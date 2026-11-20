Chuyện tình của một nam MC quen mặt trên truyền hình và người vợ từng là học trò của anh là một câu chuyện như thế.

Có những mối quan hệ không bắt đầu bằng một lời tỏ tình, cũng chẳng có khoảnh khắc rung động được kể lại như trong phim. Đôi khi, tình yêu cần một khoảng thời gian đủ dài để sự ngưỡng mộ trở thành thấu hiểu, để hai con người nhận ra họ không chỉ hợp nhau trong công việc mà còn có thể đồng hành trên hành trình cuộc sống.

Chuyện tình của một nam MC quen mặt trên truyền hình và người vợ từng là học trò của anh là một câu chuyện như thế. Họ có 10 năm quen biết trước khi về chung một nhà, từng giữ mối quan hệ thầy trò, sau đó trở thành đồng nghiệp cùng ngành và cuối cùng là bạn đời. Điều thú vị là, sau nhiều năm bên nhau, cả hai vẫn giữ được sự tôn trọng dành cho đối phương, dù cuộc sống hôn nhân không phải lúc nào cũng chỉ có những ngày êm đềm.

Từ cô lớp trưởng nể sợ người thầy nghiêm khắc đến người bạn đời

Nam MC ấy chính là Trịnh Lê Anh, gương mặt quen thuộc với khán giả qua nhiều chương trình truyền hình như Cà phê sáng, Giai điệu tự hào, Sức nước ngàn năm... Bên cạnh công việc dẫn chương trình, anh còn theo đuổi con đường giảng dạy và nghiên cứu trong lĩnh vực du lịch.

Vợ anh là Thu Hảo, kém chồng 10 tuổi. Hai người quen nhau khi Lê Anh còn là giảng viên, còn Thu Hảo là sinh viên ngành du lịch. Trong thời gian học tập, cô từng làm lớp trưởng và tham gia nghiên cứu khoa học dưới sự hướng dẫn của thầy Lê Anh.

Nhớ lại quãng thời gian ấy trong 1 cuộc phỏng vấn, Thu Hảo kể rằng cô từng khá nể sợ người thầy nghiêm khắc, kỹ tính. Tuy nhiên, chính sự thông minh, chỉn chu và phong thái tri thức của anh lại khiến cô có thiện cảm. Cô thừa nhận mình từng âm thầm ngưỡng mộ thầy, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó hai người sẽ đứng cạnh nhau với tư cách vợ chồng.

Về phía Lê Anh, anh nhìn nhận 10 năm quen biết không phải là khoảng thời gian để hai người cố gắng vượt qua rào cản thầy trò, mà là hành trình chứng kiến một cô học trò trưởng thành. Anh từng chia sẻ rằng cả hai dần hiểu nhau, từ thầy trò trở thành đồng nghiệp rồi thành tri kỷ. Khi tình cảm đủ chín, họ tự nhiên bước lại gần nhau hơn.

Một chi tiết đáng chú ý là trước khi tiến tới hôn nhân, Thu Hảo đã trở thành đồng nghiệp trong cùng lĩnh vực. Vì vậy, mối quan hệ của họ không chỉ có sự chênh lệch về tuổi tác hay vị thế trước đây, mà còn được nối dài bằng sự đồng điệu trong công việc và tư duy.

Ngày 21/12/2020, Lê Anh và Thu Hảo tổ chức lễ thành hôn tại Hà Nội. Đám cưới được giữ kín đến phút cuối và chỉ diễn ra trong phạm vi gia đình. Trong bối cảnh dịch COVID-19 còn nhiều diễn biến phức tạp, cả hai thống nhất không tổ chức đông người, cũng không mời bạn bè nghệ sĩ. Nam MC chỉ thông báo tin vui sau khi hôn lễ đã diễn ra.

Khi hai người cùng làm giáo dục, hôn nhân cũng cần sự đối thoại

Sau khi kết hôn, điều khiến câu chuyện của cặp đôi được chú ý không nằm ở những màn thể hiện tình cảm công khai, mà ở cách họ nhìn nhận vai trò của nhau trong gia đình.

Cả Lê Anh và Thu Hảo đều gắn bó với lĩnh vực giáo dục, nghiên cứu và giảng dạy chuyên ngành du lịch. Lê Anh tiết lộ vợ từng đảm nhiệm vị trí Trưởng khoa Du lịch - Khách sạn tại một trường cao đẳng ở Hà Nội, trước khi chuyển hướng tập trung cho việc nghiên cứu sinh từ giữa năm 2025. Anh cũng từng giữ vị trí quản lý trong khoa nhưng chủ động xin nghỉ để tập trung vào chuyên môn và các dự án cá nhân.

Điều thú vị là người từng đứng trên bục giảng hướng dẫn vợ trong quá trình học tập lại không mặc định mình phải là người có tiếng nói cao hơn trong gia đình. Lê Anh vui vẻ thừa nhận vợ có chức danh quản lý cao hơn mình ở thời điểm đó và anh rất nể trọng cô. Ngược lại, Thu Hảo cho biết cô vẫn thường tham khảo ý kiến chồng trong công việc bởi anh có kinh nghiệm và là người đi trước trong ngành.

Sự tôn trọng ấy cũng thể hiện trong cách họ giải quyết bất đồng. Thu Hảo từng chia sẻ suốt hành trình yêu và cưới, hai người hiếm khi to tiếng. Tuy nhiên, trong cuộc trò chuyện mới đây, cô cũng thẳng thắn thừa nhận họ vẫn có những lúc giận dỗi, đặc biệt khi khác biệt quan điểm về việc nuôi dạy con.

Lê Anh cho rằng vợ chồng cùng làm trong ngành giáo dục nên luôn cố gắng đối thoại thay vì đối đầu. Anh từng đúc kết rằng nhường nhịn không có nghĩa là chịu lép vế, mà là dành cho nhau một khoảng lùi để nhận ra người bạn đời quan trọng hơn cái tôi của mỗi người.

Với anh, hạnh phúc là thứ để tận hưởng chứ không phải để trình diễn. Bởi vậy, nam MC không quá thích thể hiện chuyện tình cảm trên mạng xã hội. Có lúc Thu Hảo cũng chạnh lòng khi chồng góp ý nên giữ những khoảnh khắc riêng tư cho gia đình, nhưng sau khi hiểu mong muốn của anh, cô dần tìm được sự cân bằng.

Tổ ấm sau ánh đèn sân khấu

Năm 2026, Lê Anh kể về một dấu mốc đặc biệt: lần đầu làm bố ở tuổi ngoài 40. Con trai của hai người chào đời sớm hơn dự kiến sau khi bác sĩ chỉ định sinh mổ khẩn cấp ở tuần thai thứ 36. Thay vì niềm vui vỡ òa ngay lập tức, khoảnh khắc ấy khiến cả hai trải qua những giờ phút lo lắng vì sợ con gặp vấn đề sức khỏe.

Lê Anh nhớ lại anh chỉ kịp động viên vợ bằng câu nói ngắn gọn: “Cố lên em!”. Với Thu Hảo, sự tất bật và quyết đoán của chồng trong việc liên hệ ê-kíp bác sĩ, lo liệu thủ tục đã trở thành điểm tựa lớn trong thời khắc căng thẳng ấy.

Sự xuất hiện của con cũng khiến nhịp sống của nam MC thay đổi. Anh chủ động giảm bớt những chuyến công tác xa, những buổi tiệc sau sự kiện để dành thời gian chăm sóc gia đình. Từ người đàn ông quen với lịch trình công việc dày đặc, Lê Anh trở thành một ông bố bỉm sữa, sẵn sàng thay tã, tắm cho con và san sẻ việc nhà.

Thu Hảo cũng cho biết hai vợ chồng thường thay phiên điều chỉnh công việc để người còn lại có thời gian tập trung cho những dự án riêng. Khi chồng bận, cô chủ động lui lại; khi cô cần dành thời gian cho nghiên cứu sinh, anh sẵn sàng quán xuyến gia đình.

Nhìn lại câu chuyện của cặp đôi, điều đáng nhớ có lẽ không chỉ là hành trình 10 năm từ thầy trò đến vợ chồng. Đó còn là cách hai người giữ được sự ngưỡng mộ dành cho nhau khi bước vào đời sống thường nhật, nơi tình yêu không thể chỉ dựa vào cảm xúc ban đầu.

Một người từng là thầy, một người từng là học trò, nhưng khi trở thành vợ chồng, họ học cách nhìn nhau như hai người đồng hành bình đẳng. Và có lẽ, đó mới là điều giúp một mối quan hệ đi được đường dài: không phải lúc nào cũng giống nhau, mà là đủ tôn trọng để lắng nghe, đủ bao dung để nhường nhau một bước và đủ tin tưởng để cùng xây dựng một mái nhà.