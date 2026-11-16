buitruonglinh tự nhận “Mr. Do It All” chuyện gì cũng cân tất, hóa ra có “homie” xịn chống lưng

buitruonglinh tiếp tục gây chú ý với danh xưng “Mr. Do It All”.

Mới đây, buitruonglinh đã mang một đoạn ca khúc Zì Cũng EZ! lên sân khấu Y-FEST tại Cần Thơ khuấy động không khí bằng giai điệu điện tử sôi động cùng câu hát "I can do it all, all, all, all" đầy tự tin. Dù chỉ thể hiện một phần ca khúc, nam ca sĩ vẫn có dịp mang nguồn năng lượng trẻ trung của sản phẩm đến gần hơn với khán giả.

buitruonglinh thể hiện một phân đoạn của Zì Cũng EZ! dành tặng khán giả tại sân khấu Y-FEST

Trước đó, buitruonglinh đã kết hợp cùng Viettel Tammi trong MV Zì Cũng EZ!, hóa thân thành nhân vật "Mr. Do It All" với tinh thần chuyện gì cũng có thể xử lý gọn gàng. Từ hình tượng, âm nhạc đến câu chuyện trong MV, tất cả đều mang màu sắc hiện đại, cá tính và đậm chất Gen Z. Thay vì những bản ballad tình cảm hay giai điệu chữa lành thường thấy, ca khúc lần này sử dụng chất liệu tech-house, vina-house, hip-hop và electronic tạo nên một tổng thể sôi động với tiết tấu nhanh, nhịp beat dồn dập.

MV Zì Cũng EZ! - buitruonglinh x Viettel Tammi

Đáng chú ý, câu hát "I can do it all, all, all, all" được lặp lại trên nền nhạc điện tử, tạo cảm giác như một lời tuyên bố đầy tự tin của "Mr. Do It All". Trong khi đó, cụm từ "Zì cũng EZ" lại mang tinh thần vui nhộn, gần gũi với ngôn ngữ của giới trẻ. Cách kết hợp giữa tiếng Việt, tiếng Anh và lối chơi chữ bắt trend khiến ca khúc có độ nhận diện riêng, đồng thời dễ dàng trở thành câu nói được sử dụng trong những tình huống thường ngày.

Cụm từ “Zì Cũng EZ” tạo sự thích thú khi có sự gần gũi với ngôn ngữ của giới trẻ

Trên thực tế, Gen Z ngày nay gắn liền với vô số hoạt động trên nền tảng số. Từ nhắn tin, gọi video, kết nối với bạn bè, người thân đến mua sắm, giải trí,... chỉ riêng việc chuyển đổi giữa các ứng dụng đôi khi cũng đủ khiến người trẻ phải đau đầu. Giữa hàng loạt nhu cầu cần xử lý mỗi ngày, ai cũng muốn có một giải pháp giúp tiết kiệm thời gian, giảm bớt thao tác mà vẫn đảm bảo mọi kết nối diễn ra thuận tiện.

Chính vì vậy, câu chuyện được Zì Cũng EZ! khai thác theo cách gần gũi hơn. Thay vì biến "Mr. Do It All" thành một nhân vật sở hữu năng lực siêu phàm, MV mở ra bí quyết “cân tất” khi có một "homie" đủ hiểu mình và luôn sẵn sàng hỗ trợ thì những việc tưởng phức tạp cũng trở nên nhẹ nhàng. Và người bạn đồng hành đặc biệt được nhắc đến trong câu chuyện chính là Viettel Tammi.

Gen Z “gì cũng ez” vì đã có Viettel Tammi

Được phát triển như một nền tảng cuộc sống số hợp nhất, Viettel Tammi hướng đến việc đáp ứng những nhu cầu kết nối và trải nghiệm thường ngày của người dùng trên cùng một hệ sinh thái. Từ nhắn tin, gọi video, duy trì liên lạc với người thân, bạn bè đến tiếp cận các tiện ích phục vụ đời sống số, Tammi giúp người dùng thao tác thuận tiện hơn, hạn chế sự bất tiện khi phải chuyển đổi giữa nhiều nền tảng.

Thông qua phần thể hiện của buitruonglinh, thông điệp của Viettel Tammi được truyền tải bằng âm nhạc hiện đại, cách chơi chữ thú vị và những tình huống gần gũi với đời sống Gen Z. Giai điệu sôi động cùng phần hook dễ nhớ cũng góp phần khiến "Zì cũng EZ" trở thành một câu nói mang tinh thần tích cực, tự tin và sẵn sàng đón nhận những trải nghiệm mới.

buitruonglinh góp phần đưa thông điệp MV đến gần hơn với khán giả trẻ Gen Z

Clip & Ảnh: YouTube