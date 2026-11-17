Liên tục xuất hiện trên truyền thông quốc tế, khả năng tiếng Anh của Sơn Tùng như thế nào sau sự cố 10 năm?

Mới đây, Sơn Tùng M-TP xuất hiện trên Zach Sang Show - podcast của MC người Mỹ Zach Sang, nơi từng đón tiếp nhiều nghệ sĩ quốc tế. Đây là lần đầu tiên nam ca sĩ góp mặt trong chương trình và cũng là cuộc phỏng vấn hoàn toàn bằng tiếng Anh đầu tiên trong sự nghiệp. Cuộc trò chuyện kéo dài khoảng 42 phút, xoay quanh hành trình hơn 13 năm hoạt động nghệ thuật, những sản phẩm âm nhạc làm nên tên tuổi, các màn hợp tác với Snoop Dogg, Tyga cũng như định hướng phát triển trong tương lai. Ngay khi lên sóng, màn xuất hiện của giọng ca sinh năm 1994 nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Sơn Tùng nói tiếng anh trên Zach Sang Show - podcast của MC người Mỹ Zach Sang

Điều khiến đông đảo khán giả quan tâm không chỉ nằm ở những thông tin được tiết lộ mà còn là khả năng sử dụng tiếng Anh của Sơn Tùng M-TP. Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Forbes (Mỹ), nam ca sĩ cho biết chỉ mới dành khoảng 4-5 năm để học và trau dồi ngoại ngữ. Anh xem tiếng Anh là công cụ quan trọng để có thể trực tiếp kết nối với người hâm mộ quốc tế, đồng thời đưa âm nhạc Việt Nam đến gần hơn với khán giả toàn cầu.

Sơn Tùng cho thấy khả năng giao tiếp khá lưu loát

Dù thừa nhận bản thân có chút hồi hộp khi lần đầu thực hiện một cuộc phỏng vấn dài hoàn toàn bằng tiếng Anh, Sơn Tùng vẫn cho thấy khả năng giao tiếp khá lưu loát. Nam ca sĩ chủ động trả lời các câu hỏi, diễn đạt suy nghĩ, kể lại những câu chuyện cá nhân và tương tác tự nhiên với người dẫn chương trình.

Khả năng nghe hiểu, nắm bắt nội dung và phản hồi nhanh trước những câu hỏi liên tiếp cũng là điểm đáng chú ý. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả bày tỏ sự bất ngờ trước sự tiến bộ của Sơn Tùng, nhất là khi anh mới bắt đầu học tiếng Anh cách đây vài năm nhưng đã có thể tự tin trò chuyện trong một chương trình quốc tế kéo dài hơn 40 phút.

Thực tế, thời gian qua, Sơn Tùng M-TP liên tục có những hoạt động hướng đến thị trường quốc tế, trong đó tiếng Anh dần trở thành một phần trong các sản phẩm âm nhạc.

Thực tế, thời gian qua, Sơn Tùng M-TP liên tục có những hoạt động hướng đến thị trường quốc tế, trong đó tiếng Anh dần trở thành một phần trong các sản phẩm âm nhạc. Hồi tháng 5, nam ca sĩ phát hành Come My Way - ca khúc hợp tác cùng rapper Tyga, được thể hiện hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Đến tháng 8, anh có mặt tại Los Angeles (Mỹ) để tham dự lễ hội âm nhạc Head In The Clouds 2026 do 88rising tổ chức. Tại đây, Sơn Tùng thực hiện một cuộc phỏng vấn ngắn bằng tiếng Anh, chia sẻ về ý nghĩa của Come My Way cũng như những dự định trong âm nhạc.

Đến tháng 9, Sơn Tùng tiếp tục xuất hiện trên chuyên trang âm nhạc Genius với sân khấu Open Mic, trực tiếp trình diễn Come My Way mà không có sự góp mặt của Tyga. Đây cũng là lần đầu tiên nam ca sĩ thể hiện live trọn vẹn ca khúc này. Những hoạt động liên tiếp tại Mỹ cho thấy Sơn Tùng đang từng bước mở rộng phạm vi hoạt động, chủ động giao lưu với truyền thông quốc tế và thử nghiệm khả năng tiếp cận khán giả nước ngoài bằng chính âm nhạc của mình.

Năm 2016, nam ca sĩ trở thành tâm điểm chú ý khi phát âm từ "tattoo" (hình xăm) thành "tha thu" trong một chương trình truyền hình

Đáng chú ý, khả năng tiếng Anh của Sơn Tùng M-TP từng là chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Năm 2016, nam ca sĩ trở thành tâm điểm chú ý khi phát âm từ "tattoo" (hình xăm) thành "tha thu" trong một chương trình truyền hình. Câu nói nhanh chóng trở thành meme đình đám, kéo theo nhiều tranh luận về khả năng ngoại ngữ của giọng ca sinh năm 1994. Chính vì vậy, màn thể hiện trên Zach Sang Show lần này càng gây chú ý, khi Sơn Tùng cho thấy sự thay đổi đáng kể sau nhiều năm trau dồi tiếng Anh.

Bên cạnh câu chuyện về ngoại ngữ và hành trình quốc tế, cuộc trò chuyện trên Zach Sang Show còn hé lộ một số thông tin đáng chú ý về kế hoạch âm nhạc sắp tới. Khi được hỏi về những sản phẩm tiếp theo, Sơn Tùng xác nhận đang ấp ủ nhiều ca khúc chưa phát hành. Trong đó, có một sản phẩm đã gần như hoàn tất phần âm thanh.

Bên cạnh câu chuyện về ngoại ngữ và hành trình quốc tế, cuộc trò chuyện trên Zach Sang Show còn hé lộ một số thông tin đáng chú ý về kế hoạch âm nhạc sắp tới.

Đáng chú ý, nam ca sĩ tiết lộ bản thân chuẩn bị bước vào giai đoạn ghi hình MV mới và Hàn Quốc là địa điểm được lựa chọn để thực hiện dự án. Anh hiện vẫn giữ kín tên ca khúc cũng như thời điểm ra mắt chính thức. Thông tin này lập tức khiến người hâm mộ tò mò, đặc biệt khi Sơn Tùng đang có nhiều bước tiến trong việc kết nối với các nghệ sĩ và thị trường âm nhạc quốc tế.

Một trong những cái tên được cộng đồng mạng nhắc đến khi bàn luận về dự án mới là LNGSHOT -nhóm nhạc nam Hàn Quốc do Jay Park thành lập. Trước đó, Sơn Tùng từng công khai bày tỏ sự quan tâm đến nhóm khi tham dự Head In The Clouds 2026.

Sơn Tùng có động thái chúc mừng LNGSHOT khi nhóm giành giải thưởng tại Melon Music Awards 2026 (MMA 2026)

Mới đây, nam ca sĩ còn có động thái chúc mừng LNGSHOT khi nhóm giành giải thưởng tại Melon Music Awards 2026 (MMA 2026). Những tương tác liên tiếp cùng việc Sơn Tùng chuẩn bị ghi hình MV tại Hàn Quốc khiến một bộ phận người hâm mộ đặt nghi vấn về khả năng hai bên có thể hợp tác trong tương lai.

Với những động thái liên tiếp trong thời gian qua, các hoạt động tiếp theo của Sơn Tùng M-TP đang nhận được nhiều sự quan tâm. Từ màn phỏng vấn hoàn toàn bằng tiếng Anh trên podcast Mỹ, những sân khấu quốc tế cho đến kế hoạch ghi hình MV tại Hàn Quốc, nam ca sĩ cho thấy tham vọng tiếp tục mở rộng hành trình âm nhạc vượt ra ngoài thị trường trong nước. Người hâm mộ hiện chờ đợi những thông tin cụ thể hơn về sản phẩm mới, cũng như khả năng xuất hiện của những màn kết hợp quốc tế trong thời gian tới.

Người hâm mộ hiện chờ đợi những thông tin cụ thể hơn về sản phẩm mới của Sơn Tùng

Dẫu vậy, hành trình tiến ra thị trường quốc tế của Sơn Tùng M-TP được dự báo không ít thử thách. Điển hình là Come My Way, MV tạo hiệu ứng bùng nổ trong ngày đầu, đạt hơn 10 triệu lượt xem sau khoảng 15 giờ và đứng thứ 2 trong danh sách video được xem nhiều nhất YouTube toàn cầu trong 24 giờ. Tuy nhiên, sức hút của sản phẩm nhanh chóng giảm nhiệt. Come My Way không lọt vào bảng xếp hạng Spotify toàn cầu và hiện không còn hiện diện trên các bảng xếp hạng quốc tế. Điều này cho thấy sức hút ban đầu chưa chuyển hóa thành thành tích ổn định tại thị trường nước ngoài.

Dẫu vậy, hành trình tiến ra thị trường quốc tế của Sơn Tùng M-TP được dự báo không ít thử thách

Việc liên tục xuất hiện trên truyền thông quốc tế, hợp tác với nghệ sĩ nước ngoài hay tham gia các sân khấu lớn là những bước đi đáng chú ý, nhưng chưa đủ để khẳng định vị thế toàn cầu. Đặc biệt, nếu lựa chọn chiến lược tập trung nhiều hơn vào khán giả quốc tế và dần thu hẹp sự hiện diện tại thị trường Việt Nam, Sơn Tùng sẽ phải đối mặt với bài toán khó: vừa xây dựng tệp khán giả mới, vừa duy trì sức hút vốn có.

Ảnh: FBNV/ cap màn hình