Khán giả quốc tế công nhận bản lĩnh của Tóc Tiên

Tóc Tiên đang nhận về nhiều phản ứng tích cực sau chung kết Eurovision Asia.

Tối 14/11, đêm chung kết Eurovision Song Contest Asia 2026 chính thức diễn ra tại Bangkok, Thái Lan, với sự tham gia của 11 đại diện đến từ các quốc gia châu Á. Đại diện Việt Nam - Tóc Tiên - khép lại cuộc thi với vị trí thứ 3 chung cuộc. Dù không giành được ngôi vị cao nhất, màn trình diễn của nữ ca sĩ vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả trong nước lẫn quốc tế. Đặc biệt, trên các nền tảng thảo luận về Eurovision, nhiều người xem nước ngoài liên tục để lại bình luận khen ngợi, thậm chí gọi Tóc Tiên là người chiến thắng trong lòng họ.

Dù không giành được ngôi vị cao nhất, màn trình diễn của Tóc Tiên vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả trong nước lẫn quốc tế

Ngay sau đêm chung kết, nhiều khán giả quốc tế đã để lại bình luận thể hiện sự ấn tượng với màn trình diễn của đại diện Việt Nam. Phần lớn ý kiến tập trung khen ngợi bản phối mới của Em Tiên, đặc biệt là đoạn techno ở cuối tiết mục. Bên cạnh đó, khả năng làm chủ sân khấu, giọng hát live, vũ đạo, trang phục và dàn dựng cũng được đánh giá cao. Không ít người cho rằng Tóc Tiên đã tạo nên một màn mở màn xuất sắc, thậm chí nâng cao tiêu chuẩn cho những đại diện tiếp theo tại cuộc thi.

Tiết mục Em Tiên

Tóc Tiên mang đến sân khấu ca khúc Em Tiên với phần dàn dựng kết hợp âm hưởng dân gian, pop điện tử và những đoạn chuyển beat sôi động. Tiết mục gây chú ý bởi sự đầu tư về trang phục, vũ đạo, hiệu ứng sân khấu cùng khả năng làm chủ sân khấu của nữ ca sĩ. Đặc biệt, bản phối được làm mới với phần cao trào ở những giây cuối trở thành một trong những chi tiết được khán giả quốc tế nhắc đến nhiều nhất.

Tiết mục gây chú ý bởi sự đầu tư về trang phục, vũ đạo, hiệu ứng sân khấu cùng khả năng làm chủ sân khấu của nữ ca sĩ

Nhiều khán giả còn tiếc nuối khi Tóc Tiên không giành được ngôi vị quán quân. Một số người thẳng thắn gọi cô là người chiến thắng trong lòng mình, cho rằng đại diện Việt Nam xứng đáng có thứ hạng cao hơn. Những lời khen và động viên đến từ người xem ở nhiều quốc gia như Philippines, Anh, Hà Lan, Áo, Ba Lan, Serbia và Moldova.

Tóc Tiên được khán giả quốc tế công nhận bản lĩnh

Nhiều bình luận của khán giả quốc tế để lại bên dưới màn trình diễn của Tóc Tiên tại Eurovision Song Contest Asia 2026:

Đây là màn trình diễn đầu tiên trong lịch sử ESC Asia và nó quá tuyệt!! Kể cả khi không giành chiến thắng thì cô ấy cũng đã là một biểu tượng rồi, một tiết mục mở màn quá xuất sắc.

Tôi đã há hốc mồm với bản phối lại, một màn trình diễn tuyệt vời.

Bản phối lại đã vượt mọi kỳ vọng của tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ Việt Nam có thể mang đến một bản phối lại khó tin đến vậy. Chỉ riêng màn trình diễn của cô ấy thôi đã đáng giá tiền mua vé xem Eurovision rồi.

Trời ơi, tôi đến từ Philippines nhưng tiết mục này thực sự xứng đáng chiến thắng... phần techno ở cuối đã hoàn toàn chinh phục tôi. Làm tốt lắm Việt Nam!

Tôi rất yêu thích bài hát này và đây là tiết mục yêu thích của cá nhân tôi (cùng với bài hát chiến thắng). Trang phục, dàn dựng sân khấu và các vũ công đều rất đẹp. Hãy tự hào về màn trình diễn của bạn, bạn đã làm rất tốt.

Không thể có một tiết mục mở màn nào tuyệt vời hơn. Cô ấy thực sự đã định hình phong cách và nâng cao tiêu chuẩn cho tất cả mọi người. Chúc mừng kết quả tuyệt vời của bạn và vô vàn tình yêu từ Áo.

Hành trình của Tóc Tiên thực sự quá gian nan: ở quê nhà thì gặp sự cố về mic và camera; ra quốc tế thì cô ấy lại bị mất các cảnh quay phát sóng giống như 10 tiết mục khác; cộng thêm việc phải diễn mở màn, mic lúc tổng duyệt có vấn đề, ánh sáng mờ nhạt, và gần như không được ê-kíp của mình quảng bá chút nào. Nhưng vượt lên trên tất cả, cô ấy vẫn tự hào giành được Top 3! Thành thật mà nói, nếu cô ấy biểu diễn ở các vị trí từ 6 đến 11, kết quả chắc chắn sẽ không chỉ dừng lại ở hạng 3. Dù sao đi nữa, trong tim chúng tôi, cô ấy mới là người chiến thắng thực sự!

Đảm nhận tiết mục mở màn trong đêm chung kết luôn là vị trí áp lực nhất, nhưng Tóc Tiên đã làm chủ hoàn toàn sân khấu! Thay trang phục liên tục chỉ trong 3 phút, vũ đạo bùng nổ trên đôi giày gót nhọn, hình ảnh tuyệt đẹp và giọng hát live ổn định không tì vết. Đây chắc chắn là màn trình diễn trọn vẹn và mang tính biểu tượng nhất đêm nay. Thực sự đau lòng khi thấy Việt Nam xếp thứ 3 khi cô ấy xứng đáng được hạng cao hơn rất nhiều. Bạn mới là người chiến thắng thực sự trong lòng chúng tôi!

Tôi là người Philippines, nếu Carmelle không thắng thì Tóc Tiên là một trong những lựa chọn của tôi! Bài hát này đã nằm trong playlist Spotify của tôi để nghe đi nghe lại! Đây là Đông Nam Á ở đẳng cấp tuyệt vời nhất! Thật là một ngôi sao!

Có thể thấy, dù chỉ giành vị trí thứ 3 chung cuộc, Tóc Tiên vẫn để lại dấu ấn đáng kể tại mùa giải đầu tiên của Eurovision Song Contest Asia. Những phản hồi từ khán giả quốc tế cho thấy Em Tiên không chỉ gây ấn tượng ở phần trình diễn mà còn được đánh giá cao bởi màu sắc âm nhạc, sự kết hợp thể loại và bản sắc văn hóa. Đặc biệt, việc ca khúc được khán giả ở nhiều quốc gia nhắc đến, thậm chí đưa vào playlist cá nhân, là một tín hiệu đáng chú ý đối với hành trình quảng bá âm nhạc Việt Nam ra quốc tế.