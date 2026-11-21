Ali Thục Phương không chỉ là gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình mà còn nổi bật trên MXH với 1,3 triệu người theo dõi kênh TikTok.

Đó là Ali Thục Phương - nghệ sĩ nhí nổi bật trong những năm gần đây.

Ali Thục Phương, tên đầy đủ là Nguyễn Đỗ Thục Phương, sinh năm 2013 tại Hà Nội. Cô bé bắt đầu tham gia các hoạt động nghệ thuật từ năm 5 tuổi, sớm làm quen với sân khấu, máy quay và những chương trình truyền hình. Một trong những dấu mốc đáng nhớ đầu tiên là năm 2019, khi Ali góp mặt trong video mang tên "Thử thách người dẫn chương trình tương lai" thuộc khuôn khổ lễ trao giải VTV Awards.

Ở thời điểm mới 6 tuổi, cô bé đã được trải nghiệm dẫn thử chương trình Thời Sự 19h và Ai Là Triệu Phú. Trong những hình ảnh được chia sẻ, Ali xuất hiện trước ống kính với phong thái tự tin, biểu cảm linh hoạt và sự lém lỉnh.

Ali Thục Phương đã được trải nghiệm dẫn thử chương trình Thời Sự 19h và Ai Là Triệu Phú

Không chỉ thử sức với vai trò MC, Ali còn sớm bén duyên với các gameshow, ca hát và diễn xuất. Cô bé từng tham gia nhiều chương trình như Nhanh Như Chớp Nhí, Siêu Tài Năng Nhí, Con Đường Lịch Sử, Điểm Tựa Việt Nam, Hoa Vui Ca... Năm 2024, Ali đảm nhận vai trò MC chính của chương trình Hoa Vui Ca, cho thấy khả năng dẫn dắt và tương tác trước máy quay ngày càng tiến bộ.

Ở lĩnh vực âm nhạc, Ali Thục Phương có nền tảng và niềm yêu thích được nuôi dưỡng từ gia đình. Bà nội của cô bé từng có hơn 30 năm làm Tổng phụ trách Đội, yêu thích các ca khúc cách mạng, trong khi ông nội đam mê hát quan họ. Bố cũng thường đàn hát ở nhà. Từ khi mới biết nói, Ali đã bập bẹ hát những ca khúc thiếu nhi.

Một trong những video viral của Ali Thục Phương cũng là cùng bà nội với ca khúc Em Là Mầm Non Của Đảng. Ban đầu, cô bé chỉ muốn lưu lại kỷ niệm với người thân nhưng đoạn video sau đó lan truyền mạnh trên mạng xã hội, đạt hơn 53 triệu lượt xem sau hơn 1 năm đăng tải. Kênh TikTok của Ali cũng đã vượt mốc 1,3 triệu người theo dõi, với nhiều video biểu diễn các ca khúc truyền thống và nhạc cách mạng.

Đoạn clip hơn 53 triệu lượt xem của Ali Thục Phương và bà (Clip: @alithucphuong)

Cô bạn hiện có thể chơi piano, guitar và đặc biệt yêu thích sáng tác nhạc. Thay vì chỉ thể hiện những ca khúc có sẵn, Ali mong muốn tự viết nên những giai điệu, ca từ mang câu chuyện và cảm xúc của riêng mình. Vì vậy ước mơ của của Ali Thục Phương trong tương lai là trở thành ca sĩ có thể tự sáng tác, đồng thời tiếp tục theo đuổi diễn xuất và học thêm nhiều nhạc cụ.

Năm 2026, cô bé tiếp tục có cơ hội đứng trên những sân khấu lớn. Ali là nghệ sĩ nhỏ tuổi nhất góp mặt tại Concert Thanh Xuân, diễn ra vào tháng 6, bên cạnh nhiều tên tuổi như Hòa Minzy, Quang Hùng MasterD, Double2T... Đến ngày 23/8, cô bé tiếp tục gây chú ý khi biểu diễn liên khúc Đêm Qua Em Mơ Gặp Bác Hồ - Cùng Nhau Ta Đi Lên tại concert Tổ quốc trong tim. Trước hàng chục nghìn khán giả, giọng hát trong trẻo và phong thái tự tin của Ali nhận được nhiều thiện cảm.

Ali Thục Phương có cơ hội đứng chung sân khấu với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng

Song song với ca hát, diễn xuất cũng là lĩnh vực giúp cái tên Ali Thục Phương đến gần hơn với đông đảo khán giả. Cô bé đảm nhận vai Tú lúc nhỏ trong bộ phim Cách Em 1 Milimet. Nhân vật là cô bé tinh nghịch, hiếu động, có cá tính mạnh và thường giữ vai trò thủ lĩnh trong nhóm bạn ở làng Mây. Dù là lần đầu đóng phim truyền hình, Ali vẫn tạo được dấu ấn nhờ biểu cảm tự nhiên và khả năng thể hiện nhiều sắc thái cảm xúc.

Sau dự án này, Ali tiếp tục xuất hiện trong phim Phía Bên Kia Thành Phố với vai Thảo, em gái của nhân vật Cương do Võ Hoài Vũ đảm nhận. Dù thời lượng xuất hiện không quá dài, nhân vật vẫn để lại ấn tượng nhờ vẻ ngoài hồn nhiên và những phân đoạn giàu cảm xúc. Một số khán giả còn gọi cô bạn bằng biệt danh "em gái quốc dân phim giờ vàng".

Ali Thục Phương trong phim Cách Em 1 Milimet

Ở tuổi 13, Ali Thục Phương hiện là học sinh lớp 8 tại Hà Nội. Vì vậy cô bạn vẫn ưu tiên việc học và chủ động sắp xếp thời gian cho những hoạt động cá nhân. Khi biết trước lịch ghi hình hay biểu diễn, Ali thường chuẩn bị bài vở và hoàn thành những việc cần thiết để không bị động.

Hiện tại gia đình Ali Thục Phương cũng đóng vai trò đồng hành quan trọng cùng với con gái. Bố mẹ cô bạn không đặt sẵn một lộ trình nghệ thuật hay yêu cầu con phải nhanh chóng nổi tiếng, mà tạo điều kiện để Ali trải nghiệm, tự nhận ra điều mình thực sự yêu thích. Mẹ là người trực tiếp quản lý lịch trình, đồng thời giúp con học cách lựa chọn cơ hội phù hợp và đối diện với những vấn đề khi được nhiều người biết đến.

Một số hình ảnh khác của Ali Thục Phương

(Tổng hợp - Ảnh: FBNV)