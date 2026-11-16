Bài hát do AI tạo ra đứng đầu bảng xếp hạng Hàn Quốc

Ca khúc Have You Become the Adult You Dreamed Of? của dự án âm nhạc AI MEOMURU gây chú ý khi vươn lên vị trí số một trên bảng xếp hạng Melon Top 100.

Ảnh: Chụp màn hình

Thành công của bài hát cho thấy sức hút ngày càng lớn của âm nhạc ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đồng thời làm dấy lên những tranh luận về bản quyền và vai trò của nghệ sĩ trong thời đại công nghệ.

Ca khúc AI vượt nhiều nhóm nhạc Kpop

Sau khoảng 5 tháng phát hành, Have You Become the Adult You Dreamed Of? đã vượt qua nhiều sản phẩm của các nhóm nhạc nữ Kpop như With của RESCENE, NEON của A2O LITE và I'll Arrest You của ILLIT để giành ngôi đầu Melon Top 100. Ca khúc được ghi nhận là sản phẩm âm nhạc có sự hỗ trợ của AI đầu tiên đạt được thành tích này.

Ra mắt vào tháng 6/2026, bài hát thuộc thể loại rock ballad, kể về những trăn trở của con người trên hành trình trưởng thành. Ca từ gợi lại ước mơ thuở nhỏ và những khác biệt giữa mong đợi với cuộc sống thực tại. Giai điệu giàu cảm xúc giúp tác phẩm nhận được sự đồng cảm của đông đảo khán giả. Trước khi đạt thứ hạng cao trên Melon, bài hát từng lan truyền trên Instagram Reels. Nhiều người nghe cũng tìm đến phần bình luận trên YouTube để chia sẻ câu chuyện và những trải nghiệm của chính mình.

Have You Become the Adult You Dreamed Of? đứng đầu bảng xếp hạng Melon

MEOMURU là dự án nghệ sĩ AI do Glorywave phát triển, với sự tham gia của hai nhà soạn nhạc Lee Yong Seok và Choi Sung Hyuk. Nhóm sản xuất sử dụng nền tảng Suno AI để tạo giọng hát thay cho việc thu âm trực tiếp từ ca sĩ. Tuy nhiên, các công đoạn lên ý tưởng, viết lời và chỉ đạo sản xuất tổng thể vẫn do con người đảm nhiệm. Trong phần giới thiệu dự án hồi tháng 6, êkíp đứng sau MEOMURU chia sẻ: "Đối với chúng tôi, AI là một công cụ hiện đại và là một đối tác giúp biến trí tưởng tượng thành hiện thực".

Nhà phê bình âm nhạc Kang Il Kwon cho rằng chất lượng sản phẩm phụ thuộc đáng kể vào cảm nhận và khả năng sáng tạo của người sử dụng công nghệ. Ông lấy phần lời của MEOMURU làm ví dụ cho thấy dấu ấn con người vẫn giữ vai trò quan trọng trong một tác phẩm có sự tham gia của AI.

Cơ hội sáng tạo đi cùng nỗi lo bản quyền

Thành công của MEOMURU diễn ra giữa lúc các nền tảng tạo nhạc bằng AI ngày càng phổ biến. Với những công cụ như Suno, người dùng có thể nhập thể loại, cảm xúc, lời bài hát cùng một số yêu cầu khác để tạo ra bản nhạc trong chưa đầy một phút. Quy trình này giúp giảm đáng kể những rào cản về kỹ thuật sáng tác, phối khí và biểu diễn.

Theo số liệu do nền tảng phát nhạc trực tuyến Deezer công bố, tính đến tháng 6/2026, trung bình mỗi ngày có khoảng 90.000 bản nhạc hoàn toàn do AI tạo ra được tải lên hệ thống, chiếm hơn một nửa tổng lượng nhạc mới. Sự gia tăng nhanh chóng của các sản phẩm này cũng khiến vấn đề quyền tác giả trở nên phức tạp. Các mô hình AI được huấn luyện bằng những kho dữ liệu khổng lồ, trong khi việc xác định tác phẩm gốc được sử dụng và sự đồng ý của chủ sở hữu bản quyền vẫn gặp nhiều khó khăn.

Một ca khúc khác trong dự án MEOMURU (Ảnh: Chụp màn hình)

Một số nghệ sĩ đã công khai bày tỏ quan điểm phản đối. Ca sĩ kiêm nhạc sĩ Nick Cave từng chỉ trích những lời bài hát do AI tạo ra đã sao chép phong cách sáng tác của ông. Nam nghệ sĩ cho rằng công nghệ không thể thay thế trải nghiệm sống và cảm xúc của con người, những yếu tố làm nên chiều sâu của một tác phẩm nghệ thuật. Hiệp hội Bản quyền Âm nhạc Hàn Quốc (KOMCA) hiện chưa chấp nhận đăng ký uỷ quyền đối với các tác phẩm do AI tạo ra. Trước đó, tổ chức này từng đề xuất bộ tiêu chí dành cho những sản phẩm có sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo nhưng đã rút lại sau khi nhận phản hồi từ Quốc hội và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Kế hoạch xây dựng hệ thống nhận diện tác phẩm có sử dụng AI cũng bị trì hoãn. Tình trạng này khiến những người tham gia sáng tạo gặp khó khăn trong việc xác lập quyền lợi, nhất là với các sản phẩm kết hợp giữa con người và công nghệ.

Trả lời tờ Dispatch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc cho biết hiện chưa xem xét sửa đổi Luật Bản quyền liên quan đến âm nhạc AI. Cơ quan này cho rằng việc xác định mức độ đóng góp sáng tạo của con người thuộc thẩm quyền của tòa án.

Luật bản quyền chưa theo kịp sự phát triển của nhạc AI (Ảnh: Koreatimes)

Khán giả muốn biết mình đang nghe nhạc AI

Khả năng tạo ra những bài hát ngày càng giống sản phẩm của nghệ sĩ thực thụ khiến ranh giới giữa âm nhạc AI và âm nhạc truyền thống trở nên khó phân biệt. Nhà phê bình Kim Do Heon nhận định ngay cả giới chuyên môn cũng khó nhận ra một bản nhạc được tạo bằng AI chỉ qua lần nghe đầu tiên. Ông dự đoán khoảng cách về chất lượng âm thanh giữa hai hình thức sản xuất sẽ tiếp tục bị thu hẹp.

Một khảo sát do Deezer và các đối tác thực hiện với 9.000 người tại 8 quốc gia cho thấy 97% người tham gia không thể phân biệt nhạc AI với nhạc do con người sáng tác trong thử nghiệm nghe không được tiết lộ nguồn gốc. Tuy nhiên, thái độ của người nghe thay đổi sau khi họ biết một số bản nhạc có sử dụng trí tuệ nhân tạo. Khoảng 52% cảm thấy khó chịu vì không nhận ra sự khác biệt, trong khi 40% cho biết sẽ bỏ qua một ca khúc nếu biết sản phẩm được tạo bằng AI. Hơn 80% người tham gia khảo sát muốn những bản nhạc do AI tạo ra phải được gắn nhãn rõ ràng.

Nhạc do AI tạo cần được dán nhãn rõ ràng (Ảnh: Chat GPT)

Trước yêu cầu minh bạch thông tin, Deezer áp dụng nhãn nhận diện riêng cho nhạc hoàn toàn do AI tạo ra và loại trừ các lượt nghe bị xác định là gian lận khỏi khoản thanh toán bản quyền. Spotify cũng giới thiệu tính năng AI Credits nhằm cung cấp thông tin về cách trí tuệ nhân tạo được sử dụng trong quá trình sản xuất. Những nghệ sĩ được xác định là nhân vật ảo còn được gắn nhãn AI Persona.

Dù công nghệ có thể tạo ra những bản thu âm giàu cảm xúc, biểu diễn trực tiếp vẫn là một lợi thế của nghệ sĩ. Nhà phê bình Kang Il Kwon nhận định âm nhạc AI đã trở thành xu hướng thời đại khó có thể đảo ngược. "Thay vì chỉ đánh giá công nghệ theo hướng tích cực hoặc tiêu cực, ngành công nghiệp âm nhạc cần xác định cách ứng dụng và quản lý phù hợp".