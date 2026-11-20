Bộ lọc tình yêu của tuổi 30s đương nhiên là phải nâng cấp hơn so với 10 năm trước, chuyện này không có gì lạ.

Khi chúng ta còn trẻ, yêu một người đôi khi đơn giản chỉ là vì thấy họ có ngoại hình hợp mắt mình, nói chuyện hợp gu, đi chơi vài buổi đã thấy đây đúng là chân ái đời mình. Lúc ấy, có thể chẳng ai muốn nghĩ sâu nghĩ xa, ở cạnh nhau thấy vui vẻ là đủ.

Nhưng bước sang tuổi 30s, cách nhìn về tình yêu dường như chắc chắn phải khác. Những câu hỏi như sau này sống ở thuê hay mua nhà, ai gánh vác tài chính, nếu lỡ bất đồng thì dung hòa thế nào,... đã xuất hiện ngay từ trước khi buổi hẹn đầu tiên thực sự diễn ra.

Rung động? Vẫn quan trọng, nhưng với hội 30s còn đang độc thân, có nhiều thứ khác đáng quan tâm hơn ở người có thể sẽ là bạn đời của mình.

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Mới đây, một cuộc khảo sát về quan niệm tình yêu và hôn nhân của người độc thân tại Trung Quốc đã ghi nhận nhiều chia sẻ đáng chú ý. Đằng sau những câu chuyện tìm kiếm bạn đời là tâm lý ngày càng thận trọng: Người trẻ muốn yêu, nhưng không muốn vì vài phút rung động mà bỏ qua những khác biệt có thể trở thành vấn đề lớn trong tương lai.

Wang (35 tuổi): Lãng mạn phải đi đôi với thực tế, nói suông thì ai chẳng làm được?

Wang đã có 5 năm tìm hiểu đối tượng qua mai mối, với khoảng 20 lần gặp gỡ nhưng vẫn chưa tìm được người phù hợp. Anh từng gặp những người vừa kết bạn WeChat đã lập tức hạn chế quyền xem trang cá nhân, cũng có người trò chuyện suốt 3 tháng nhưng gần như không mấy khi đồng ý gặp gỡ ngoài đời.

Sau nhiều lần thất vọng, Wang dần tự đặt ra tiêu chí lẫn hình dung về người bạn đời lý tưởng: Phải biết đồng cảm, chủ động trong giao tiếp và không để đối phương luôn ở trong trạng thái chờ đợi.

Ở tuổi 35, Wang không còn muốn một mối quan hệ chỉ có những buổi hẹn hò lãng mạn nhưng thiếu sự quan tâm thực tế. Điều anh tìm kiếm là một người có thể duy trì sự kết nối sâu sắc lâu dài, biết lắng nghe, nói được làm được và sẵn sàng đáp lại những nỗ lực từ phía mình. Dù vậy, người đàn ông cũng thừa nhận đôi khi anh không phân biệt được những tiêu chuẩn ấy của mình có thực tế không hay vẫn là “với quá cao”?

Jiang (28 tuổi): Tam quan không đồng điệu, sớm muộn gì cũng chia tay thôi

Jiang là cô gái sống tại Hàng Châu, Trung Quốc. Sau khi nghe những câu chuyện “không mấy tích cực” về hôn nhân, cô bắt đầu trở nên thận trọng hơn trong chuyện tình cảm.

Với Jiang, yêu nhau không đồng nghĩa chắc chắn có thể sống hòa hợp. Hai người có thể rung động vì ngoại hình, cách nói chuyện hay những sở thích chung, nhưng để đi đến hôn nhân, họ còn phải có sự tương đồng trong tư duy và quan điểm sống. Cô không muốn bước vào một mối quan hệ chỉ vì đến tuổi lập gia đình hay vì áp lực từ những người xung quanh. Nếu đối phương không thể chia sẻ cùng mình những suy nghĩ quan trọng, cuộc sống độc thân vẫn là lựa chọn tốt hơn.

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“Đến giờ tôi đã thấm thía câu nói môn đăng hộ đối, tôi không cần một người chồng giàu hơn mình, xuất chúng hơn mình và cũng không chấp nhận một người kiếm ít tiền hơn mình, học vị thấp hơn mình. Nền tảng gia đình và học thức sẽ hình thành tam quan của một người, tam quan không đồng điệu, có kết hôn thì sớm muộn gì cũng ly hôn thôi. Đó là chuyện đã và đang xảy ra với những người xung quanh tôi, nên tôi chẳng vội. 28 hay 30, 35 tuổi đi nữa thì cũng không vội” - Jiang nói.

Zhou (29 tuổi): Yêu nhanh, cưới vội thì dễ phải trả giá đắt

Zhou là cô gái cẩn trọng trong mọi việc, không ngoại trừ tình yêu - điều mà mọi người thường nghĩ cảm xúc rung động mới là quan trọng nhất, thì Zhou lại nghĩ khác. Trong một lần được bạn bè làm mai, cô đã chuẩn bị sẵn một danh sách những vấn đề cần tìm hiểu, từ quan niệm chi tiêu đến cách phân chia việc nhà, cũng như định nghĩa về một cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Thế nhưng, chính danh sách tiêu chí ấy lại khiến buổi hẹn đầu tiên trở thành một cuộc đánh giá khá khắt khe. Khi đi ăn, Zhou để ý đối phương có chủ động hỏi khẩu vị của mình hay không, lúc thanh toán có nhanh nhẹn hay không và liệu anh có đủ tinh tế trong những chi tiết nhỏ.

Kết thúc bữa ăn, cô cảm thấy người đàn ông này chưa đủ chu đáo nên quyết định không tiếp tục tìm hiểu.

“Tôi không quá quan trọng ngoại hình hay những lời nói lãng mạn, suy cho cùng thì lãng mạn không nuôi sống ai được, vẻ ngoài hào nhoáng đến đâu thì nhìn suốt mấy chục năm cũng chán. Bạn bè nói tôi thực tế đến mức thực dụng, nhưng chẳng phải chúng ta kết hôn vì muốn một cuộc sống tốt đẹp hơn so với khi độc thân hay sao? Làm gì có điều gì tốt đẹp mà lại không cần sự kỹ lưỡng, cẩn trọng ngay từ bước đầu” - Zhou nói và khẳng định cô không phải tuýp người yêu nhanh cưới vội, vì lo rằng như vậy sẽ phải “trả giá đắt”.

Chen (32 tuổi): Tôi không cần 1 người đàn ông ở cạnh chỉ để cuộc sống có thêm áp lực!

Chen thường xuyên bất đồng với mẹ về chuyện kết hôn. Trong khi mẹ cho rằng lập gia đình mới là dấu mốc hoàn thiện cuộc sống, Chen lại luôn giữ vững quan điểm: Mình độc thân và mình đang sống rất tốt, nếu hôn nhân không làm mình hạnh phúc hơn thì nhất quyết không “bước chân vào”.

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Mỗi khi mẹ gửi những quan điểm về việc sớm lập gia đình, Chen lại phản bác bằng suy nghĩ rằng một cuộc hôn nhân không hạnh phúc còn tệ hơn cả việc cứ độc thân.

Chen khẳng định mình không hoàn toàn phản đối hôn nhân. Tuy nhiên, sau khi đọc quá nhiều câu chuyện cảnh báo từ những người từng trải, cô không còn tin vào quan niệm cứ kết hôn trước rồi hai người sẽ dần thích nghi với nhau.

Với cô, việc tìm được một người phù hợp quan trọng hơn chuyện hoàn thành một cột mốc tuổi tác. Một mối quan hệ chỉ nên tiến xa khi cả hai thực sự sẵn sàng và có thể cùng nhau giải quyết những vấn đề phát sinh trong cuộc sống.

Những câu chuyện trên phản ánh một thay đổi đáng chú ý trong quan niệm tình yêu của hội 30s còn đang độc thân. Khi đã trưởng thành, nhiều người không còn xem rung động là câu trả lời duy nhất cho câu hỏi có nên bắt đầu một mối quan hệ hay không. Họ muốn biết đối phương là người thế nào, có trách nhiệm với cuộc sống của mình không, tư duy có đủ trưởng thành để cùng giải quyết vấn đề và liệu hai người có thể xây dựng một tương lai chung.

Sau cùng, lý trí giúp mỗi người tránh những lựa chọn vội vàng, nhưng cũng không nên biến chuyện yêu đương thành một cuộc tuyển chọn với hàng chục điều kiện bắt buộc. Một người có thể chưa hoàn hảo về mọi mặt nhưng vẫn có khả năng trở thành bạn đời phù hợp nếu cả hai cùng có trách nhiệm, biết lắng nghe và sẵn sàng vun đắp. Bởi tiêu chuẩn có thể giúp chúng ta biết mình đang tìm kiếm điều gì, còn cảm xúc và sự đồng hành mới là thứ quyết định một mối quan hệ có thể đi được bao xa.

(Nguồn: hangzhou.com.cn)