trong một căn nhà nhỏ mãi mãi, nhưng họ cũng không còn xem việc phải sở hữu nhà thật lớn là một tiêu chuẩn bắt buộc của cuộc sống.

Với những người từng nhiều năm thuê nhà, căn nhà nhỏ còn mang đến một thứ mà diện tích không thể đo đếm: sự ổn định.

Không phải lo hợp đồng hết hạn, không phải cân nhắc chủ nhà có cho nuôi mèo hay không, cũng không cần chuyển đi chỉ vì chủ nhà muốn bán nhà. Muốn sơn tường, đổi chiếc ghế, trồng cây hay kê lại phòng ngủ thế nào, tất cả đều do mình quyết định.

Vì thế, 30m2 không hẳn là "đích đến" của người trẻ, càng không có nghĩa ai cũng muốn sống trong một căn hộ nhỏ. Nó giống một lựa chọn thực tế hơn: mua căn nhà mình có thể trả được, phù hợp với cách sống hiện tại và không phải hy sinh quá nhiều năm tháng chỉ để chạy theo một căn nhà lớn hơn.

Với một người độc thân ở tuổi 30, một căn nhà vừa đủ có thể đã là một cuộc sống vừa đủ.

Không sân vườn, không phòng khách rộng, không cần vài trăm mét vuông.

Chỉ cần mở cửa bước vào và biết rằng: đây là nhà của mình.

Nguồn: Xiaohongshu.



