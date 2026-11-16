MC Khánh Vy và Tùng Chi: Cách nhau 25 tuổi, mối quan hệ gây bất ngờ

Cả hai người dẫn chương trình này đều có nhiều năm gắn bó với Đường Lên Đỉnh Olympia.

Những thông tin xoay quanh nhà báo - người dẫn chương trình Nguyễn Tùng Chi (sinh năm 1974) đang nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả, đặc biệt là những người từng gắn bó với chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia. Cùng với đó, loạt hình ảnh của Tùng Chi bên các đồng nghiệp cũng được chia sẻ lại, trong đó có một khung hình đặc biệt với MC Khánh Vy từ năm 2025.

Khoảnh khắc của 2 thế hệ MC Đường Lên Đỉnh Olympia (Nguồn: Khánh Vy)

Theo đó, Khánh Vy đăng những khoảnh khắc chụp ảnh cùng 2 tiền bối là MC Tùng Chi và MC Ngọc Huy. Đi kèm khoảnh khắc này, cô hào hứng chia sẻ mối quan hệ giữa fan - idol của mình với MC Tùng Chi: “Được chụp ảnh cùng chị Tùng Chi - một trong những huyền thoại của Đường Lên Đỉnh Olympia, cũng là idol của em cả nhà ơi”.

Thậm chí một đồng nghiệp đi ngang qua còn nhận xét: “Khánh Vy sướng nhá! Được chị Tùng Chi chụp ảnh cùng”.

Cách Khánh Vy gọi tiền bối hơn mình 25 tuổi là "idol" khiến nhiều người thích thú. Bởi ở thời điểm hiện tại, chính Khánh Vy là gương mặt quen thuộc của Đường Lên Đỉnh Olympia, được nhiều khán giả trẻ yêu mến. Việc một MC thuộc thế hệ sau bày tỏ sự ngưỡng mộ với người từng dẫn dắt chương trình trong nhiều năm tạo nên mối quan hệ thú vị.

Không chỉ có Khánh Vy và Tùng Chi, sự xuất hiện của MC Ngọc Huy trong bức ảnh cũng khiến những khán giả lâu năm của chương trình chú ý. Hiện tại, Ngọc Huy cũng là bạn dẫn của Khánh Vy tại Đường Lên Đỉnh Olympia.

Khánh Vy cười rạng rỡ khi được chụp ảnh cùng idol - MC Tùng Chi

3 gương mặt quen thuộc của Đường Lên Đỉnh Olympia: Khánh Vy, Tùng Chi, Ngọc Huy

Thời điểm đoạn clip được đăng tải, khi khoảnh khắc của 2 thế hệ MC của Đường Lên Đỉnh Olympia được đăng tải, nhiều cư dân mạng để lại bình luận bày tỏ sự thích thú. Không ít người cho biết hình ảnh MC Tùng Chi khiến họ nhớ lại những buổi trưa ngồi trước màn hình theo dõi Olympia, trong khi một số khác thích thú với khoảnh khắc Khánh Vy được gặp thần tượng của mình.

“Hiếm lắm mới có dịp như thế này nhỉ? Mình nhớ chị Tùng Chi qua rất nhiều mùa Olympia đó”, “Bao nhiêu năm rồi mà ghe giọng của chị Tùng Chi vẫn thấy cảm xúc”, “Chị Chi đỉnh khỏi nói, dẫn siêu hay, ánh mắt có hồn và siêu dễ thương nữa”, “Ngày xưa chị Tùng Chi dẫn cùng với anh Lưu Minh Vũ này”, “Thời mới có tivi màn hình to đi làm lo chạy về coi Đường Lên Đỉnh Olympia có Tùng Chi dẫn”,... là một số chia sẻ của mọi người.

MC Tùng Chi, tên đầy đủ là Nguyễn Tùng Chi, sinh năm 1974. Ít ai biết rằng nữ MC vốn tốt nghiệp ngành Kinh tế vào năm 1997, trước khi bén duyên với lĩnh vực truyền hình. Sau khi ra trường, chị ứng tuyển vào Đài Truyền hình Việt Nam với vị trí phóng viên. Công việc ban đầu dần trở thành cơ duyên đưa Tùng Chi gắn bó với nghề truyền hình suốt gần 30 năm qua.

Trong quá trình làm việc tại VTV, Tùng Chi từng đảm nhiệm nhiều vai trò, từ phóng viên, biên tập viên, MC đến tổ chức sản xuất và đạo diễn chương trình. Dù hoạt động ở nhiều vị trí, dấu ấn được đông đảo khán giả nhớ đến nhất vẫn là Đường Lên Đỉnh Olympia.

MC Tùng Chi thời điểm còn dẫn Đường Lên Đỉnh Olympia

Chị là một trong những MC gắn bó lâu nhất với chương trình, từng dẫn dắt nhiều mùa giải và trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả suốt những năm đầu của sân chơi này. Dù đã ngừng dẫn Olympia, hình ảnh Tùng Chi với mái tóc ngắn, phong thái điềm tĩnh và lối dẫn chắc chắn vẫn được nhiều người nhắc lại.

Hiện tại, không còn xuất hiện dày đặc trước ống kính như thời kỳ dẫn Olympia, Tùng Chi tập trung nhiều hơn vào công việc quản lý, sản xuất chương trình. Dù vậy, với những khán giả từng lớn lên cùng Olympia, Tùng Chi vẫn là một trong những gương mặt khó thay thế trong ký ức về chương trình.

Khánh Vy có tên đầy đủ là Trần Khánh Vy, sinh năm 1999. Năm 2016, Khánh Vy là nữ sinh trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) và bất ngờ nổi rần rần trên mạng xã hội với video nói giọng nhiều ngôn ngữ khác nhau (Thái, Trung, Hàn, Ý, Anh, Nhật, Việt).

Từ đó, danh xưng "hot girl 7 thứ tiếng" cũng gắn liền với cô nàng này. Cũng trong năm đó Khánh Vy tốt nghiệp kỳ thi THPT quốc gia và chọn Học viện Ngoại giao. Đến năm 2020, cô tốt nghiệp loại Giỏi.

Sau khi tốt nghiệp, cô chuyển hướng sang lĩnh vực truyền thông, trở thành MC và nhà sáng tạo nội dung. Khán giả đại chúng biết đến Khánh Vy nhiều hơn qua các chương trình về ngoại ngữ như IELTS Face-Off, IELTS On The Go, hay vai trò MC của Đường Lên Đỉnh Olympia.

Khánh Vy

Khánh Vy phát triển song song nền tảng cá nhân trên YouTube, Facebook, TikTok với nội dung xoay quanh học tập, kỹ năng và lối sống tích cực. Đây cũng là nguồn giúp cô xây dựng tệp khán giả trẻ ổn định, đồng thời tạo ra thu nhập đáng kể.

Khánh Vy tiếp tục ghi dấu ấn với học bổng toàn phần bậc Thạc sĩ từ Chính phủ Anh nhưng sau đó lại không đi học, tiếp tục làm MC. Hiện tại Khánh Vy đang theo học Thạc sĩ tại Học viện Ngoại giao.

(Tổng hợp)