Lý Tử Thất vừa được bầu làm Phó chủ tịch kiêm nhiệm Văn liên Tứ Xuyên. Cô cho biết đang quay phim tài liệu và dành thời gian bên bà.

Hơn một thập kỷ kể chuyện làng quê qua những thước phim về món ăn và nghề thủ công, Lý Tử Thất vừa đảm nhận vai trò mới tại quê nhà. Cô cũng chia sẻ lý do gần đây muốn làm việc chậm lại và dành thêm thời gian cho bà nội.

Ngày 20/11, tại đại hội lần thứ IX của Liên hiệp các giới Văn học Nghệ thuật tỉnh Tứ Xuyên ở Thành Đô, nhà sáng tạo video Lý Tử Thất được bầu làm Phó chủ tịch kiêm nhiệm. Nghệ sĩ Xuyên kịch Trần Trí Lâm tiếp tục giữ chức Chủ tịch. Trước đó, Lý Tử Thất từng được Hiệp hội Bảo vệ Di sản Văn hóa Phi vật thể Trung Quốc mời làm đại sứ quảng bá di sản.

Đang quay phim tài liệu, muốn có thêm thời gian bên bà

Chia sẻ tại đại hội, Lý Tử Thất cho biết cô đang thử sức với phim tài liệu. Vì chất liệu sáng tạo của mình đến từ đời sống, cô muốn đi chậm hơn để có thời gian trò chuyện với những người làm nghề, nghe họ kể về công việc lẫn chuyện nhà. Cô hy vọng một ngày có thể đưa những câu chuyện ấy đi xa hơn qua các tác phẩm của mình. Cô cũng nói bà nội ngày càng lớn tuổi, nên muốn dành thêm thời gian ở bên bà.

Với những người theo dõi Lý Tử Thất từ lâu, bà nội là gương mặt quen thuộc trong các video ở quê nhà. Khi đăng video trở lại vào ngày 12/11/2024 sau khoảng ba năm gián đoạn, Lý Tử Thất chọn kể chuyện sửa chiếc tủ đã hỏng của bà. Cô dùng kỹ thuật sơn mài truyền thống để làm mới món đồ. Chiếc tủ vốn là vật dụng trong nhà, và lý do sửa nó cũng giản dị như cách cô giới thiệu video: Tủ của bà hỏng rồi.

Khi người đứng sau món đồ thủ công trở thành nhân vật chính

Sinh năm 1990 tại Miên Dương, Tứ Xuyên, Lý Tử Thất bắt đầu làm video từ năm 2015. Cô đưa lên màn hình những việc như làm tương, nấu món theo mùa, dệt vải hay làm giấy. Nhiều công đoạn được quay đủ lâu để người xem thấy một món đồ thành hình thế nào. Tháng 1/2021, Guinness ghi nhận kênh của cô đạt 14,1 triệu lượt đăng ký, lập kỷ lục dành cho kênh YouTube tiếng Trung vào thời điểm xác nhận.

Gần đây, cô dành thêm công sức cho trạm di sản văn hóa phi vật thể ở huyện Bình Vũ, Miên Dương, nơi triển khai các hoạt động hỗ trợ người làm nghề và phụ nữ nông thôn. Trong bài viết trên Nhân Dân nhật báo hồi tháng 2, cô kể về một xưởng thêu ở Hồ Nam. Ở đó, một cụ bà gần 90 tuổi đã thôi cầm kim nhưng vẫn đến chỉ hoa văn cho các thợ trẻ, còn những người mẹ có thể vừa làm việc vừa trông chừng con chơi ngoài sân. Đó cũng là câu chuyện cô dùng để giải thích vì sao mình dần chuyển trọng tâm ra sau máy quay. Sau nhiều năm nghĩ cách quay một nghề sao cho đẹp, giờ đây cô quan tâm thêm đến chuyện người làm nghề có sống được bằng công việc ấy và có người tiếp nối hay không.

Ở Thành Đô, khi nói về những bộ phim muốn làm, cô nhắc đến việc ngồi lâu hơn với các nghệ nhân, nghe họ kể cả chuyện nghề lẫn chuyện nhà. Một trong những hình ảnh cô dùng để nói về cái tình mình muốn giữ trong tác phẩm là bàn cơm có người đợi mình về. Cũng dễ hiểu vì sao giữa câu chuyện về một chức vụ mới, điều cô kể giản dị nhất lại là muốn có thêm thời gian ở bên bà.