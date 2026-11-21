Đó là câu hỏi mà Diệp Lê đặt ra cho Lucas - một host livestream đang đồng hành cùng cô trong các phiên bán hàng.

Mới đây, Diệp Lê đăng tải clip trò chuyện với Lusca - host livestream đang đồng hành cùng cô - xoay quanh câu chuyện thu nhập và hình ảnh của người làm nghề host livestream. Cuộc trò chuyện bắt nguồn từ một story trước đó của Lusca liên quan đến mức thu nhập của nghề host livestream. Diệp Lê đã trực tiếp đặt câu hỏi cho nhân viên về con số đang được nhiều người quan tâm: “Làm host livestream một tháng có thể kiếm được từ 50 triệu cho tới 100 triệu đúng không?”.

Diệp Lê lên clip chia sẻ về công việc host livestream và lời đồn về mức thu nhập. Ảnh chụp màn hình.

Trước câu hỏi này, Lusca cho biết trên mạng có nhiều nội dung chia sẻ rằng chỉ cần ngồi nói trước camera, mỗi ngày host livestream có thể kiếm 4-5 triệu đồng. Đây cũng là lý do anh chàng đăng story bày tỏ quan điểm, bởi những thông tin này dễ khiến người xem nghĩ nghề host livestream đơn giản, dễ kiếm tiền. Lusca kể bản thân từng ngại chia sẻ công việc với người xung quanh: “Người ta hỏi em làm nghề gì, em còn không dám, em kêu là em đang host livestream bán hàng”. Việc một số người chỉ xem đây là công việc kiếm tiền ngắn hạn, không đầu tư nghiêm túc cũng ảnh hưởng đến hình ảnh chung của nghề.

Trước quan điểm này, Diệp Lê lại cho rằng không nên đánh đồng hành vi của một bộ phận cá nhân với cả ngành nghề. Khi một lĩnh vực phát triển, quá trình sàng lọc sẽ diễn ra và những người không còn phù hợp có thể dần bị đào thải. Cô khuyên Lusca nên tập trung làm tốt công việc của mình, thay vì để những trường hợp tiêu cực ảnh hưởng đến cách nhìn nhận về cả nghề nghiệp.

Diệp Lê và Lusca. Ảnh: FBNV.

Có hay không host livestream lương trăm triệu?

Phía dưới clip, một netizen đặt câu hỏi về mức thù lao mà đội ngũ của Diệp Lê dành cho host: “Em nghe một chị bạn đang làm cho team rumor trong CLB host live là chị chi cho host mega 3xx-4xx/h luôn đúng không ạ, nếu vậy thì 50tr/tháng là mức quá dễ đạt”.

Trước bình luận này, Diệp Lê giải thích việc đánh giá nhân sự được thực hiện dựa trên dữ liệu ở từng thời điểm và phương pháp cũng thay đổi theo quá trình vận hành. Ở giai đoạn đầu, đội ngũ áp dụng công thức chấm điểm gồm hai nhóm tiêu chí: Performance (hiệu suất công việc), chiếm 60%, và Professionalism (tính chuyên nghiệp), chiếm 40%. Các tiêu chí bao gồm mức độ am hiểu sản phẩm, khả năng kiểm soát phiên livestream, kỹ năng bán hàng, thái độ, kỷ luật, tuân thủ chính sách, phối hợp và mức độ đóng góp. Hiện tại, theo Diệp Lê, đội ngũ đã sử dụng AI để đo lường dữ liệu trên tất cả các phiên livestream và điều chỉnh đánh giá hằng tháng theo năng lực thực tế của từng nhân sự.

Cô không nêu ra con số cụ thể, song phủ nhận con số vài trăm triệu trên bình luận netizen đưa ra.

Thu nhập của host livestream còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố, từ mức độ nổi tiếng, giá trị phiên bán hàng đến số lượng hàng bán ra... Ảnh chụp màn hình.

Thực tế, những thông tin về mức thu nhập hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng khi làm livestream không phải câu chuyện mới, song chưa có đáp án chính xác. Cũng cần phân biệt giữa thu nhập của một cá nhân có kinh nghiệm, lịch làm việc dày hoặc đảm nhận các phiên livestream lớn với mức lương phổ biến của một nhân sự mới vào nghề.

Trên một số trang tuyển dụng host livestream tại Việt Nam cho thấy mức thu nhập được đưa ra có sự chênh lệch tùy vị trí và cách tính lương, Chẳng hạn, có nơi đưa ra mức 12-15 triệu đồng/tháng, bao gồm lương cứng, hoa hồng doanh thu và thưởng hiệu quả công việc. Một số vị trí khác tính lương theo giờ, khoảng 100.000 đồng/giờ, đi kèm KPI và hoa hồng; mức thu nhập dự kiến được nhà tuyển dụng đề cập có thể lên tới 15-30 triệu đồng/tháng.

Những con số này chỉ phản ánh một số vị trí tuyển dụng cụ thể, không phải mức lương trung bình của toàn ngành. Mức thực nhận ở từng vị trí còn tùy thuộc vào thỏa thuận với nhà tuyển dụng, thời lượng lên sóng, yêu cầu công việc cũng như cơ chế lương, thưởng và hoa hồng được áp dụng.

Host livestream là gì? Và ai có thể trở thành host livestream?

Host livestream có thể hiểu là người trực tiếp dẫn dắt một phiên phát sóng trực tiếp, đặc biệt trong hoạt động bán hàng trên các nền tảng số. Họ là người xuất hiện trước camera, giới thiệu sản phẩm, tương tác với người xem, giải đáp thắc mắc và hướng khách hàng đến quyết định mua sắm. Vị trí này có điểm giao thoa với công việc MC, tư vấn bán hàng và người dẫn chương trình, nhưng đòi hỏi thêm khả năng xử lý tương tác liên tục trong môi trường trực tuyến.

Tại Trung Quốc, nơi livestream thương mại phát triển sớm, công việc bán hàng qua livestream đã được đưa vào hệ thống nghề nghiệp chính thức. Tháng 7/2020, Bộ Nhân lực và An sinh xã hội Trung Quốc cùng các cơ quan liên quan bổ sung vị trí “nhân viên bán hàng qua livestream” vào nhóm nghề Internet Marketing. Đến năm 2021, Trung Quốc ban hành tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia cho nhóm Internet Marketing, trong đó có vị trí livestream sales. Đây là một dấu mốc cho thấy hoạt động bán hàng qua livestream đã dần được nhìn nhận như một công việc có yêu cầu chuyên môn, thay vì chỉ đơn thuần là lên sóng nói chuyện và giới thiệu sản phẩm.

Trong một phiên livestream bán hàng, công việc của host không chỉ bắt đầu khi camera bật. Trước giờ lên sóng, họ cần tìm hiểu sản phẩm, nắm thông tin về công dụng, giá bán, ưu đãi, chính sách đổi trả và các điểm nổi bật cần truyền tải. Host cũng phải làm quen với kịch bản, thứ tự sản phẩm và phối hợp với đội ngũ nội dung, vận hành để thống nhất cách triển khai.

Khi phiên live bắt đầu, host trực tiếp giới thiệu, trình diễn sản phẩm, trả lời bình luận, xử lý câu hỏi phát sinh và duy trì không khí tương tác. Họ cần biết cách nhấn mạnh lợi ích sản phẩm, giải thích chương trình khuyến mãi và hướng dẫn người xem đặt hàng. Sau phiên live, kết quả có thể được nhìn lại thông qua các chỉ số như lượt xem, tương tác, đơn hàng và doanh thu để rút kinh nghiệm cho những buổi tiếp theo.

Đáng chú ý, host không nhất thiết phải tự mình xử lý toàn bộ hoạt động bán hàng. Ở những phiên livestream được tổ chức bài bản, phía sau người dẫn còn có đội ngũ vận hành phụ trách giỏ hàng, giá bán, mã giảm giá, bình luận, hình ảnh và các vấn đề kỹ thuật. Host tập trung vào phần dẫn dắt và tương tác, trong khi các bộ phận khác đảm bảo phiên phát sóng diễn ra trơn tru.

Công việc này không giới hạn ở người nổi tiếng hay những cá nhân sở hữu lượng người theo dõi lớn. Người từng làm MC sự kiện, phát thanh viên, nhân viên bán hàng, tư vấn viên, chăm sóc khách hàng hoặc sáng tạo nội dung đều có thể thử sức nếu có khả năng giao tiếp và sẵn sàng học hỏi.

Một host livestream cần có giọng nói rõ ràng, cách diễn đạt dễ hiểu, khả năng ứng biến và giữ năng lượng trong thời gian dài. Quan trọng hơn, họ phải nắm chắc thông tin sản phẩm, không tư vấn sai hoặc phóng đại công dụng chỉ để thúc đẩy đơn hàng. Khả năng lắng nghe, đọc bình luận, xử lý tình huống và phối hợp với đội ngũ vận hành cũng là những kỹ năng cần thiết.

Tại Việt Nam, nghề host livestream đang dần hình thành một nhóm nhân sự chuyên biệt, thay vì chỉ được đảm nhiệm bởi chủ shop hoặc KOL/KOC như giai đoạn đầu.



