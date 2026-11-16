“Đường Về” trọn vẹn sau 15 năm của những huyền thoại Rock Việt và cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ của những “kẻ khác người”

Hơn một thập kỷ chờ đợi cho một cuộc hội ngộ vượt ngoài mọi khuôn khổ.

Tối 14/11, live concert QVTHXV - 15 Năm Đường Về diễn ra tại Capital Theatre, TP.HCM, đánh dấu màn tái hợp của ban nhạc rock Quái Vật Tí Hon. Sau hơn một thập kỷ không cùng đứng trên sân khấu dưới tên nhóm, Hải Bột, Nguyễn Hồng Long và Lê Quang Minh có dịp hội ngộ trong đêm nhạc kỷ niệm 15 năm album Đường Về. Chương trình còn có sự góp mặt của guitarist Trần Minh Quân và khách mời đặc biệt - danh ca Ngọc Sơn.

Tối 14/11, live concert QVTHXV - 15 Năm Đường Về diễn ra tại Capital Theatre, TP.HCM, đánh dấu màn tái hợp của ban nhạc rock Quái Vật Tí Hon

Ngay từ phần dàn dựng, concert đã gợi nhắc đến tinh thần của album Đường Về. Hình ảnh những chiếc gương cầu lồi được bố trí như các cột đèn giao thông trên con đường trở về, tạo nên sự liên tưởng trực tiếp đến tên gọi album.

Hình ảnh những chiếc gương cầu lồi được bố trí như các cột đèn giao thông trên con đường trở về, tạo nên liên tưởng trực tiếp đến tên gọi Đường Về.

Nếu album là dấu mốc âm nhạc của Quái Vật Tí Hon cách đây 15 năm, thì concert lần này cũng là hành trình trở về của chính những thành viên ban nhạc sau hơn một thập kỷ xa cách. Hình ảnh con đường vì thế trở thành sợi dây kết nối giữa câu chuyện âm nhạc trong album và cuộc hội ngộ ở hiện tại.

Tâm điểm của concert là album Đường Về với 12 ca khúc được trình diễn trọn vẹn

Tâm điểm của concert là album Đường Về với 12 ca khúc được trình diễn trọn vẹn trong cùng một đêm. Đây là lần đầu tiên toàn bộ album được đưa lên sân khấu theo hình thức hoàn chỉnh, đưa khán giả trở lại với những giai điệu đã làm nên dấu ấn của Quái Vật Tí Hon.

Đáng chú ý hơn cả là sự xuất hiện chung của Hải Bột, Nguyễn Hồng Long và Lê Quang Minh. Sau nhiều năm mỗi người theo đuổi hành trình riêng, ba thành viên một lần nữa đứng cạnh nhau, tái hiện những ca khúc gắn với chặng đường hoạt động của ban nhạc. Với những khán giả đã gắn bó với Đường Về từ những ngày đầu, đây cũng là dịp hiếm hoi được chứng kiến đội hình chủ chốt của Quái Vật Tí Hon hội ngộ.

Sau nhiều năm, các thành viên của Quái Vật Tí Hon đã lại cùng đứng trên một sân khấu

Chia sẻ về cuộc tái hợp, các thành viên cho biết dù không thường xuyên gặp gỡ trong suốt 15 năm qua, tình yêu âm nhạc và niềm tin vào ngày có thể cùng nhau đứng trên sân khấu vẫn luôn tồn tại. Chính họ cũng không nghĩ sẽ có ngày được biểu diễn trước khán giả với đội hình này một lần nữa.

Bên cạnh ba thành viên chủ chốt, guitarist Trần Minh Quân góp mặt trong đội hình biểu diễn, tạo nên sự kết hợp giữa những gương mặt gắn bó với lịch sử ban nhạc và nhân tố mới. Concert không chỉ tập trung vào những ca khúc cũ mà còn giới thiệu một số sáng tác mới, mở ra hướng đi tiếp theo của Quái Vật Tí Hon.

Một trong những điểm nhấn thú vị của đêm nhạc là sự xuất hiện của danh ca Ngọc Sơn

Một trong những điểm nhấn thú vị của đêm nhạc là sự xuất hiện của danh ca Ngọc Sơn. Vốn gắn với dòng nhạc trữ tình, nam nghệ sĩ trở thành khách mời có màu sắc khác biệt trong một concert rock. Anh không chỉ giao lưu mà còn cùng khán giả hòa giọng, nhảy múa và ngẫu hứng làm thơ trên sân khấu.

Ngọc Sơn cho biết anh đến chương trình với mong muốn kết nối cùng các nghệ sĩ trẻ và khán giả thông qua âm nhạc, những điệu nhảy cũng như bài thơ do mình sáng tác. Sự nhiệt tình của nam nghệ sĩ tạo nên những khoảnh khắc vui vẻ, mang đến màu sắc bất ngờ cho đêm diễn. Chính Hải Bột cũng tiết lộ gia đình anh bất ngờ khi biết Ngọc Sơn nhận lời góp mặt trong concert. Màn kết hợp giữa hai màu sắc âm nhạc khác biệt vì thế trở thành một trong những chi tiết đáng chú ý tại chương trình.

Sự xuất hiện của các khách mời góp phần tạo nên điểm nhấn đáng nhớ cho concert Đường Về

Với QVTHXV - 15 Năm Đường Về, Quái Vật Tí Hon không chỉ đưa album từng ghi dấu ấn trở lại sân khấu mà còn đánh dấu cuộc hội ngộ của những thành viên sau hơn một thập kỷ. Từ hình ảnh con đường trở về trên sân khấu đến 12 ca khúc được trình diễn trọn vẹn, đêm nhạc kết nối dấu mốc 15 năm của album với hành trình âm nhạc hiện tại của ban nhạc.