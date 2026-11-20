Từ những cách kể chuyện sáng tạo dành cho thế hệ trẻ đến việc đưa văn hóa, ẩm thực và biểu tượng di sản lên các chuyến bay, những giá trị truyền thống đang có thêm không gian hiện diện trong đời sống đương đại.

‏Áo dài Vietnam Airlines trở thành dấu ấn văn hóa đặc trưng, giúp hành khách quốc tế có thêm ấn tượng về đất nước ngay từ khi bước lên máy bay

‏Một trong những thách thức của công tác bảo tồn di sản là làm sao để các giá trị truyền thống không trở nên xa cách với thế hệ trẻ. Nhiều hoạt động văn hóa đang tìm cách đưa di sản vào những hình thức sáng tạo như âm nhạc, điện ảnh, thời trang, triển lãm tương tác và nội dung số. Qua đó, công chúng không chỉ tiếp nhận thông tin mà còn có thể trực tiếp trải nghiệm, tương tác và kết nối với văn hóa.‏

‏Đây cũng là tinh thần được nhấn mạnh trong Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Nghị quyết đặt ra yêu cầu xây dựng hệ sinh thái văn hóa, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, trong đó doanh nghiệp là một trong những động lực quan trọng. Di sản không chỉ cần được bảo tồn mà còn là nguồn lực để phát triển các sản phẩm, dịch vụ có giá trị trong đời sống đương đại.‏

‏Việc Quốc hội lựa chọn ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam cũng cho thấy yêu cầu mở rộng khả năng tiếp cận, thụ hưởng văn hóa, đặc biệt với thanh niên và trẻ em, ngày càng được chú trọng.‏

‏Vietnam Airlines đưa các giá trị văn hóa vào sản phẩm và trải nghiệm dịch vụ

Đưa văn hóa Việt vào hành trình hàng không‏

‏Với vai trò Hãng hàng không Quốc gia và mạng bay rộng khắp, Vietnam Airlines kết nối các vùng miền trong nước với nhiều trung tâm kinh tế, du lịch trên thế giới. Mỗi chuyến bay không chỉ đưa hành khách đến một điểm đến mà còn mở ra cơ hội tiếp xúc với văn hóa, con người và bản sắc Việt Nam.‏

‏Một trong những biểu tượng dễ nhận diện nhất là tà áo dài của đội ngũ tiếp viên nữ. Vượt ra ngoài khuôn khổ trang phục làm việc, áo dài trở thành dấu ấn văn hóa đặc trưng, giúp hành khách quốc tế có thêm ấn tượng về đất nước ngay từ khi bước lên máy bay.‏

‏Bên cạnh hình ảnh con người, Vietnam Airlines đưa các giá trị văn hóa vào sản phẩm và trải nghiệm dịch vụ. Năm 2025, Hãng giới thiệu bộ phim hướng dẫn an toàn bay "Chuyến bay nở hoa", lấy cảm hứng từ những làng nghề truyền thống như tranh Đông Hồ, hoa giấy Thanh Tiên, mây tre đan Tân Uyên, tranh thêu Quất Động và đèn lồng Hội An.‏

‏Văn hóa cũng hiện diện trên hệ thống giải trí. Tháng 8/2026, Vietnam Airlines giới thiệu MV "Lá Ngọc Cành Vàng" của ca nương Kiều Anh trên các chuyến bay. Tác phẩm kết hợp chất liệu nghệ thuật truyền thống với âm nhạc đương đại, mang đến cho hành khách một cách tiếp cận văn hóa Việt gần gũi.‏

‏Một dấu ấn khác là hình tượng Chim Lạc lấy cảm hứng từ hoa văn trống đồng Đông Sơn, được thể hiện trên thân tàu bay VN-A868 từ tháng 4/2025. Biểu tượng gợi nhắc cội nguồn lịch sử, đồng thời đưa hình ảnh văn hóa Việt Nam đến với công chúng tại nhiều sân bay quốc tế.‏

‏Biểu tượng Chim Lạc gợi nhắc cội nguồn lịch sử, đồng thời đưa hình ảnh văn hóa Việt Nam đến với công chúng tại nhiều sân bay quốc tế

‏Từ hương vị vùng miền đến sức mạnh mềm quốc gia‏

‏Ẩm thực là một trong những con đường gần gũi để công chúng quốc tế khám phá văn hóa của một đất nước. Thông qua món ăn và sản vật đặc trưng, những câu chuyện về vùng đất, tập quán và đời sống người dân được truyền tải tự nhiên.‏

‏Với vai trò Hãng hàng không Quốc gia, Vietnam Airlines tập trung giới thiệu các món ăn truyền thống trên chuyến bay như phở bò, bún chả, bún bò Huế, bánh mỳ… cùng nhiều món ăn mang hương vị vùng miền. Từ lựa chọn nguyên liệu, chế biến đến trình bày đều được chú trọng nhằm giữ nét đặc trưng của ẩm thực Việt trong điều kiện phục vụ hàng không. Qua đó, mỗi chuyến bay trở thành dịp để hành khách khám phá văn hóa Việt Nam qua trải nghiệm ẩm thực.‏

‏Vietnam Airlines tập trung giới thiệu các món ăn truyền thống trên chuyến bay như phở bò, bún chả, bún bò Huế, bánh mỳ… cùng nhiều món ăn mang hương vị vùng miền

Bên cạnh các món ăn truyền thống, Vietnam Airlines đã đưa nông sản, đặc sản vùng miền lên chuyến bay từ nhiều năm qua. Năm 2018, nhãn lồng Hưng Yên được lựa chọn phục vụ hành khách, sau đó mở rộng với vải thiều, cam Cao Phong, bưởi da xanh, xoài cát Hòa Lộc, dưa lưới và thanh long.‏

‏Hoạt động này tiếp tục được mở rộng theo hướng gắn sản vật với nguồn gốc và câu chuyện điểm đến. Tháng 9/2026, 215 kg mắc ca Điện Biên được bàn giao để phục vụ trên các chuyến bay. Những sản vật như mắc ca Điện Biên hay mận hậu Sơn La góp phần giới thiệu đặc trưng nông nghiệp, thổ nhưỡng và văn hóa vùng miền tới hành khách.‏

‏Theo số liệu của Vietnam Airlines, trong 9 tháng năm 2026, Hãng và các công ty suất ăn hàng không thành viên đã sử dụng khoảng 2.260 tấn nông sản trong nước, trị giá hơn 80 tỷ đồng. Hoạt động này không chỉ góp phần quảng bá sản vật Việt mà còn tạo thêm đầu ra cho nông sản, mở rộng kết nối giữa doanh nghiệp hàng không với các địa phương và nhà sản xuất.‏

‏Từ những hoạt động riêng lẻ, Vietnam Airlines hướng tới cách tiếp cận rộng hơn thông qua chương trình "Đường bay Di sản". Các nội dung về lễ hội, điểm đến, ẩm thực và sản vật được giới thiệu tại nhiều điểm tiếp xúc với hành khách, từ chuyến bay, phòng khách, hệ thống giải trí đến các ấn phẩm và nền tảng truyền thông. Hãng cũng tăng cường hợp tác với các địa phương nhằm kết nối hàng không, du lịch và quảng bá văn hóa.‏

‏Thông qua món ăn và sản vật đặc trưng, những câu chuyện về vùng đất, tập quán và đời sống người dân được truyền tải tự nhiên

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, Vietnam Airlines triển khai nhiều hoạt động giới thiệu di sản tới công chúng. Nổi bật là chuyến bay "Văn hóa Di sản" dự kiến diễn ra ngày 23/11 và sự kiện "Tuần lễ Văn hóa - Đại đoàn kết dân tộc" do Hãng phối hợp tổ chức từ ngày 18 đến 24/11 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM. Tại đây, Hãng tổ chức hoạt động giao lưu, tương tác, đưa văn hóa Việt đến gần hơn với người dân và du khách.‏

‏Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động, ngày 24/11, Vietnam Airlines dự kiến phối hợp tổ chức Diễn đàn quốc tế thúc đẩy Văn hóa và bản quyền Việt Nam, đồng thời giới thiệu bộ sách truyện Mascot Vietnam Airlines. Thông qua các nhân vật sáng tạo, bộ sách hướng tới truyền tải chất liệu văn hóa Việt bằng hình thức kể chuyện gần gũi, đặc biệt với trẻ em và thế hệ trẻ.‏

‏Với mạng bay trong nước và quốc tế cùng những trải nghiệm dịch vụ mang bản sắc riêng, Vietnam Airlines đang góp thêm một kênh lan tỏa giá trị văn hóa, đưa hình ảnh Việt Nam giàu truyền thống, năng động và hội nhập đến gần hơn với công chúng.‏