Ban nhạc Ngũ Cung sau khi Đỗ Hoàng Hiệp rời đi

Sau khi ca sĩ Đỗ Hoàng Hiệp rời đi, ban nhạc Ngũ Cung có những xáo trộn nhất định. Thủ lĩnh - nhạc sĩ Trần Thắng - đã đưa Ngũ Cung trở lại với đội hình trẻ đầy sức sống, tiếp tục hành trình giữ gìn di sản bằng âm nhạc.

Sau gần 20 năm hoạt động, ban nhạc Ngũ Cung chỉ còn thủ lĩnh - nhạc sĩ Trần Thắng là thành viên đời đầu. Bốn thành viên còn lại đều là những nhân tố trẻ.

Khi ca sĩ chính Đỗ Hoàng Hiệp rời đi vào tháng 5/2024, Ngũ Cung duy trì hoạt động sáng tạo và biểu diễn với nhiều dấu mốc đáng nhớ. Tháng 11 cùng năm, ban nhạc chính thức ra mắt album Di sản gồm 11 ca khúc, cùng những MV nổi bật như Chung một ước mơ, Cô Đôi Thượng Ngàn.

Ban nhạc giới thiệu đến công chúng các sản phẩm âm nhạc như Cung đàn mùa xuân kết hợp cùng nghệ sĩ Trọng Tấn hay Viết tiếp câu chuyện hòa bình phiên bản Rock.

Ngũ Cung vẫn miệt mài biểu diễn sau 20 năm thành lập.

Song song với hoạt động âm nhạc, Ngũ Cung còn góp mặt tại nhiều sân khấu và chương trình nghệ thuật như Concert Quốc gia Âm vang Tổ quốc, Tự hào là người Việt Nam 2026, Rock Concert - Thái Nguyên bừng sáng, Rock Concert - Trái tim Việt Nam, WeFest 2026, Đông Fest, Hà Nội Rock...

Ngũ Cung hoạt động với đội hình năm thành viên gồm: thủ lĩnh - nhạc sĩ Trần Thắng (sinh năm 1986, guitarist, sáng tác), Hồng Phi (sinh năm 1994, hát chính), Hoàng Bách (sinh năm 2006, bassist, hát bè), Hoàng Bắc (sinh năm 2006, guitarist) và Huy Nguyễn (sinh năm 2011, drummer).

Về việc ca sĩ Đỗ Hoàng Hiệp rời ban nhạc, nhạc sĩ Trần Thắng tin rằng bất kỳ ban nhạc, tập thể nào đều khó tránh việc có thành viên rời đi.

Anh hiểu mỗi người đều có những lựa chọn, định hướng và hành trình riêng trong từng giai đoạn.

Thực tế, trước khi Đỗ Hoàng Hiệp rời đi, Ngũ Cung đã trải qua một giai đoạn không có nhiều hoạt động chung khi mỗi thành viên đều tập trung cho những dự án cá nhân.

Khi Đỗ Hoàng Hiệp quyết định rời ban nhạc, các thành viên Ngũ Cung cũng nhận thấy có những thay đổi nhất định trong cộng đồng người hâm mộ. Một bộ phận khán giả tiếp tục đồng hành Ngũ Cung trong khi một số khác lựa chọn theo dõi và ủng hộ hành trình âm nhạc riêng của Đỗ Hoàng Hiệp.

“Tôi nghĩ điều đó hoàn toàn dễ hiểu bởi mỗi nghệ sĩ đều có những dấu ấn riêng và nhận được tình cảm từ những nhóm khán giả khác nhau. Với tôi, việc Hiệp không còn là thành viên của Ngũ Cung không có nghĩa là tôi không còn trân trọng những đóng góp hay năng lực chuyên môn của cậu ấy.

Trong một số chương trình mà tôi được mời tham gia tư vấn chuyên môn và xây dựng danh sách nghệ sĩ biểu diễn, tôi vẫn đề xuất ban tổ chức mời Hiệp nếu thấy phù hợp với tính chất chương trình. Và trong tương lai, nếu có những cơ hội tương tự, tôi vẫn sẽ tiếp tục làm như vậy.

Còn việc có cơ hội cùng tham gia một dự án hay đứng chung sân khấu trong tương lai hay không, tôi nghĩ điều đó sẽ phụ thuộc vào tính chất chương trình và sự phù hợp của mỗi người ở thời điểm ấy”, nhạc sĩ Trần Thắng chia sẻ.

Những gương mặt trẻ đem lại sức sống mới cho Ngũ Cung. Thủ lĩnh Trần Thắng giữ vững tinh thần của ban nhạc.

Không chỉ là đồng sáng lập và thủ lĩnh Ngũ Cung, nhạc sĩ Trần Thắng còn đảm nhận nhiều vai trò như sáng tác, định hướng nghệ thuật và kết nối các thế hệ thành viên của ban nhạc.

Khi Ngũ Cung đón thành viên mới, Trần Thắng luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, tạo điều kiện để họ phát huy năng lực, hoàn thiện bản thân và ngày càng chuyên nghiệp hơn.

Anh muốn xây dựng tập thể mà mỗi cá nhân đều có thể phát huy thế mạnh riêng, cùng gắn kết và tiếp nối định hướng nghệ thuật mà Ngũ Cung đã theo đuổi từ những ngày đầu.

“Tôi thực sự tự hào về đội hình Ngũ Cung hiện tại. Dù còn trẻ, các thành viên đều có nền tảng chuyên môn, tinh thần làm nghề nghiêm túc, sự sáng tạo và cá tính âm nhạc riêng. Điều tôi đặc biệt trân trọng là các bạn không chỉ có tình yêu với Rock mà còn dành nhiều sự quan tâm cho văn hóa và những giá trị di sản của đất nước.

Mỗi người mang đến một màu sắc khác nhau, nhưng khi cùng đứng trên sân khấu, chúng tôi có chung tinh thần cống hiến và mong muốn truyền tải năng lượng âm nhạc đến khán giả, đặc biệt là thế hệ trẻ”, anh chia sẻ.

Với Ngũ Cung, chất liệu truyền thống không đơn thuần là một yếu tố để tạo sự khác biệt hay trang trí cho sản phẩm âm nhạc. Đằng sau mỗi chất liệu văn hóa đều có những câu chuyện, giá trị và tinh thần riêng cần được tìm hiểu, nghiên cứu và trân trọng.