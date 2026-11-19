Nữ giảng viên này vừa xinh đẹp vừa sở hữu thành tích đáng nể.

Mới đây, loạt hình ảnh một nữ giảng viên trẻ được chia sẻ trên mạng xã hội Xiaohongshu (Trung Quốc). Những hình ảnh về nữ giảng viên nhanh chóng thu hút sự quan tâm. Cô sở hữu gương mặt thanh tú, vóc dáng mảnh mai, phong cách ăn mặc đơn giản, trẻ trung. Loạt ảnh cô giáo trẻ này được chụp tại giảng đường của Đại học Sư phạm số 1 Hồ Nam, Trung Quốc.

Loạt ảnh nữ giảng viên trẻ nhận về nhiều sự chú ý

Vẻ ngoài trẻ trung của nữ giảng viên khiến nhiều người tò mò về danh tính của cô.

Theo tờ Sohu, nữ giảng viên viral trên mạng xã hội nêu trên là Hoàng Lam Tử - giảng viên thuộc Học viện Giáo dục, Đại học Sư phạm số 1 Hồ Nam (Trung Quốc). Thực tế, từ dịp khai giảng năm học mới vào tháng 9 vừa qua, hình ảnh của cô tại trường đã được sinh viên chia sẻ lên mạng xã hội và nhận về nhiều sự chú ý nhờ ngoại hình nổi bật.

Dưới những bài đăng, không ít cư dân mạng để lại bình luận gọi Hoàng Lam Tử là “cô giáo xinh đẹp nhất từng gặp” hay “nữ thần giảng đường”. Một số sinh viên cũng chia sẻ rằng cô được nhiều người yêu mến khi đứng lớp nhờ giọng nói nhẹ nhàng, phong thái điềm tĩnh và cách truyền đạt dễ nghe, tạo cảm giác gần gũi. Chưa dừng lại ở đó, Lam Tử còn có bộ profile cực kỳ ấn tượng, khi ở tuổi 33 đã là phó giáo sư, tiến sĩ.

Cụ thể, theo hồ sơ được Đại học Sư phạm số 1 Hồ Nam công bố, Hoàng Lam Tử sinh tháng 9/1993, quê tại Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Năm 2010, khi mới 17 tuổi, cô thi đỗ Đại học Sư phạm Hồ Nam và bắt đầu theo đuổi lĩnh vực Giáo dục học.

Hoàng Lam Tử ở tuổi 33 là giáo sư, tiến sĩ

Trong quá trình học tập tại đây, Hoàng Lam Tử lần lượt hoàn thành chương trình cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ Giáo dục học. Sau khi tốt nghiệp tiến sĩ vào năm 2020, tháng 7 cùng năm, cô bắt đầu công tác tại Đại học Sư phạm số 1 Hồ Nam. Sau đó, cô tiếp tục tham gia nghiên cứu sau tiến sĩ tại Viện Nghiên cứu Giáo dục Giáo viên, Đại học Sư phạm Bắc Kinh.

Hiện tại, Hoàng Lam Tử là tiến sĩ Giáo dục học, phó giáo sư, giảng viên hướng dẫn thạc sĩ và trợ lý Viện trưởng Học viện Giáo dục của trường. Cô cũng thuộc diện giảng viên trẻ nòng cốt được tỉnh Hồ Nam bồi dưỡng.

Không chỉ có quá trình học tập đáng chú ý, thành tích nghiên cứu của nữ giảng viên cũng là điều khiến nhiều người bất ngờ. Theo bài giới thiệu do trường đăng tải vào tháng 8/2025, cô từng chủ trì 6 đề tài nghiên cứu, trong đó có các dự án thuộc Chương trình Quy hoạch Khoa học Giáo dục toàn quốc và Quỹ Khoa học Xã hội tỉnh Ngoài ra, cô còn tham gia 10 đề tài, dự án nghiên cứu lớn.

Hoàng Lam Tử đã công bố hơn 20 bài nghiên cứu trên các tạp chí thuộc hệ thống SSCI, CSSCI, đồng thời xuất bản một cuốn chuyên khảo học thuật. Các hướng nghiên cứu chính của cô gồm đào tạo giáo viên, giáo dục so sánh, chính sách giáo dục và lịch sử giáo dục Anh.

Trong công việc giảng dạy, cô phụ trách những môn học chuyên ngành như Nguyên lý Giáo dục học, Chính sách và Pháp luật Giáo dục, Đạo đức nghề nghiệp giáo viên. Cô cũng tích cực đưa những kết quả nghiên cứu khoa học vào bài giảng, tổ chức thảo luận, tranh biện để khuyến khích sinh viên chủ động tìm tòi kiến thức.

Sôi nổi trong các hoạt động học thuật, song Lam Tử rất kín tiếng về đời tư, cô thậm chí còn không có tài khoản mạng xã hội riêng.

Trong cuộc phỏng vấn với báo Tiêu Tương Thần Báo và kênh Morning Video , Hoàng Lam Tử chia sẻ rằng cô muốn thêm từ "bị động" khi nói về việc bản thân bất ngờ nổi tiếng. Cô không chủ động tạo nội dung trên mạng xã hội hay xây dựng hình tượng cá nhân. Những hình ảnh được lan truyền chủ yếu đến từ sinh viên ghi lại trong quá trình học tập tại trường.

Thời điểm biết mình trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng, Hoàng Lam Tử thậm chí vẫn đang bận rộn với công việc tại văn phòng. Cô kể rằng một buổi tối, khi đang ngồi viết tài liệu, nhiều sinh viên và bạn bè gửi cho mình những video đang lan truyền trên mạng.

Trước sự chú ý bất ngờ, nữ giảng viên cho biết bản thân cảm thấy biết ơn, đặc biệt khi nhìn thấy những bình luận từ các sinh viên từng được mình giảng dạy. Với cô, đó là sự phản hồi cho những nỗ lực đã bỏ ra trong và ngoài lớp học.

Hoàng Lam Tử chia sẻ: "Có thể những gì mọi người ghi lại chỉ là một khung hình của chúng tôi trong vai trò người giáo viên, nhưng phía sau khung hình ấy thực chất là những nỗ lực mà chúng tôi đã bỏ ra để có thể đứng được trên bục giảng này".

Nữ giảng viên trả lời phỏng vấn truyền thông, chia sẻ về việc bất ngờ nổi tiếng

Gia đình Hoàng Lam Tử có truyền thống làm giáo dục, cả bố mẹ cô đều là giáo viên. Nữ giảng viên từng chia sẻ rằng bố mẹ không trực tiếp khuyên cô phải trở thành giáo viên, nhưng chính cách họ làm nghề và đối xử với học sinh đã giúp cô hiểu đây là công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn, trách nhiệm và quá trình cống hiến lâu dài.

Trong những năm tháng đi học, cô cũng gặp được nhiều người thầy, người cô tận tâm. Những trải nghiệm ấy dần nuôi dưỡng mong muốn được đứng trên bục giảng và tiếp tục trao đi những điều tốt đẹp mà bản thân từng nhận được.

Có lẽ cũng vì vậy, khi trở thành giảng viên, Hoàng Lam Tử không chỉ quan tâm đến kết quả học tập mà còn chú ý đến đời sống tinh thần của sinh viên. Cô từng kể về việc nhận ra một nữ sinh vốn rất năng nổ trong lớp nhưng hôm đó lại im lặng bất thường. Thay vì bỏ qua, cô chủ động đến hỏi han, nhẹ nhàng quan tâm xem sinh viên có đang không khỏe hay gặp chuyện gì hay không.

Với những sinh viên đã tốt nghiệp, cô vẫn duy trì sự kết nối. Có người tìm đến cô để hỏi về định hướng nghề nghiệp, có người gửi những dòng tin nhắn dài tâm sự khi gặp khó khăn trong cuộc sống. Trong mắt sinh viên, Hoàng Lam Tử không chỉ là người truyền đạt kiến thức mà còn giống một người chị đáng tin cậy.

Một số hình ảnh khác của Hoàng Lam Tử khi đi dạy

Sau khi bất ngờ trở thành nhân vật được chú ý trên mạng xã hội, nữ phó giáo sư vẫn lựa chọn tập trung vào công việc giảng dạy và nghiên cứu. Cô từng chia sẻ rằng niềm vui lớn nhất trong nghề không nằm ở việc nhận được danh hiệu hay giải thưởng, mà là nhìn thấy sinh viên trưởng thành, trở thành những giáo viên thực sự có ích cho học sinh và xã hội.

Nguồn và ảnh: Sohu, HK01, Tiêu Tương Thần Báo