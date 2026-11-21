Sau 20 năm, bé Ngô năm nào đã có nhiều bước tiến trong cuộc sống và sự nghiệp.

Từng là sao nhí triển vọng của điện ảnh Việt

Với những khán giả yêu thích phim Việt đầu những năm 2000, Áo Lụa Hà Đông là một tác phẩm để lại nhiều dấu ấn. Bộ phim của đạo diễn Lưu Huỳnh xoay quanh cuộc đời nhiều biến cố của cô Dần (Trương Ngọc Ánh) và gia đình. Trong đó, Trần Thiên Tú đảm nhận vai bé Ngô - con gái thứ hai của cô Dần.

Thời điểm tham gia bộ phim năm 2006, Trần Thiên Tú mới 15 tuổi. Cô gây ấn tượng với ngoại hình sáng, gương mặt thanh tú và khả năng thể hiện cảm xúc tự nhiên. Nhân vật bé Ngô có những phân đoạn khiến người xem thương cảm, góp phần giúp cái tên Trần Thiên Tú được khán giả nhớ đến sau khi phim ra mắt.

Trần Thiên Tú (ngoài cùng bên phải) trong phim Áo Lụa Hà Đông

Sau Áo Lụa Hà Đông, Trần Thiên Tú tiếp tục có cơ hội đảm nhận vai chính trong Huyền Thoại Bất Tử (2009), cũng do đạo diễn Lưu Huỳnh thực hiện. Bộ phim sau đó giành giải Cánh Diều Vàng cho Phim điện ảnh xuất sắc nhất. Trần Thiên Tú tiếp tục góp mặt trong Dành Cho Tháng Sáu, một dự án phim độc lập, với vai diễn đòi hỏi khả năng thể hiện nội tâm.

Ở giai đoạn đầu sự nghiệp, cô từng được xếp vào nhóm những diễn viên trẻ triển vọng của điện ảnh Việt, cùng thời với Ninh Dương Lan Ngọc, Nhã Phương, Thùy Anh,... Tuy nhiên, khi đang có cơ hội phát triển tại thị trường trong nước, Trần Thiên Tú lại đưa ra một lựa chọn khiến nhiều người bất ngờ: tạm rời màn ảnh để sang Trung Quốc học tập.

Tốt nghiệp Thạc sĩ tại ngôi trường đào tạo Chương Tử Di, Đường Yên

Trần Thiên Tú lựa chọn theo học tại Học viện Hý kịch Trung ương Trung Quốc (Central Academy of Drama), ngôi trường đào tạo chuyên sâu về sân khấu và điện ảnh có tiếng tại đất nước tỷ dân.

Đây cũng là nơi từng đào tạo nhiều nghệ sĩ nổi tiếng Trung Quốc như Củng Lợi, Chương Tử Di, Đặng Siêu, Đường Yên, Đồng Ánh Lệ, Lưu Hạo Nhiên,... Việc theo học tại môi trường nghệ thuật chuyên nghiệp giúp Trần Thiên Tú có thêm thời gian trau dồi kỹ năng diễn xuất, đồng thời tiếp cận với nền công nghiệp điện ảnh có quy mô lớn.

Không dừng lại ở bậc học trước đó, cô tiếp tục theo đuổi chương trình sau đại học. Năm 2024, Trần Thiên Tú tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và Thực hành Đạo diễn tại Học viện Hý kịch Trung ương Trung Quốc.

Trần Thiên Tú tốt nghiệp Thạc sĩ ở Trung Quốc

Đây là một dấu mốc đáng chú ý trong hành trình nghề nghiệp của nữ diễn viên. Sau nhiều năm theo đuổi diễn xuất, cô có thêm nền tảng học thuật về đạo diễn và thực hành nghệ thuật, thay vì chỉ tập trung vào công việc trước ống kính.

Trong thời gian học tập và sinh sống tại Trung Quốc, Trần Thiên Tú cũng có cơ hội trau dồi tiếng Trung. Kỹ năng ngôn ngữ sau này trở thành một lợi thế khi cô thử sức với một hướng đi khác trên mạng xã hội.

Nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng với những bản cover nhạc Việt lời Hoa

Một “cuộc đời” khác của Trần Thiên Tú là nhà sáng tạo nội dung trên TikTok.

Cô gây chú ý nhờ những video cover các ca khúc Việt bằng tiếng Trung. Thay vì đơn thuần dịch lời rồi hát lại, Trần Thiên Tú cùng bạn bè dành thời gian chuyển ngữ để ca từ phù hợp với giai điệu, giữ được tinh thần của bài hát gốc. Trong các video, cô thường chú thích lời bài hát bằng chữ Hán, phiên âm và tiếng Việt để người xem vừa thưởng thức âm nhạc vừa có thể học thêm ngoại ngữ.

Những bản cover như Thiên Đàng, Nhật Ký Của Mẹ, Bèo Dạt Mây Trôi phiên bản tiếng Trung nhận được sự quan tâm của người dùng mạng xã hội. Năm 2022, kênh TikTok của Trần Thiên Tú đã có gần 700.000 người theo dõi cùng hơn 5 triệu lượt yêu thích. Đây cũng là giai đoạn cô xây dựng được một nhóm khán giả riêng, bên cạnh những người từng biết đến mình qua phim ảnh.

Điều thú vị là dù chuyển sang làm nội dung sáng tạo, Trần Thiên Tú chưa bao giờ từ bỏ mong muốn tiếp tục diễn xuất. Cô từng chia sẻ niềm vui khi vẫn được khán giả nhận ra ngoài đời nhờ những vai diễn cũ. Những lời nhận xét rằng cô vẫn trẻ trung sau nhiều năm cũng là động lực để nữ diễn viên duy trì tình yêu với điện ảnh.

Kết hôn với TikToker kém 7 tuổi, hôn nhân kín tiếng

Một thông tin khác khiến nhiều người bất ngờ khi tìm hiểu về Trần Thiên Tú là cô đã kết hôn từ năm 2025. Ông xã của nữ diễn viên là Mai Anh Đức, thường được biết đến với biệt danh Đức Reaction, một nhà sáng tạo nội dung có tiếng trên TikTok.

Vợ chồng Trần Thiên Tú

Sinh năm 1998, Mai Anh Đức kém vợ 7 tuổi. Anh sở hữu kênh TikTok với hơn 1,4 triệu người theo dõi. Nội dung chủ yếu của Đức Reaction là các video reaction về âm nhạc, văn học, điện ảnh, sân khấu và những câu chuyện đang được quan tâm trên MXH.

Với phong cách hài hước, cách trò chuyện gần gũi và những phản ứng nhanh, Đức Reaction xây dựng được cộng đồng người xem riêng. Anh cũng là gương mặt quen thuộc với nhóm khán giả thường xuyên theo dõi nội dung giải trí trên nền tảng video ngắn.

Chuyện tình cảm của cả hai được giữ kín trong thời gian dài. Đức Reaction không thường xuyên đăng tải hình ảnh vợ trên các nền tảng cá nhân, trong khi Trần Thiên Tú cũng khá hạn chế chia sẻ về đời sống hôn nhân. Bởi vậy, khi thông tin cặp đôi đã tổ chức đám cưới năm 2025 được chú ý, không ít người theo dõi hai nhân vật tỏ ra bất ngờ.

Sau khi kết hôn, cả hai tiếp tục làm việc và sinh sống tại TP.HCM. Dù cùng hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo nội dung và giải trí, họ không xây dựng hình ảnh cặp đôi thường xuyên xuất hiện chung trên mạng xã hội.

Trở lại màn ảnh, gây chú ý với hình tượng nữ tướng và phim hành động

Sau những năm tháng học tập, làm nội dung trên mạng xã hội và duy trì hoạt động nghệ thuật, Trần Thiên Tú có màn trở lại với điện ảnh Việt thông qua nhiều dự án như Cám, Tử Chiến Trên Không,... và đáng chú ý là Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh.

Trần Thiên Tú ở Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh

Trong Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh, cô đảm nhận vai An Nhiên, con gái của Tả tướng quân. Nhân vật An Nhiên của cô trong phim có xuất thân cao quý khi là con gái của Tả tướng quân. Dù mang thân phận nữ nhi, An Nhiên lại vô cùng can trường, dũng cảm và đặc biệt giỏi võ. Sau khi Đinh Tiên Hoàng băng hà, cô lãnh nhận trọng trách trở thành một trong những tráng sĩ tham gia bảo vệ linh cữu thực sự của tiên đế.

Trong phim, Trần Thiên Tú có rất nhiều cảnh hành động. Dù trước đó không có nền tảng võ thuật, nữ diễn viên vẫn chăm chỉ tập luyện dưới sự chỉ dẫn của bộ đôi đạo diễn hành động Johnny Trí Nguyễn và Tuấn Nguyễn. Sau 7 tháng rèn luyện, Trần Thiên Tú đã có màn lột xác đầy bất ngờ, đủ sức tự mình thực hiện nhiều phân cảnh hành động trong phim.

Hiện tại, Trần Thiên Tú đang tham gia Loạn Thế - tác phẩm hành động cổ trang dự kiến chiếu vào dịp Tết 2027.

Một vài hình ảnh của Trần Thiên Tú gần đây

(Tổng hợp)