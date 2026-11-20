Cao Phú Quý lần đầu đóng phim. Cậu bé này sở hữu chuỗi thành tích ấn tượng ngoài đời.

Thời gian gần đây, Căn nhà không mái che - phát sóng trong khung giờ vàng trên VTV đang là một trong những bộ phim truyền hình nhận được nhiều sự chú ý. Bên cạnh câu chuyện tình cảm gia đình, một nhân vật cũng thường xuyên được khán giả nhắc đến là Triết - con trai của Toản (Duy Hưng).

Tạo hình nhân vật Triết của Phú Quý trong phim

Phú Quý trong vai Triết - con trai Toản (do Duy Hưng thủ vai)

Đóng vai Triết là Cao Phú Quý, một cái tên có thể còn khá lạ với nhiều khán giả. Thế nhưng, tìm hiểu mới thấy cậu bé sinh năm 2012 này không hề "tay ngang" trong nghệ thuật. Trước khi xuất hiện trên màn ảnh, Phú Quý đã có một hành trình âm nhạc đáng chú ý: 12 tuổi được trao học bổng tài năng trọn đời, có thể hát bằng 4 ngôn ngữ, biết rap và chơi piano chuyên nghiệp.

Sinh năm 2012 tại Hà Nội, cậu bé bộc lộ năng khiếu âm nhạc từ nhỏ dù gia đình không có ai theo đuổi lĩnh vực nghệ thuật chuyên nghiệp.

Cao Phú Quý có khả năng ca hát bằng 4 ngôn ngữ, biết rap

Năm 12 tuổi, Phú Quý từng khiến nhiều người chú ý khi được Quỹ Đào Minh Quang trao học bổng Tài năng trọn đời. Lễ trao học bổng diễn ra tối 8/11/2024 tại Nhà hát Âu Cơ, Hà Nội, kết hợp với live concert mang tên SayHi CaoPhuQuy của cậu bé. Đây cũng là lần đầu tiên đơn vị này trao học bổng trọn đời cho một cá nhân. Phú Quý được lựa chọn nhờ thành tích học tập, năng khiếu âm nhạc và quá trình nỗ lực rèn luyện.

Cũng trong đêm nhạc này, Phú Quý thể hiện khả năng ca hát bằng 4 ngôn ngữ gồm tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Nhật và tiếng Trung. Bên cạnh giọng hát, piano cũng là thế mạnh của cậu bé. Phú Quý có thể trình diễn những tác phẩm piano và đã theo học bộ môn này một cách bài bản tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam từ khi còn nhỏ.

Cậu bạn biết đàn piano, giành nhiều giải thưởng

Ở thời điểm nhận học bổng, Phú Quý đang là học sinh Trường THCS Lý Thái Tổ (Hà Nội), đồng thời theo học hệ trung cấp 9 năm chuyên ngành piano tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Việc duy trì song song chương trình học phổ thông và đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp cũng là một phần trong hành trình theo đuổi nghệ thuật của cậu bé.

Cũng vào năm này, Phú Quý ra mắt hai MV Rừng khóc và Dáng thầy, đồng thời tổ chức live concert riêng tại Hà Nội.

Ngoài ca hát, Phú Quý còn thử sức với rap và sáng tác. Năm 2025, khi tham gia Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ X, cậu bé đã hoàn thiện một sáng tác đầu tay về Đại hội, kết hợp giữa hát và rap. Tại phiên chính thức diễn ra sáng 15/5/2025, Phú Quý cũng trực tiếp biểu diễn liên khúc Em là mầm non của Đảng và Cháu ngoan Bác Hồ vững bước tương lai.

Cậu bạn có tài năng ca hát, piano

Không chỉ có thành tích ở lĩnh vực ca hát, piano cũng là bộ môn được Phú Quý đầu tư học tập trong nhiều năm. Cậu bé từng giành Huy chương Vàng piano quốc tế năm 2022, Huy chương Vàng cuộc thi Giai điệu tuổi hồng năm 2023 và Quán quân giọng hát tại Liên hoan Tài năng trẻ nghệ thuật châu Á.

Đặc biệt, năm học 2025-2026 ghi dấu thêm nhiều thành tích của Phú Quý ở bộ môn piano hệ chuyên nghiệp. Trong đó có giải Nhất tại Liên hoan Âm nhạc học sinh Thủ đô do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức vào tháng 1/2026, giải Vàng piano hệ chuyên nghiệp do Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức và giải Vàng tại một cuộc thi piano quốc tế tổ chức ở Việt Nam năm 2025.

Ngoài ca hát và chơi piano, Phú Quý còn thử sức với vai trò MC song ngữ tại một số chương trình, sự kiện. Cậu bé cũng khá năng nổ trên mạng xã hội. Hiện tài khoản TikTok của Phú Quý có gần 60N người theo dõi, trong khi trang Facebook cá nhân ghi nhận khoảng 160N lượt theo dõi. Nội dung đăng tải chủ yếu xoay quanh các hoạt động nghệ thuật, lịch trình biểu diễn, quá trình học tập và những khoảnh khắc đời thường.

Cậu bạn còn có năng khiếu làm MC

Một số hình ảnh đời thường của Phú Quý

Ở tuổi 14, Phú Quý gây chú ý với vóc dáng cao ráo, gương mặt sáng và ngoại hình khá điển trai. Trên trang cá nhân, bên cạnh hình ảnh chỉn chu khi đi diễn, làm MC hay biểu diễn piano, cậu bé cũng chia sẻ những khoảnh khắc gần gũi trong cuộc sống thường ngày.

Ảnh: FBNV