Lý do bố Nobita từ bỏ con gái tỷ phú, chọn cô nữ sinh tình cờ va phải trên đường

Từ một cuộc va chạm ngoài đường mà nên duyên vợ chồng - câu chuyện tình yêu của bố mẹ Nobita rất thú vị!

Trong thế giới của Doraemon, bố mẹ Nobita - ông Nobi Nobisuke và bà Nobi Tamako - luôn được xem là một cặp vợ chồng đáng ngưỡng mộ. Dù cậu con trai Nobita học hành không mấy xuất sắc và thường xuyên khiến bố mẹ đau đầu, nhưng với họ, chỉ cần cả gia đình bình an bên nhau là đã đủ hạnh phúc.

Bố đi làm để chăm lo kinh tế, mẹ quán xuyến việc nhà, cuộc sống của hai người nhìn chung rất hòa thuận. Theo thiết lập trong truyện, họ đã kết hôn được 12 năm. Suốt quãng thời gian đó, dù đôi lúc cũng cãi vã, nhưng cả hai vẫn luôn yêu thương và gắn bó. Thế nhưng ít người biết rằng bố mẹ Nobita có một chuyện tình khá thú vị.

Bố mẹ Nobita (Ảnh: Doraemon)

Trong các câu chuyện kể về quá khứ gia đình Nobita, Nobisuke được xây dựng là một chàng trai có tuổi thơ nhiều biến cố. Nobisuke sinh ra trong thời chiến tranh, lớn lên cùng những ngày tháng lao động vất vả và thường xuyên bị bạn bè bắt nạt vì vóc dáng gầy gò, tính cách hiền lành. Có giai đoạn, Nobisuke từng tuyệt vọng đến mức muốn từ bỏ cuộc sống, nhưng đã được Nobita từ tương lai vô tình quay về ngăn cản.

Sau biến cố ấy, hội họa trở thành niềm an ủi lớn nhất của Nobisuke. Chàng trai trẻ khi đó nuôi ước mơ trở thành họa sĩ và dành toàn bộ tâm huyết cho việc vẽ. Chính lúc đó, một tỷ phú - doanh nhân giàu có xuất hiện, sẵn sàng chu cấp toàn bộ chi phí để Nobisuke theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật.

Đổi lại, Nobisuke phải kết hôn với con gái của doanh nhân này. Đề nghị xuất phát từ đòi hỏi của con gái ông vì cô này yêu quý và mong muốn trở thành vợ Nobisuke. Với nhiều người, đây là cơ hội hiếm có để đổi đời: vừa có điều kiện theo đuổi đam mê, vừa không phải lo lắng về cuộc sống sau này.

Chân dung xinh đẹp của con gái tỷ phú

Nhưng Nobisuke đã từ chối. Chàng trai trẻ không muốn đánh đổi tương lai hay tình yêu của mình để đổi lấy một cuộc sống dễ dàng, lựa chọn tự đi trên con đường của mình thay vì dựa vào một cuộc hôn nhân được sắp đặt.

Sau khi rời khỏi nhà vị doanh nhân và từ chối lời đề nghị kết hôn, Nobisuke trên đường trở về đã vô tình va phải Tamako ở một góc phố. Khi ấy, Tamako cũng vừa tan học. Cú va chạm khiến cô làm rơi chiếc thẻ học sinh. Nobisuke nhặt được rồi vội chạy theo để trả lại.

Tình huống bố mẹ Nobita va vào nhau ở ngã tư trong truyện. Trong khi Nobisuke ngượng ngùng: "X... xin lỗi! Thật sự xin lỗi!" thì Tamako lại làm rơi thẻ học sinh (Ảnh: Internet)

Chính cuộc gặp gỡ tưởng chừng rất bình thường ấy đã trở thành khởi đầu cho mối nhân duyên giữa hai người. Từ những lần gặp gỡ sau đó, Nobisuke và Tamako dần nảy sinh tình cảm rồi quyết định gắn bó với nhau.

Suốt thời gian yêu nhau, bố mẹ Nobita cũng có những lúc giận dỗi, suýt nữa thì không thể đến được với nhau như nhiều cặp đôi khác.

Trong tập phim kể về kỷ niệm 12 năm ngày cưới của bố mẹ Nobita, Doraemon và Nobita đã quay ngược thời gian để tìm hiểu ai mới là người tỏ tình trước nhưng lại chứng kiến trận cãi vã nảy lửa của phụ huynh.

Trong một lần hẹn hò, Nobisuke đến muộn và giải thích rằng chiếc đồng hồ của mình bị chết nên tính sai giờ. Trớ trêu thay, đó lại là món quà Tamako tặng. Nghĩ rằng người yêu đổ lỗi cho món quà của mình thay vì nhận sai, Tamako giận dỗi bỏ đi.

Thực ra, cô chỉ muốn Nobisuke chạy theo dỗ dành. Tuy nhiên, do không đeo kính nên Tamako lại nhận nhầm một người đàn ông có ngoại hình giống Nobisuke. Đúng lúc ấy, Nobisuke xuất hiện và hiểu lầm Tamako đang thân mật với người khác nên bỏ đi.

Khi Tamako đuổi theo để giải thích, cô lại bắt gặp Nobisuke đứng cạnh một cô gái trẻ. Cô tiếp tục hiểu lầm rằng người yêu cố tình "trả đũa" mình, trong khi cô gái đó thực chất chỉ là em gái của Nobisuke.

Liên tiếp những hiểu lầm khiến hai người suýt chia tay. Để tránh nghịch lý thời gian khiến Nobita không thể ra đời, Doraemon đã phải dùng bảo bối Robot mô phỏng để thay cả hai xin lỗi và bày tỏ tình cảm. Nhờ đó, Nobisuke và Tamako mới chính thức làm lành, tiến tới hôn nhân và sau này sinh ra Nobita.