Một thói quen nhỏ để không giao bộ não của mình cho AI

Có một thói quen đang dần trở nên phổ biến trong đời sống hiện đại: mỗi khi gặp một vấn đề, chúng ta lập tức tìm đến AI. Không biết viết email thế nào? Hỏi ChatGPT. Cần một ý tưởng cho buổi hẹn hò? Hỏi ChatGPT. Muốn tìm tên cho chậu cây mới mua, lên kế hoạch cho kỳ nghỉ, giải quyết một cuộc tranh luận hay đơn giản là nghĩ xem tối nay ăn gì? Cũng có thể hỏi ChatGPT. Chỉ cần vài dòng mô tả, một danh sách gợi ý, một bản kế hoạch hoặc thậm chí một bài viết hoàn chỉnh sẽ xuất hiện gần như ngay lập tức.

Sự tiện lợi ấy khiến AI nhanh chóng trở thành một người bạn đồng hành trong đời sống trí tuệ của chúng ta. Nhưng có một câu hỏi đáng để dừng lại suy nghĩ: Lần gần nhất bạn tự mình ngồi xuống, động não và tìm ra một ý tưởng mà không cần hỏi AI là khi nào?

Đó là nghịch lý đáng suy nghĩ trong cách chúng ta sử dụng AI: công cụ càng giỏi đưa ra câu trả lời, con người càng dễ bỏ qua quá trình tự tìm kiếm câu trả lời. Và đôi khi, thứ bị đánh mất không phải là kết quả cuối cùng, mà chính là năng lực được hình thành trong suốt quá trình ấy.

Đừng vội lấp đầy trang giấy trắng

Một trong những điều khiến AI trở nên hấp dẫn là khả năng loại bỏ cảm giác khó chịu khi phải bắt đầu từ con số không. Trang giấy trắng luôn có một sức ép kỳ lạ. Người viết không biết nên mở đầu thế nào, người làm sáng tạo chưa tìm được ý tưởng, người đứng trước một vấn đề chưa xác định được hướng giải quyết. Chúng ta có thể dành hàng giờ để suy nghĩ, thử một phương án rồi lại gạch bỏ, đi vào ngõ cụt và bắt đầu lại. Quá trình ấy thường chậm chạp, đôi khi bực bội và không phải lúc nào cũng tạo ra kết quả đáng kể. AI xuất hiện như một lối thoát: thay vì phải tự mình vượt qua sự bế tắc, chúng ta có thể yêu cầu một hệ thống đưa ra hàng loạt gợi ý để lựa chọn.

Tuy nhiên, sự khó khăn trong quá trình suy nghĩ không đơn thuần là một trở ngại cần loại bỏ. Nó cũng là một phần của cách con người hình thành tư duy. Khi tự tìm cách giải quyết một vấn đề, chúng ta phải huy động kiến thức, kinh nghiệm, trí tưởng tượng và khả năng liên kết những điều tưởng như không liên quan. Chúng ta thử nghiệm, mắc lỗi, nhận ra những giả định sai lầm và điều chỉnh cách nhìn. Một ý tưởng tốt đôi khi không xuất hiện ngay từ đầu, mà chỉ nảy sinh sau nhiều ý tưởng dở. Một lập luận thuyết phục có thể được hình thành từ hàng loạt câu hỏi chưa có lời giải. Nếu liên tục nhờ AI bước qua những đoạn đường khó khăn ấy, chúng ta có thể tiết kiệm được thời gian, nhưng cũng có nguy cơ bỏ lỡ cơ hội rèn luyện chính năng lực tư duy của mình.

Trong bài viết trên TIME về cách giữ cho AI không làm thay toàn bộ công việc suy nghĩ, nhà nghiên cứu Adam Green, chuyên gia về sáng tạo tại Đại học Georgetown, đề cập đến một vấn đề đáng chú ý: những gợi ý ban đầu có thể ảnh hưởng đến cách con người tiếp tục suy nghĩ. Trong tâm lý học, hiện tượng này có liên quan đến hiệu ứng neo và sự cố định tư duy. Khi tiếp xúc với một ý tưởng hoặc một phương án từ trước, chúng ta có xu hướng lấy nó làm điểm tham chiếu, từ đó phát triển những suy nghĩ tiếp theo trong phạm vi đã được định hình.

Điều này không có nghĩa những gợi ý của AI luôn hạn chế khả năng sáng tạo. Trái lại, chúng có thể mở ra những hướng tiếp cận mà con người chưa từng nghĩ tới. Nhưng thời điểm chúng ta tiếp nhận chúng lại rất quan trọng. Nếu AI đưa ra một danh sách ý tưởng trước khi chúng ta kịp hình thành suy nghĩ của riêng mình, những gợi ý ấy có thể trở thành khuôn khổ vô hình cho toàn bộ quá trình sáng tạo tiếp theo. Thay vì tự hỏi còn có những khả năng nào, chúng ta bắt đầu lựa chọn trong số những khả năng đã được cung cấp.

Nói cách khác, AI không nhất thiết phải khiến chúng ta ngừng suy nghĩ. Đôi khi, nó chỉ cần xuất hiện quá sớm để định hình những gì chúng ta sẽ nghĩ.

Khi mọi người đều có một trợ lý sáng tạo

Một trong những lời hứa hấp dẫn nhất của AI là dân chủ hóa khả năng sáng tạo. Người không giỏi viết có thể tạo ra một bài viết chỉn chu. Người không có chuyên môn thiết kế có thể tạo ra hình ảnh, bản trình bày hay ý tưởng thị giác. Người thiếu kinh nghiệm có thể nhận được sự hỗ trợ để thực hiện những công việc trước đây nằm ngoài khả năng của mình. Những giới hạn về kỹ năng, thời gian và nguồn lực đang dần được thu hẹp. Đây là một thay đổi tích cực, mở ra nhiều cơ hội để con người thử nghiệm và hiện thực hóa ý tưởng.

Nhưng khi việc tạo ra một sản phẩm trở nên dễ dàng hơn, một câu hỏi khác xuất hiện: Điều gì sẽ khiến sản phẩm của mỗi người trở nên khác biệt?

AI có khả năng tổng hợp lượng thông tin khổng lồ, nhận diện các mô hình và tạo ra những câu trả lời phù hợp với yêu cầu. Chính năng lực ấy khiến nó hữu ích, nhưng cũng đặt ra một giới hạn đáng suy nghĩ. Những câu trả lời được tạo ra thường có xu hướng hướng đến tính hợp lý, dễ hiểu và khả năng đáp ứng yêu cầu. Nếu hàng triệu người cùng sử dụng một công cụ, đặt ra những câu hỏi tương tự và tiếp nhận những phương án có vẻ hợp lý, liệu chúng ta có đang tiến gần hơn đến một môi trường sáng tạo đồng nhất?

Hãy nhìn vào cách nội dung được sản xuất trên mạng xã hội. Những bài đăng trơn tru, những câu chữ giàu cảm xúc nhưng có cấu trúc quen thuộc, những lời khuyên được trình bày thành danh sách dễ đọc, những email chuyên nghiệp đến mức gần như không còn dấu vết cá nhân. Chúng không nhất thiết là sản phẩm của AI, nhưng sự phổ biến của các công cụ tạo sinh khiến việc sản xuất những nội dung như vậy trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Chúng ta có thể tạo ra nhiều hơn, nhanh hơn, chỉn chu hơn. Nhưng số lượng nội dung tăng lên không đồng nghĩa với việc thế giới có thêm nhiều góc nhìn độc đáo.

Một trong những điều làm nên sự thú vị của sáng tạo là tính không thể đoán trước. Một liên tưởng có vẻ ngớ ngẩn, một ký ức riêng tư, một cách diễn đạt vụng về hay một câu hỏi tưởng như chẳng liên quan có thể mở ra một hướng đi bất ngờ. Những yếu tố ấy không phải lúc nào cũng tối ưu, cũng không nhất thiết tạo ra một sản phẩm hoàn hảo ngay lập tức. Nhưng chúng có thể mang dấu ấn của một cá nhân cụ thể: những gì người ấy từng trải qua, từng quan sát, từng yêu thích, ghét bỏ hoặc không thể lý giải.

Một hệ thống có thể giúp chúng ta diễn đạt tốt hơn, nhưng điều gì khiến chúng ta có điều gì đó đáng để diễn đạt? Một công cụ có thể đề xuất hàng trăm ý tưởng, nhưng nó không thể thay thế hoàn toàn lịch sử trải nghiệm đã tạo nên cách nhìn riêng của mỗi người. Nếu liên tục yêu cầu AI làm cho suy nghĩ của mình trở nên mạch lạc, chuyên nghiệp và hoàn thiện hơn, chúng ta cũng cần tự hỏi liệu có đang vô tình loại bỏ những phần kỳ quặc, không hoàn hảo nhưng độc đáo nhất trong cách tư duy của mình hay không.

Vấn đề không nằm ở việc AI có thể tạo ra những sản phẩm giống nhau đến mức nào. Vấn đề nằm ở khả năng con người tự thu hẹp trí tưởng tượng của mình khi quá quen với việc lựa chọn từ những gì đã được gợi ý. Trong một thế giới mà ai cũng có thể tạo ra nội dung chỉn chu, một góc nhìn thực sự riêng biệt có thể trở thành thứ quý giá hơn cả kỹ năng trình bày.

Chúng ta đang tìm câu trả lời hay tìm người quyết định hộ mình?

Sự phụ thuộc vào AI còn có thể len lỏi vào một khía cạnh sâu hơn: niềm tin của chúng ta vào khả năng tự suy nghĩ và đưa ra quyết định. Ban đầu, chúng ta sử dụng AI để tham khảo. Sau đó, chúng ta hỏi nó xem ý tưởng của mình có đủ tốt không, lựa chọn của mình có hợp lý không, cách phản ứng của mình có đúng không. Dần dần, trước những quyết định quan trọng, chúng ta có thể cảm thấy cần một lời xác nhận từ bên ngoài.

Điều này không có gì đáng ngạc nhiên. Con người vốn thích sự chắc chắn. Khi đứng trước một quyết định khó khăn, chúng ta thường muốn biết đâu là phương án tốt nhất, đâu là rủi ro cần tránh và liệu mình có đang mắc sai lầm hay không. AI có thể cung cấp một câu trả lời nhanh chóng, được trình bày có hệ thống và mang dáng vẻ khách quan. Nhưng một câu trả lời được diễn đạt thuyết phục không đồng nghĩa với một quyết định đúng đắn cho hoàn cảnh cụ thể của chúng ta.

AI có thể phân tích những ưu và nhược điểm của việc chuyển việc, nhưng không thể sống thay những trải nghiệm của người đang cân nhắc quyết định ấy. Nó có thể đưa ra lời khuyên về một mối quan hệ, nhưng không thể cảm nhận đầy đủ lịch sử, sự phức tạp và những mâu thuẫn giữa hai con người. Nó có thể giúp chúng ta nhìn thấy những khả năng khác nhau, nhưng việc lựa chọn điều gì đáng đánh đổi vẫn thuộc về con người.

Một năng lực quan trọng của tư duy độc lập là khả năng chấp nhận sự bất định. Không phải câu hỏi nào cũng có đáp án rõ ràng, không phải vấn đề nào cũng có thể giải quyết bằng một danh sách ưu và nhược điểm. Đôi khi, chúng ta cần thời gian để quan sát, trải nghiệm, thay đổi quan điểm và sống cùng một câu hỏi trước khi tìm được câu trả lời. Nếu đã quen với việc nhận được phản hồi tức thì, chúng ta có thể ngày càng thiếu kiên nhẫn với những quá trình suy nghĩ chậm chạp, phức tạp và không có kết quả chắc chắn.

Có một khác biệt lớn giữa việc biết câu trả lời và thực sự hiểu một vấn đề. Chúng ta có thể yêu cầu AI giải thích một học thuyết triết học, nhưng điều đó không có nghĩa mình đã hiểu nó. Có thể nhờ AI viết một bài phân tích, nhưng không đồng nghĩa với việc bản thân có khả năng lập luận. Có thể nhận được một lời khuyên hợp lý, nhưng không đồng nghĩa với việc biết cách đưa ra quyết định khi phải đối mặt với những hệ quả thực tế. Tri thức không chỉ là thông tin được tiếp nhận. Nó còn là khả năng chất vấn, kết nối, diễn giải và vận dụng thông tin bằng phán đoán của chính mình.

Hãy brainstorm trước khi hỏi AI

Vậy làm thế nào để tận dụng những lợi ích của AI mà không đánh mất thói quen tự suy nghĩ? Một nguyên tắc đơn giản là hãy tự mình động não trước khi tìm đến công cụ. Trước khi hỏi AI, hãy thử viết ra ba đến năm ý tưởng của riêng bạn. Chúng không cần phải hay, thực tế hay hoàn chỉnh. Thậm chí, hãy cứ để chúng ngớ ngẩn, kỳ quặc hoặc chưa có lời giải. Mục đích không phải là chứng minh rằng mình có thể làm mọi thứ mà không cần AI, mà là tạo ra một điểm xuất phát độc lập cho tư duy của bản thân.

Nếu cần viết một bài báo, hãy tự ghi lại những góc tiếp cận đầu tiên. Nếu muốn tổ chức một chuyến đi, hãy thử hình dung mình muốn trải nghiệm điều gì trước khi yêu cầu AI lên lịch trình. Nếu đang gặp một vấn đề trong công việc, hãy tự xác định nguyên nhân và nghĩ đến một vài phương án giải quyết. Sau đó, bạn có thể đưa những suy nghĩ ấy cho AI, yêu cầu nó chỉ ra điểm yếu, bổ sung những góc nhìn còn thiếu hoặc đặt ra những câu hỏi mà bạn chưa từng nghĩ tới.

Sự thay đổi nằm ở thứ tự. Thay vì để AI suy nghĩ trước rồi mình lựa chọn, hãy tự suy nghĩ trước rồi dùng AI để mở rộng và thách thức những suy nghĩ ấy. Thay vì chỉ yêu cầu nó đưa ra câu trả lời, hãy yêu cầu nó phản biện lập luận của bạn. Thay vì hỏi “Hãy cho tôi một ý tưởng hay”, hãy thử hỏi “Ý tưởng này có những điểm mù nào?”. Thay vì nói “Hãy viết bài này”, hãy hỏi “Lập luận của tôi có chỗ nào thiếu thuyết phục, có góc nhìn nào tôi chưa cân nhắc?”.

Khi ấy, AI không còn đóng vai trò một cỗ máy cung cấp đáp án, mà trở thành một đối tác đối thoại. Nó có thể giúp chúng ta nhìn thấy những giới hạn trong suy nghĩ, tiếp cận thông tin mới và thử nghiệm những khả năng khác nhau. Nhưng sau cuộc đối thoại ấy, chúng ta vẫn cần tự mình đánh giá, lựa chọn và quyết định điều gì thực sự có giá trị. Một gợi ý không phải mệnh lệnh; một câu trả lời không phải chân lý; một lập luận được viết trôi chảy không mặc nhiên là một lập luận đúng.

Tất nhiên, không phải lúc nào chúng ta cũng cần brainstorm trước khi sử dụng AI. Nếu muốn chuyển đổi đơn vị, kiểm tra lỗi chính tả, tóm tắt một văn bản dài hay xử lý một công việc lặp lại, việc tận dụng công cụ ngay từ đầu hoàn toàn hợp lý. Không ai cần phải tự mình thực hiện mọi thao tác chỉ để chứng minh rằng bộ não vẫn hoạt động. Điều đáng phân biệt là những công việc có thể được tự động hóa và những quá trình mà chính việc tham gia vào đó mới giúp chúng ta phát triển năng lực. Đôi khi, tiết kiệm thời gian là mục tiêu đúng đắn. Nhưng đôi khi, con đường chậm hơn mới là nơi chúng ta học được nhiều nhất.

AI không nhất thiết khiến con người trở nên kém sáng tạo hay lười suy nghĩ. Nó có thể giúp chúng ta vượt qua những giới hạn cũ, tiếp cận những lĩnh vực mới và làm được những điều trước đây không đủ khả năng thực hiện. Nhưng để những lợi ích ấy thực sự mở rộng năng lực của con người, chúng ta cần giữ lại quyền chủ động trong quá trình tư duy. Công cụ nên giúp chúng ta nhìn xa hơn, chứ không quyết định thay chúng ta sẽ nhìn về đâu.

Có lẽ, trong một thế giới mà mọi câu trả lời đều có thể được tìm thấy chỉ sau vài giây, điều đáng quý không còn đơn thuần là khả năng tìm ra đáp án nhanh nhất. Đó là khả năng tự đặt ra một câu hỏi đáng suy nghĩ, đủ kiên nhẫn theo đuổi nó và có can đảm đi đến một kết luận bằng con đường của riêng mình. Vì vậy, lần tới khi định mở ChatGPT để hỏi một điều gì đó, hãy thử dừng lại vài phút. Viết ra ba ý tưởng, dù chúng có vẻ ngớ ngẩn đến đâu. Bạn có thể sẽ nhận được một câu trả lời tốt hơn từ AI sau đó. Nhưng quan trọng hơn, bạn sẽ biết mình đã bắt đầu từ đâu và điều gì trong câu trả lời cuối cùng thực sự thuộc về mình.