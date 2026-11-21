Năm 2016, cụm từ “Đây là tha thu” từng trở thành một trong những câu nói viral quen thuộc trên mạng xã hội Việt Nam. Bắt nguồn từ cách Sơn Tùng M-TP phát âm từ “tattoo” khi nói về hình xăm của mình, câu nói nhanh chóng được chế lại, lan truyền rộng rãi và trở thành một meme gắn liền với tên tuổi nam ca sĩ. Ở thời điểm ấy, tiếng Anh của Sơn Tùng là một trong những khía cạnh thường xuyên bị đem ra bàn luận, bên cạnh âm nhạc, phong cách thời trang và những tranh cãi xoay quanh anh. Một khoảnh khắc vụng về, qua lăng kính hài hước của Internet, có thể trở thành thứ được nhắc đi nhắc lại trong nhiều năm.

Gần một thập kỷ trôi qua, Sơn Tùng xuất hiện trên Zach Sang Show, một chương trình podcast của Mỹ, trong cuộc phỏng vấn bằng tiếng Anh kéo dài khoảng 42 phút. Cuộc trò chuyện xoay quanh hành trình âm nhạc, những sản phẩm từng làm nên tên tuổi, các màn hợp tác quốc tế và định hướng phát triển trong tương lai. Ngay từ đầu, nam ca sĩ thừa nhận mình khá hồi hộp vì đây là lần đầu tiên anh thực hiện một cuộc phỏng vấn bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, sau những phút đầu làm quen, Sơn Tùng dần bắt nhịp với cuộc trò chuyện, chủ động chia sẻ và phản hồi các câu hỏi của người dẫn chương trình.

Điều đáng chú ý ở đây không nhất thiết nằm ở việc Sơn Tùng sử dụng tiếng Anh hoàn hảo đến đâu. Phát âm, vốn từ hay những quy tắc ngữ pháp vẫn có thể tiếp tục được trau dồi - như với bất kỳ ai học một ngoại ngữ. Nhưng khả năng giao tiếp không chỉ được quyết định bởi những yếu tố kỹ thuật ấy. Một người có thể duy trì cuộc trò chuyện, lắng nghe câu hỏi, diễn đạt suy nghĩ, tương tác với người đối diện và giữ được sự tự nhiên trong một tình huống không hoàn toàn quen thuộc cũng là một thành quả đáng ghi nhận. Nhất là khi đó là cuộc trò chuyện trực tiếp, với những câu hỏi nối tiếp nhau, chứ không đơn thuần là việc đọc một đoạn nội dung đã chuẩn bị sẵn.

Không phải một nỗ lực nhất thời

Trong cuộc phỏng vấn với Forbes tại Mỹ, Sơn Tùng tiết lộ anh bắt đầu học tiếng Anh khoảng 4-5 năm trước. Lý do khá rõ ràng: anh muốn đưa âm nhạc đến gần hơn với khán giả quốc tế và sử dụng tiếng Anh như một công cụ để kết nối với những người hâm mộ ở nhiều nơi trên thế giới. Chia sẻ ấy giúp cuộc xuất hiện trên Zach Sang Show được đặt trong một bối cảnh rộng hơn. Đây không phải một nỗ lực ngẫu hứng nhằm chứng minh khả năng ngoại ngữ trong một khoảnh khắc, mà là một phần của quá trình chuẩn bị cho hướng đi mới trong sự nghiệp.

Trước cuộc phỏng vấn này, Sơn Tùng đã có những bước thử sức với âm nhạc tiếng Anh. Năm 2022, anh phát hành “There's No One At All”, ca khúc hoàn toàn bằng tiếng Anh, đánh dấu lần đầu tiên thử nghiệm ngôn ngữ này trong một sản phẩm âm nhạc của mình. Một năm sau, “Making My Way” tiếp tục được ra mắt với phần lời tiếng Anh. Đến năm 2026, anh có thêm “Come My Way”, sản phẩm hợp tác cùng rapper Tyga. Những lựa chọn ấy cho thấy tiếng Anh ngày càng trở thành một phần trong nỗ lực mở rộng không gian âm nhạc của Sơn Tùng, thay vì chỉ xuất hiện như một yếu tố trang trí trong các ca khúc.

Dĩ nhiên, việc phát hành một bài hát bằng tiếng Anh và sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp trực tiếp là hai thử thách khác nhau. Một ca khúc có thể được viết, chỉnh sửa và thu âm qua nhiều lần; còn trong một cuộc trò chuyện, người nói phải lắng nghe, suy nghĩ và phản hồi gần như đồng thời. Bởi vậy, sự tự tin của Sơn Tùng trên podcast mang đến một góc nhìn khác về hành trình học ngoại ngữ của anh. Không chỉ dừng lại ở việc đưa tiếng Anh vào sản phẩm âm nhạc, anh đang từng bước sử dụng nó như một phương tiện để kể câu chuyện của mình, trao đổi với những người làm nghề ở môi trường quốc tế và trực tiếp kết nối với khán giả.

Thành công đôi khi là một vùng an toàn

Có một điều khá thú vị trong câu chuyện này: tài năng có thể đưa một người lên đỉnh cao, nhưng không phải lúc nào nó cũng là yếu tố quyết định người ấy sẽ tiếp tục đi xa đến đâu. Trong đời sống, chúng ta thường dễ dàng ngưỡng mộ những người có năng khiếu, những người dường như sở hữu một lợi thế tự nhiên để đạt được thành công. Nhưng đằng sau một thành tựu thường còn có rất nhiều điều ít hào nhoáng hơn: sự kiên nhẫn, tính kỷ luật, khả năng tiếp nhận những điều mới và thái độ sẵn sàng sửa đổi những gì bản thân chưa làm tốt.

Đặc biệt, tinh thần học hỏi có thể trở nên khó duy trì hơn khi một người đã đạt được vị trí đáng mơ ước. Khi còn là người mới bắt đầu, chúng ta có không ít động lực để tiến bộ: mong muốn được công nhận, khát vọng thành công, nhu cầu chứng minh năng lực hay đơn giản là cảm giác mình còn quá nhiều điều phải học. Nhưng khi đã có danh tiếng, tiền bạc, thành tựu và một vị trí tương đối vững chắc, động lực ấy đôi khi không còn mạnh mẽ như trước. Người ta có thể tiếp tục làm việc chăm chỉ để duy trì những gì mình đang có, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc vẫn giữ được sự tò mò và chủ động khám phá những điều mình chưa biết.

Thành công, theo một cách nào đó, có thể tạo ra một vùng an toàn rất dễ chịu. Khi đã quen với việc được công nhận trong một lĩnh vực, chúng ta thường muốn tiếp tục làm những gì mình vốn làm tốt. Điều ấy hoàn toàn dễ hiểu: chẳng ai muốn liên tục đặt mình vào tình huống vụng về, phải bắt đầu lại từ đầu hay đối diện với nguy cơ mắc lỗi trước mắt người khác. Một người đã là chuyên gia trong công việc của mình có thể cảm thấy không thoải mái khi trở thành học trò ở một lĩnh vực hoàn toàn xa lạ. Một người vốn quen với việc được lắng nghe có thể không dễ dàng chấp nhận rằng mình vẫn còn nhiều điều phải tiếp thu.

Dám trở thành người mới bắt đầu

Bởi vậy, đôi khi khó khăn lớn nhất của việc học không nằm ở độ khó của kiến thức, mà ở khả năng chấp nhận vị trí của một người chưa biết. Học một ngôn ngữ mới đồng nghĩa với việc phải chấp nhận những lần diễn đạt không trọn vẹn, những câu nói còn ngập ngừng, những từ vựng không thể nhớ ra đúng lúc và cả những tình huống khiến mình cảm thấy thiếu tự tin. Đối với một người nổi tiếng, những khoảnh khắc ấy còn có thể trở thành đề tài bàn luận của công chúng. Nhưng nếu cứ đợi đến khi không còn mắc lỗi mới bắt đầu sử dụng một kỹ năng, có lẽ chúng ta sẽ phải chờ đợi rất lâu.

Nhìn từ góc độ đó, điều đáng quý ở Sơn Tùng không phải là anh đã biến mình thành một người nói tiếng Anh hoàn hảo, mà là vẫn tiếp tục học hỏi và sẵn sàng đưa kỹ năng ấy vào thực tế. Anh hoàn toàn có thể chỉ tập trung vào những lĩnh vực đã giúp mình thành công, tiếp tục hoạt động trong một thị trường quen thuộc và không nhất thiết phải đặt bản thân trước những thử thách mới. Nhưng việc dành nhiều năm học tiếng Anh, thử nghiệm với các sản phẩm âm nhạc quốc tế và xuất hiện trong một cuộc phỏng vấn dài bằng ngôn ngữ này cho thấy anh vẫn muốn mở rộng giới hạn của chính mình.

Đó cũng là một biểu hiện của tư duy phát triển, năng lực không nhất thiết là thứ cố định từ khi sinh ra; con người có thể tiếp tục cải thiện thông qua quá trình học tập, rèn luyện và trải nghiệm. Người có tư duy phát triển không xem việc mình chưa giỏi một điều gì đó là bằng chứng cho thấy bản thân không có khả năng. Thay vào đó, họ nhìn nhận đó là một kỹ năng còn có thể được bồi đắp. Họ không ngại thử sức, không quá sợ hãi trước những sai sót và hiểu rằng tiến bộ thường cần thời gian.

Không ai quá thành công để ngừng học hỏi

Tinh thần ấy không chỉ có ý nghĩa với những người hoạt động nghệ thuật hay những ai đang theo đuổi một sự nghiệp lớn. Trong một thế giới liên tục thay đổi, khả năng học hỏi có lẽ là một trong những năng lực thiết thực nhất mà mỗi người cần duy trì. Một công việc ổn định không có nghĩa là chúng ta đã biết hết những gì cần biết. Một vị trí đáng tự hào không đồng nghĩa với việc không còn điều gì phải cải thiện. Ngay cả khi đã đạt được những mục tiêu quan trọng, chúng ta vẫn có thể bắt đầu học một ngoại ngữ, tìm hiểu một lĩnh vực mới, đọc thêm một cuốn sách, rèn luyện khả năng giao tiếp hay thử sức với một công việc trước đây mình chưa từng nghĩ sẽ làm.

Học hỏi, vì thế, không nên chỉ được xem là phương tiện để đạt đến một thành tựu cụ thể. Nó còn là cách con người duy trì sự tò mò với thế giới và với chính bản thân mình. Khi còn muốn học, chúng ta vẫn còn khả năng thay đổi cách nhìn, điều chỉnh những thói quen cũ và khám phá những năng lực chưa từng được sử dụng. Đó cũng là một cách để không bị đóng khung trong hình ảnh mà thành công trước đây đã tạo ra. Thay vì chỉ cố gắng trở thành người từng được mọi người công nhận, chúng ta có thể tiếp tục trở thành một phiên bản khác, rộng mở hơn và có nhiều khả năng hơn.

Một thần tượng đáng học hỏi không nhất thiết phải hoàn hảo

Với người trẻ, câu chuyện của Sơn Tùng còn gợi ra một khía cạnh thú vị về ảnh hưởng của thần tượng. Trong nhiều năm, người hâm mộ thường tìm thấy cảm hứng từ những gì nghệ sĩ sở hữu: một giọng hát đặc biệt, phong cách thời trang riêng, những màn trình diễn ấn tượng hay thành công mà họ đạt được. Đó đều là những điều đáng ngưỡng mộ, nhưng đôi khi cũng khiến hình ảnh thần tượng trở nên xa vời. Không phải ai cũng có thể trở thành ca sĩ, sở hữu một sự nghiệp âm nhạc hay đạt được mức độ nổi tiếng tương tự. Tuy nhiên, có những phẩm chất mà bất kỳ ai cũng có thể học hỏi và thực hành trong cuộc sống của mình.

Một người hâm mộ Sơn Tùng có thể không bao giờ đứng trên sân khấu như anh, nhưng hoàn toàn có thể bắt đầu học tiếng Anh, luyện tập khả năng giao tiếp hoặc tự tin hơn khi nói chuyện với người nước ngoài. Các bạn trẻ cũng có thể học cách không để một lời chê bai trở thành lý do từ bỏ, hay không xem một thất bại ban đầu là giới hạn cuối cùng của bản thân. Những điều ấy không đòi hỏi tài năng đặc biệt, mà cần sự kiên nhẫn và một thái độ nghiêm túc với quá trình phát triển của chính mình.

Có lẽ, một thần tượng đáng học hỏi không nhất thiết phải là người luôn hoàn hảo, không mắc sai lầm hay có thể làm tốt mọi thứ ngay từ đầu. Đôi khi, điều có giá trị hơn cả là cách họ đối diện với những điểm chưa tốt của mình. Một người từng bị chế giễu vì phát âm tiếng Anh, nhưng vẫn dành nhiều năm học tập để có thể sử dụng ngôn ngữ ấy trong công việc và cuộc sống, mang đến một thông điệp khá giản dị: chúng ta không nhất thiết phải giỏi ngay từ đầu, nhưng có thể lựa chọn không ngừng tiến bộ.

Thành công là điểm tựa để đi xa hơn

Sơn Tùng hôm nay đã có thể khiến những người từng chế giễu mình phải thay đổi suy nghĩ. Những lời bình luận trên mạng xã hội vốn chỉ là một phần rất nhỏ trong hành trình của mỗi người. Quan trọng hơn, một khoảnh khắc chưa tốt không nên trở thành định nghĩa cố định về năng lực hay con người chúng ta. Điều quyết định vẫn là những gì mỗi người lựa chọn làm sau đó, trong những ngày không có tiếng vỗ tay, không có sự chú ý và cũng chẳng có ai đứng bên cạnh để ghi nhận từng bước tiến bộ.

Sơn Tùng M-TP vẫn còn nhiều điều có thể tiếp tục học hỏi, giống như bất kỳ ai trong chúng ta. Nhưng việc một nghệ sĩ đã có vị trí đáng kể trong âm nhạc Việt Nam vẫn dành thời gian để trau dồi một kỹ năng mới, rồi tự tin mang nó vào công việc, là điều đáng được ghi nhận.

Có lẽ, điều đáng quý nhất ở một người đã đạt được thành công không phải là họ có thể khiến bao nhiêu người ngưỡng mộ, mà là họ vẫn còn đủ tò mò để học một điều mình chưa biết, đủ khiêm tốn để chấp nhận mình chưa giỏi và đủ kiên nhẫn để bắt đầu từ những bước nhỏ. Bởi thành công không nhất thiết phải là nơi chúng ta dừng chân. Đôi khi, nó chỉ nên là một điểm tựa để ta tiếp tục đi xa hơn.